Exclusiv. Ana Maria Pătru a cerut judecătorilor să-i mențină sechestru pe bunuri, dar să se facă dreptate până la capăt

Este vorba despre acele dosare care au în coadă un “a” și un număr, adică dosare asociate dosarului principal. De cele mai multe ori la judecarea acestor spețe este mai multă tevatură din partea grefierului, care trebuie să strige dosarul și să facă prezența, decât din partea părților.

Avocații cer ridicarea sechestrelor sau schimbarea măsurilor luate împotriva clienților lor, procurorii cer exact invers iar judecătorii, plictisiți, rămân în pronunțare. Iar de cele mai multe ori, de fapt în toate cauzele pe care le cunosc, pronunțarea este în favoarea procurorilor, indiferent de motivele inculpaților și de pledoariile avocaților. Cu excepția decesului inculpaților. Atunci procurorii nu se opun eliberării din arest sau ridicării măsurilor asiguratorii, pentru că, cinic vorbind, inculpații în cauză sunt morți.

Inculpata a cerut menținerea sechestrului pe propriile bunuri

Cum spuneam, textul de azi este, în principal, despre pledoaria unui inculpat cu privire nu la vinovăție sau nevinovăție ci la măsurile asiguratorii, sechestrele puse de DNA pe bunurile sale, ale familiei sale și a unor cunoștințe ale sale, considerate de procurori ca fiind beneficiari ai unor foloase necuvenite. Este vorba despre Ana Maria Pătru, fost șefă a Autorității Electorale Permanente. Ea este judecată într-un dosar de corupție în care procurorii DNA au acuzat-o pentru trafic de influență.

În mare se vorbește despre faptul că ar fi primit bunuri și bani de la Irina Socol, fosta patroană a firmei Siveco pentru a-i da mai departe lui Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru niște contracte IT foarte bănoase. După ce avocații inculpatei, Eliza Ene Corbeanu și Cristi Ene au pledat pentru ridicarea sechestrului, la ultimul cuvânt Ana Maria Pătru a cerut exact invers și anume menținerea sechestrului și dreptate până la capăt.

Ședința a fost prezidată de simpaticul judecător Cristian Bălan, cel despre care am mai scris. Este acel judecător tânăr care interacționează cu cei din sală, râde, glumește și în general face plăcută ședința de judecată indiferent de calitatea celui din fața sa, inculpat, avocat, procuror, martor sau simplu cetățean venit să asiste la o ședință de judecată publică.

Nu-mi doresc să vă pierd, domnule judecător

Cei doi avocați ai inculpatei s-au străduit să-l convingă pe judecător să ridice sechestrul pus pe terenurile și apartamentele Anei Maria Pătru. După ce avocații și-au terminat pledoariile, inculpata s-a ridicat și a mers la microfon.

“Stimate domnule Președinte, îmi permiteți ultimul cuvânt ? Nu am să vă rețin mult”, a cerut ea. După ce judecătorul Bălan i-a încuviințat, femeia a continuat.

“Dacă e vorba despre o antepronunțare, nu-mi doresc să vă pierd. Nu putem să ținem un proces mai mult decât am putut să duc eu. Rămâne la latitudinea Dvs ce decizie veți lua dar dacă parchetul intenționează să meargă pe o antepronunțare nu doresc acest lucru”, și-a început ANA Maria Pătru discursul. În mână ținea câteva coli de hârtie, dar nu mi-am dat seama dacă citea de pe acele hârtii sau le luase cu ea la pupitru doar ca suport psihic.

