În războiul dintre Irina Socol și Ana Maria Pătru, Sadoveanu a uitat ce a scris

Cele două au fost bune prietene, în trecut, însă după ce Irina Socol a intrat în atenția procurorilor de la fosta unitate de elită a DNA de la Ploiești, relația dintre cele două s-a deteriorat, ajungându-se la denunțuri și dezvăluiri. Denunțul Irinei Socol a stat la baza dosarului penal al Anei Maria Pătru, pentru o presupusă șpagă pe care șefa Siveco i-ar fi dat-o prietenei sale, cotă dintr-un contract pe care firma de IT îl avea cu AEP.

În dosarul respectiv s-a vorbit despre 5 capete de acuzare, despre case, mașini și mulți bani, pe care Ana Maria Pătru i-ar fi primit de la Irina Socol. Ana Maria Pătru a fost achitată atât în faza de fond, la Tribunalul București, cât și în apel, la Curtea de Apel. Dosarul respectiv și abuzurile anchetatorilor de la DNA au inspirat și o carte, Cătușele Anei, care a fost lansată de curând pe piață.

Un dosar tărăgănat, cu martori care nu au mai vrut să se prezinte la audieri

Între timp a apărut un nou dosar, 48239/3/2017, cu aceleași acuzații, însă altfel nuanțate. Irina Socol a denunțat-o pe Ana Maria Pătru că ar fi cerut suma de 1 milion de euro și mai multe obiecte de lux, genți, stilouri, ceasuri, în numele lui Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru ca instituția condusă de acesta să înceteze sau să dea o soluție favorabilă într-o o anchetă care viza Siveco.

Partea de anchetă penală care îl viza pe Chirițoiu a fost clasată, însă dosarul în care Ana Maria Pătru are calitatea de inculpat pentru trafic de influență, este departe de a se încheia. Și este abia la judecata pe fond. Motivul pentru care acest dosar se află în instanță de atâta timp este că inițial a fost judecat de către judecătorul Cătălin Magdalena, care a audiat martorii în cadrul cercetării judecătorești.

Însă judecătorul Magdalena a plecat la Inspecția Judiciară și dosarul a fost repartizat unui alt judecător, Cristian Bălan. Fiind o cauză complexă, cu mulți martori, audierile acestora au fost reluate de către noul judecător. Însă o parte dintre martorii cheie au refuzat să se mai prezinte la audieri, sub diferite motive, fiind aduși cu greu și cu mult timp pierdut, în fața instanței.

Cine este martorul sub acoperire?

Un alt motiv pentru care s-a tergiversat încheierea cercetării judecătorești a fost și martorul cu identitate protejată. Apărarea inculpatei Ana Maria Pătru a cerut desecretizarea identității acestui martor pentru a putea avea loc o confruntare directă cu cea căreia i se aduc acuzațiile. Instanța a refuzat solicitarea apărării, însă într-un final a aprobat audierea acestuia cu identitate protejată, fapt ce se va întâmpla la un termen viitor.

În culise se vorbea că acest martor ar fi chiar Bogdan Chirițoiu, care a dat deja o declarație cu numele real, a negat că ar fi primit bani sau alte bunuri de la Ana Maria Pătru și care a fost și clasat de către procurorii DNA Ploiești. Conform unos surse din zona procurorilor, nu este exclusă această variantă, deoarece se obișnuiește ca în anumite dosare, un martor cu identitate reală să dea o declarație falsă în timp ce același martor, cu identitate protejată de data aceasta, să dea o declarație reală, în așa fel încât inculpații să nu știe cine este cel care a “dat din casă”.

Judecătororii sunt în cunoștință de cauză despre situație și iau în calcul numai declarația dată sub identitate protejată. Alte zvonuri despre martorul protejat ar fi că este Dan Ionescu, un apropiat al Irinei Socol din Consiliul Concurenței,pe care aceasta își propusese să-l ajute să ajungă președinte al instituției în locul lui Bogdan Chirițoiu sau un om din conducerea Siveco, care a avut implicare directă în activitățile de dare de mită și care deține probe certe despre acestea fapte.