DNA a uitat să-i comunice că este suspectă într-un dosar din 2017

Inculpata a continuat: “Dacă aveți timp două minute…Mă așteptam din partea DNA-ului să iasă din acest dosar și chiar să-și ceară scuze pentru ceea ce mi-au făcut în aceste două dosare, trei dosare pentru că vreau să vă povestea ce s-a întâmplat după ce am luat achitare în primul dosar, căci acesta este disjuns. Am fost sunată de procurorul DNA, noul procuror DNA Ploiești, domnul Lefter, să-mi spună că eu mai sunt suspectă într-un dosar din anul 2017. În 2020 m-a sunat să-mi aducă la cunoștință faptul că sunt suspectă într-un nou dosar, tot cu domnul Onea, cu doamna Socol, cu cei doi martori, trei și așa mai departe!?

L-am întrebat cum de sunt suspectă încă din 2017 și tot într-un dosar făcut de dl Onea și nu mi s-a adus la cunoștință. Mi-a spus, ne cerem scuze că au intervenit niște situații, domnul Onea a fost suspendat. A fost și din cauza mea, pentru că vă dați seama, i-am făcut plângeri penale.”

Ana Maria Pătru vrea scuze publice de la șeful DNA

“După o vreme am primit un telefon de la București, de la sediul central DNA, că sunt chemată să mi se aducă la cunoștință ordonanța de suspect într-un dosar din 2017. Practic preluaseră la București tot ce lăsase domnul Onea la DNA Ploiești. Am fost sunată de un procuror care și-a cerut scuze penru că știa că ar fi trebuit să îmi aducă la cunoștință încă din 2017.

Am vrut să știu dacă mergem pe aceleași probe, aceiași martori ca în dosarele în care am fost achitată. A dat din cap că da și a spus că în maxim o lună trebuie să îi audieze pe toți din dosar. Mi-a spus că domnul Bologa (șeful DNA) nu este de acord și nu încurajează ce a făcut procurorul Onea. Și zic, de ce nu a făcut și public acest lucru. Totuși, eu am fost târâtă în două procese penale. Și-au bătut joc de copil, de viața mea, de cariera mea. Vreau și eu o scuză public. Nu primesc, dar mai și continuă acest dosar…”

Un martor a fost pus de procurorul Onea să declare minciuni

“Am ajuns în fața domnului președinte de complet, cel dinaintea dumneavoastră. M-a întrebat care era proveniența banilor dați domnului Bogdan Chirițoiu. Că era vizat domnul Bogdan Chirițoiu, nu Ana Maria Pătru. Și atunci a început domnul Sadoveanu (un alt martor) să spună că pe el l-a pus procurorul Onea să spună că proveniența sumelor de bani vine din niște relații fictive. Eu am înregistrarea de ședință, eu vin tot timpul în fața dumneavoastră cu probe că nu vreau să credeți că denaturez ceva. De aceea cer întotdeauna să avem înregistrările de ședință.”

A vrut Onea să mă ceară de nevastă?

“Mama mea, care are Alzheimer, bunica mea care este pe moarte, nu mai au parte de nici o bucurie. S-au îmbolnăvit din cauza mea, pentru că eram într-o funcție. A vrut domnul Onea ori să mă ceară de nevastă, ori să mai aibă un trofeu, nu știu ce a fost în mintea lui, dacă el s-a folosit de cea mai bună prietenă a mea (Irina Socol). Vreau să vă spun că au trecut atâția ani. Nu vreau neapărat ca DA-ul să-și ceară scuze dar nu vreau să vină către dumneavoastră să spună că v-ați antepronunțat așa că vă rog, domnule Președinte, să mențineți sechestrele și să faceți dreptate până la capăt. Vă mulțumesc!”

Ședința a fost declarată parțial nepublică

Despre cele discutate în dosarul principal, 48239/3/2017 vă voi relata pe scurt mai departe. Au fost audiați doi martori, foști angajați ai firmei SIVECO. Până la audierea lor, după ce aceștia au apucat să dea cărțile de identitate grefierei, procuroarea DNA au cerut instanței să declare dezbaterile nepublice. Instanța a aprobat parțial cererea, adică a declarat nepublică acea parte a ședinței în care s-a discutat despre desecretizarea identității unui martor din dosar.

Judecătorul a considerat că în această discuție ar putea fi vorba și despre secrete de serviciu și atunci a cerut jandarmului să evacueze sala, ceea ce s-a și întâmplat. Pe hol cei doi martori erau nemulțumiți că au rămas fără actele de identitate și că nu mai pot pleca acasă. După aproximativ trei sferturi de oră, grefiera a ieșit și i-a spus jandarmului că se poate reveni în sală. Ședința era din nou publică și audierea martorilor putea continua.

Judecătorul are nelămuriri cu privire la declarațiile din faza de urmărire penală

Primul martor audiat se numește Petronela Gogoșoiu și este prietena Irinei Socol, fosta patroana a firmei IT. Cele două au fost colege încă de pe vremea lui Ceaușescu, la ICI și au rămas împreună și când Irina Socol s-a privatizat. Gogoșoiu a povestit în fața judecătorului Bălan despre relația dintre Ana Maria Pătru și Irina Socol. Judecătorul i-a cerut să nou repete ce a mai declarat în faza urmăririi penale și în fața judecătorului care a intrat în dosar la început dar care între timp se mutase la altă instanță. “Ce ați spus atunci pot să citesc și singur.

Pe mine mă interesează punctual, în așa fel încât avocații apărării să vă poată pune întrebări și să ne lămurim”, i-a cerut judecătorul Bălan. “În timpul urmăririi penale ați dat trei declarații diferite. Într-una ați vorbit despre Bulgaria, despre discuții, cu Mont Blanc-ul, în alta despre relațiile dintre doamna Socol și doamna Pătru și în a treia ați vorbit despre ceasuri. Ia spuneți-mi și mie de ce ați dat trei declarații, de ce nu ați spus din prima toate aceste chestiuni?”, a continuat judecătorul. “Am răspuns punctual la ce am fost întrebată. La finalul fiecărei audieri procurorul îmi spunea că dacă îmi mai amintesc ceva să revin”, a răspuns martora.

Procurorii au vrut să știe dacă o geantă din poză este achiziționată de firma SIVECO

“Dar pe doamna aici de față, pe doamna Pătru, o cunoașteți? Așa, de curiozitate, o cunoașteți de doi ani, de douăzeci, de cincizeci de ani…?”, a continuat întrebările judecătorul glumeț. “O cunosc de prin 2007 sau 2009…”, a răspuns martora. Apoi a povestit în ce împrejurări a cunoscut-o pe inculpată. Irina Socol i-a cerut la vremea aceea să o însoțească pe Pătru ca să vizioneze niște case și să o ajute să cumpere una. S-au întâlnit prima dată toate trei la Eurohotel, hotelul lui Dorin Cocoș, din zona Arcului de Triumf. Atunci au făcut schimb de numere de telefon.

“Ia povestiți-mi, că s-a vorbit aici în rechizitoriu, despre o geantă. Ce e cu episodul geanta?”, întreabă judecătorul. “Prin atribuțiile din fișa postului meu eu mă ocupam și cu cumpărarea de…”, apucă să răspundă martora Gogoșoiu. “Nu, lăsați-mă că s-au cumpărat mai multe genți. Care este legătura dintre geanta asta și inculpată?”, i-o retează judecătorul. “Asta chiar nu știu. La DNA Ploiești mi s-au arătat niște poze ca să recunosc o geantă. Nu am putut să o recunosc pentru că am cumpărat multe genți pentru acționari, pentru colegi”, a răspuns martora.

“Dar spuneți-mi ce geantă era, de ce îi interesa pe ei să identificați o geantă? Ce era cu geanta aia?”, întreabă judecătorul. “Era o geantă Mont Blanc. Mi-au arătat un personaj cu o geantă și m-au întrebat dacă eu am cumpărat acea geantă. Eu nu știu dacă am cumpărat acea geantă, că nu mi se spunea destinația lucrurilor cumpărate”, răspunde martora. Instanța insistă în legătură cu respectiva geantă.”Ce avea special acea geantă? Era o geantă cu bombe sau de ce vă întrebau procurorii despre acea geantă?”, întreabă judecătorul, vizibil amuzat.