Sadoveanu și Socol au venit, într-un târziu, la audieri

Vineri, la Tribunalul București, au fost aduși, în sfârșit, doi dintre martorii mult așteptați de instanță și de apărare. Este vorba despre Gheorghe Sadoveanu, patronul firmei Alina Sado Impex SRL, firma prin care Siveco susține că scotea banii cash pe care îi folosea la șpăguirea decidenților din zona contractelor IT cu companiile de stat.

Mai este vorba și despre Irina Socol, fosta șefă Siveco și denunțătoarea inculpatei Ana Maria Pătru. Nu cunosc motivele pentru care Sadoveanu nu s-a prezentat la citările instanței decât atunci când a fost amenințat că va fi adus la tribunal cu însoțitor de la poliție. În schimb știu că Irina Socol a avut diverse motivări, de la faptul că se află în deplasări externe până la infectarea cu COVID. Până la urmă cei doi s-au prezentat vineri în fața instanței unde au dat declarații și au răspuns la întrebări.

Sadoveanu s-a luat de presă, să mâncăm și noi o pâine, zice el

Primul a fost audiat Gheorghe Sadoveanu. Un bătrân care se apropie de 80 de ani, Când am intrat în sală, eram singurul jurnalist prezent la proces. Sadoveanu tocmai răspundea întrebărilor procuroarei. Când m-a văzut a avut o remarcă de genul “și presa trebuie să trăiască, nu?!”. I-am replicat că nu numai oamenii proveniți din servicii au dreptul să trăiască. Imediat a intervenit judecătorul Bălan și a pus capăt disputei.

“Nu începeți acuma, da!”, ne-a calmat acesta. Sadoveanu, cum spuneam, un bătrânel care ar putea oricând să joace rolul bunicului la gura sobei pentru nepoți sau chiar strănepoți, a venit îmbrăcat la costum bleumarin, cămașă albă și cravată la culoarea costumului, regulamentar. Avea părul cărunt, dat pe spate, încercând probabil să îl imite pe originalul, al cărui nume îl poartă. A râs tot timpul ironic și după părerea mea, a făcut tot timpul mișto, prin ce a declarat, nu numai de procuroarea DNA sau de avocații apărării ci și de președintele instanței.

Sadoveanu scotea bani din firma lui și îi dădea Irinei Socol pentru șpagă

Gheorghe Sadoveanu a declarat că știe despre geanta de piele și stilourile de aur din bârfe, de la o angajată din Siveco. A spus că a auzit că aceste obiecte ar fi trebuit date cuiva important. De asemenea a mai afirmat că Siveco cumpăra des obiecte de lux pentru oameni din politică care aveau poziții de decizie. Ceasuri, genți și stilouri. A spus că aceste obiecte ajungeau la oameni importanți din instituții publice, dar că nu știe “dacă pentru domnul Chirițoiu sau Berceanu”.

“Eu scoteam banii din firma mea, Alina Sado, pe dividende și îi dădeam Irinei Socol. Nu știu ce făcea cu ei exact. Am auzit că o parte din bani mergeau la domnul Bogdan Chirițoiu de la Consiliul Concurenței.

Maeștrii Surghie și Ene s-au înțepat între ei

Audierea a fost întreruptă de avocatul Florian Surghie, care a intrat în sală însoțit de clientul său. Avea, la aceeași instanță, o verificare sau contestare de măsuri preventive. Judecătorul Barbu i-a spus că are de audit martori și că mai durează. “Domnule președinte, sunt la dispoziție, aștept cât e nevoie. Preconizați, așa, o oră, aproximativ…?”, a întrebat maestrul Surghie.