“A spus că a văzut un personaj cu o geantă”, intervine avocatul Cristi Ene. “Nu ar trebui să interveniți peste mine…”, i-a răspuns judecătorul Bălan. Avocatul și-a prezentat scuzele și s-a așezat la locul lui. “Bine, deci p-asta cu geanta ziceți că nu o știți. Dar cu stiloul? Vi s-a cerut să identificați un stilou?”, i se adresează judecătorul martorei. “De geantă îmi amintesc cu siguranță dar de stilou nu-mi amintesc “, răspunde încurcată martora.

Martora a refăcut un traseu înainte de a da declarații la Parchet

“Ați primit dumneavoastră o întrebare, în timpul urmăririi penale, care a fost extraordinar de interesantă. De ce ați refăcut drumul de la magazinul Cellini înainte a da declarația?”, întreabă judecătorul. “Motivul a fost că după ce am fost sunată de la DNA Ploiești ca să vin să mai dau o declarație, m-am gândit ce aș fi putut uita și nu am declarat. Mi-am dat seama că ar fi vorba despre niște ceasuri care aveau o valoare mare. Mai ales că nu era o achiziție obișnuită”, a răspuns martora.

Irina Socol o vizita des pe Ana Maria Pătru la domiciliu

A venit rândul procuroarei să pună întrebări. A vrut să știe dacă martora o vizita acasă pe inculpată. Aceasta a confirmat că da, mai ales că ea îi găsise locuința. A mai declarat că acolo s-a întâlnit o singură dată cu Irina Socol, într-o dimineață, când Socol pleca de la Pătru iar martora venea. A confirmat, la cererea apărării, adresa locuinței, o zonă selectă din nordul orașului. Martora Gogoșoiu mai spune că Irina Socol o vizita des la domiciliu pe Ana Maria Pătru, căreia îi ducea flori și bomboane, pe care ea le achiziționa. De multe ori îi vedea mașină Irinei Socol în parcarea din fața locuinței inculpatei și așa își dădea seama că cele două se întâlneau acasă la Ana Maria Pătru.

Pătru și Socol se întâlneau și acasă la Gogoșoiu

Procuroarea DNA insistă și vrea să știe dacă cele două, martora Socol și inculpata Pătru, se întâlneau și acasă la martora Gogoșoiu. Acesta a confirmat dar a mărturisit că nu-i făcea plăcere când cele două se întâlneau la ea acasă, mai ales că mama sa era bătrână și bolnavă. Întâlnirile de acasă de la Gogoșoiu se făceau la solicitarea inculpatei. “O aduceam eu pe doamna Pătru cu mașina la domiciliul meu, seara. Eu nu am asistat la discuții. Mergeam fie în bucătărie fie î camera mamei mele iar la plecare o conduceam pe doamna Pătru acasă”, a povestit martora. În timp ce martora răspundea întrebărilor, telefonul procuroarei zbârnâia pe masă. Fusese dat pe mut dar pe vibrații și cineva o suna insistent.

Ancheta procurorilor s-a învârtit în jurul lui Bogdan Chirițoiu

A venit rândul apărării să îi adreseze întrebări martorei. Eliza Ene Corbeanu a vrut să știe care sunt relațiile actuale dintre martoră și Irina Socol. Petronela Gogoșoiu a dat explicații. A spus că firma de consultanță la care lucrează acum Irina Socol, are sediul în clădirea firmei care este urmașa companiei Siveco și are contracte cu aceasta. Firma SIMAVI, care a preluat activitățile SIVECO, aparține lui Alexandru Rădășanu, partenerul de viață al Irinei Socol. La SIMAVI lucrează în prezent și Petronela Gogoșoiu, martora audiată azi. De asemenea martora spune că firma de consultanță la care lucrează Irina Socol, FUGER din Austria, ar fi firma deținută chiar de aceasta.

Apărarea a mai vrut să știe cum de și-a amintit martora despre povestea cu ceasurile și cum de a mers să declare la DNA, de bună voie, despre acestea. Martora își amintește că a fost întrebată de procurori despre ceasuri și mașini și despre Consiliul Concureței. Povestea se învârte în jurul lui Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concureței. La un moment dat, în timpul episodului despre geantă, chiar judecătorul Bălan a întrebat-o pe martoră dacă în pozele arătate de parchet era Bogdan Chirițoiu.

Apărarea sugerează că Irina Socol avea aventuri amoroase

Un alt moment a fost cel legat de achiziționarea ceasurilor. Ceasurile au fost cumpărate pe persoană fizică, pe numele Melania Popa, în timp ce gențile, stilourile și alte acareturi destinate cadourilor erau cumpărate pe firma Siveco. În timp ce martora explica iar apărarea vocifera, a intervenit președintele instanței. “O precizare, în raport de administrarea cauzei. Dacă vi se pare că martora se contrazice, nu o întrebăm ca să ne spună ea, da, mint sau am dreptate. Există un moment în care puneți concluzii pe aprecierea probelor, vedeți că pe aspectul ăla minte, se contrazice sau nu…”, s-a adresat acesta avocaților apărării. “Am ajuns să cunoaștem martorii”, a răspuns avocata Corbeanu.

“Nu ne așteptăm să vină martora să spună că a mințit”, a continuat aceasta. Revenind la achiziția ceasurilor, martora a explicat că ceasurile aveau o valoare foarte mare comparativ cu valoarea cadourilor uzuale gen genți, stilouri, curele. Apărarea a vrut să mai știe care era proveniența banilor cu care au fost cumpărate ceasurile dar instanța a considerat că nu este relevant. Avocata a insistat și a pus următoarea întrebare:” vrem să știm dacă partenerul de viață al Irinei Socol știa despre achiziționarea acestor ceasuri. Instanța a respins întrebarea și apărarea a renunțat la interogatoriu.

Însă Eliza Ene Corbeanu nu a putut să se abțină și a explicat instanței motivul pentru care a pus întrebarea legată de bani. “Viața intimă în afara familiei o cunoaște prietena cea mai bună, nu o cunoaște soțul. Știa abaterile amoroase ale doamnei doamnei Socol. Niciodată soțul, bănuiesc că nu era la curent cu aceste lucruri. Teza probatorie era aceea că ceasurile au ajuns la persoana cu care Irina Socol avea o aventură”, a încheiat avocata, fără ca grefiera să consemneze intervenția. Așa s-a terminat declarația martorei Petronela Gogoșoiu. A urmat celălalt martor.

La audierea celui de-al doilea martor a mai venit în sală o procuroare DNA

Martorul audiat, Marin Ciucă, a declarat că oficial era șeful parcului auto dar în realitate era omul bun la toate din SIVECO. A mărturisit că se împlinesc 24 de ani de când lucrează pentru Irina Socol. În timp ce martorul își declina identitatea, judecătorul Bălan a ochit-o în sală pe o altă procuroare. Era îmbrăcată în robă și îi adusese o sticlă cu apă colegei ei care reprezenta DNA-ul la această ședință. Pentru că a rămas în sală să asiste la desfășurarea ședinței, judecătorul Cristian Bălan a glumit cu ea. “Ați venit ca rezervă, în cazul că i se face rău colegei?”, a întrebat-o acesta.