“Până când terminăm și după aceea nu mai”, i-a răspuns în glumă avocatul Cristi Ene, cel care o reprezintă pe Ana Maria Pătru. “Domnul Ene, nu v-am întrebat, stați acolo, jos”, i-a dat imediat replica Surghie. “Văd că domnul Ene este iubit de toată lumea”, a intervenit între cei doi judecătorul Barbu. “Mai ales de mine, dar nu o să vă vină să credeți, suntem prieteni și d-aia ne și tachinăm”, a răspuns imediat avocatul Surghie.

Situația s-a încheiat cu un armistițiu. Judecătorul a propus ca după ce termină de audiat primul martor, face o pauză, cheamă procuroarea de la PTB și îl ia pe clientul lui. Așa că avocatul Surghie și clientul acestuia au rămas pe hol până la terminarea declarației lui Sadoveanu și înainte de audierea Irinei Socol. Altfel ar fi trebuit să mai aștepte vreo 3-4 ore.

Martorul a fost pus să își citească cuvânt cu cuvânt declarația, ca să nu mai uite ce a declarat

După episodul cu avocatul Surghie, instanța a revenit la audierea martorului Sadoveanu. A declarat că prin firma lui se scoteau milioanele pentru șpăgi. Am verificat, din curiozitate, cifra de afaceri a firmei Alina Sado din perioada aceea. Se spre că Sadoveanu a declarat că scotea mai mult pe dividende decât avea cifra de afaceri.

Acesta s-a contrazis în declarații, a negat unele declarații date în faza de urmărire penală și a invocat vârsta, pentru motivul că nu mai este coerent în cele declarate. La reacțiile inculpatei și a avocaților acesteia, judecătorul Bălan a concluzionat că nu martorul este inculpat, iar dacă este vorba despre mărturie mincinoasă, nu acolo și nu în acest dosar se discută despre asta. A mai spus că el va citi toate declarațiile date de martor și va trage singur concluziile.

Cuplul de avocați ai inculpatei Pătru, Eliza Ene Corbeanu și Cristian Ene, i-au pus în față martorului mai multe declarații date de acesta în timpul urmăririi penale și în timpul cercetării judecătorești de pe vreme fostului judecător de caz și i-au cerut să își recunoască semnăturile. Acesta a afirmat că așa se pare, că sunt ale lui, însă a continuat să aibă o atitudine miștocărească la adresa celor care îl interogau. La sfârșitul interogatoriului, când i-a fost dată declarația să o citească și să o semneze, chiar a fost rugat, mai în glumă, mai în serios, să fie foarte atent ca nu cumva să spună dacă își mai amintește ce a semnat.

Sadoveanu nu confirmă dar nici nu neagă că a servit serviciilor secrete

La plecarea din sală a lui Sadoveanu, am ieșit după el, ca să-i pun câteva întrebări. Mai ales că urma pauza pentru dosarul clientului avocatului Surghie. Așa că l-am întrebat pe Sadoveanu, ce experiență avea el în IT ca să ofere consultanță pentru colosul de atunci, Siveco. “Sunt economist, sunt jurist și am făcut și facultatea la SNSPA, Puterea Executivă”, mi-a răspuns superior.

L-am mai întrebat dacă a avut legătură cu serviciile secrete și dacă a avut un grad înalt în unul dintre serviciile de informații, pentru că eu aveam această informație. “Nu pot să discut problema aceasta. O fi fost, nu știu”, mi-a răspuns complice. L-am mai întrebat și despre fiul său, despre care știam că a lucrat în Siveco. Mi-a confirmat că fiul lui a lucrat în Siveco după care mi-a urat o zi bună și a plecat agale pe scările rulate ale Tribunalului București, care nici acum, după atâția ani, nu funcționează.

Despre declarațiile celei de-a doua martore, Irina Socol, voi reveni în următorul material. Este un subiect în sine, care trebuie citit și analizat separat.