“Cum noi avocații avem avocat care ne substituie din oficiu, așa are și doamna procuror o colegă care să o substituie în caz de nevoie”, intervine și avocatul Cristi Ene. “Este o premieră, oricum”, completează avocata Eliza Ene Corbeanu. “Nu prea cred eu că vrea să se lase substituită”, continuă șarada judecătorul. Între timp martora Gogoșoiu a ieșit din sală iar martorul Ciucă și-a început declarația. A mărturisit că o cunoaște pe Ana Maria Pătru de pe vremea când era „șefă la firma AEP”. Inițial, judecătorul Cristian Bălan se blochează. Nu înțelege despre ce firmă este vorba.

“Autoritatea Electorală Centrală”, îl lămurește martorul. Se aud râsete din sală. Zâmbește și președintele instanței și merge mai departe cu audierea. Martorul a răspuns detașat la întrebări. Uneori chiar a avut o atitudine superioară. A povestit cum îi ducea flori și documente inculpatei, atât la birou cât și acasă. Își amintește că i-a dus și bomboane de ziua ei, din partea Irinei Socol. Parcă își amintește că i-ar fi dus inculpatei și băuturi alcoolice. Despre genți și ceasuri își amintește că a fost cu Petronela Gogoșoiu să le cumpere.

Pentru cei mai răsăriți cumpărau bijuterii, pentru ceilalți doar curele

A povestit cum la început cumpăra curele, portofele și țigări de la magazinul Davidoff, pentru cadouri, apoi a început să cumpere de la Mont Blanc. Ditr-o dată judecătorul Bălan se oprește și o întreabă brusc pe procuroarea de caz””stă cineva după televizorul ăla ? Am văzut că vă uitați acolo, după televizor”. Aceasta este surprinsă de întrebare și se fâstâcește. “Nu… nici prieteni imaginari nu am. Am niște dosare lăsate acolo…”, răspunde aceasta.

Martorul își mai amintește că la colegii mai răsăriți le cumpăra bijuterii de zilele de naștere. “Deci la cei răsăriți le luați bijuterii, la cei mai nerăsăriți le luați curele”, glumește judecătorul. Despre achiziționarea ceasurilor își amintește că a fost cu un coleg, șofer, să le ridice și le-a dus la biroul Irinei Socol. A doua zi dimineață, colegul i-a spus că a văzut ceasurile în mașină la Irina Socol. Le-a recunoscut după pungulițele în care fuseseră ambalate. Și-a mai amintit martorul că achiziția s-a făcut pe persoană fizică, pe Magdalena Popa, dar nu a luat factură ci doar bonul fiscal, probabil pentru garanție. Cum nu au fost întrebări, audierile s-au încheiat. Martorul și-a citit declarația, a semnat-o și a plecat.

Ca să o aducă pe Irina Socol la declarații de martor, judecătorul propune să dea după ea ca la știucă

La finalul ședinței, judecătorul Bălan a anunțat ce va urma la termenul viitor, stabilit pentru data de 24 Iunie. “În legătură cu reaudierea martorilor, sunt martori care au dat declarațiile sensibile și sunt martori care au dat declarații pe chestiuni adiacente. Vreți să-i repudiem și pe cei care au dat declarații pe chestiuni adiacente?”, i-a întrebat acesta pe avocații apărării. “Sau vreți să o audiem pe doamna Socol și după aia mai vedem?”, a continuat el.

A rămas ca la termenul următor să fie audiată Irina Socol dar și cetățeanul Sadoveanu, cel prin firma căruia se presupune că se scoteau banii negri din Siveco. “Hai să facem curățenie în martori. Doar nu îi contestați chiar pe toți?!”, a continuat judecătorul Bălan. “Deci o audiem pe doamna Socol data viitoare, dar să vedem dacă vine. Că am înțeles că cu doamna Socol trebuie să dăm ca la știucă…”, glumește judecătorul mimând că aruncă o lansetă. “Adică ca la știucă cu mandat de aducere”, a completat avocatul Cristi Ene. Așa s-a terminat ședința de judecată a dosarului principal după care a urmat judecarea dosarului asociat, cel cu care am început acest text.