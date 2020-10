Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP) Ana Maria Pătru, achitată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul în care era acuzată de trafic de influenţă şi spălarea banilor, pentru că ar fi cerut mită 275.000 de euro, ne-a acordat un interviu. Un calvar care a durat 4 ani de zile și în care U.M.-urile de presă (ziare.com, G4 Media, Newsweek, etc) nu au contenit să o considere vinovată, să reia la nesfârșit acuzațiile la adresa sa. Numai că Justiția a ținut cont de probe, nu de articole tendențioase.

Ana Maria Pătru, cum aţi primit vestea achitării în dosarul instrumentat de DNA?

Ana Maria Pătru: Un amestec foarte ciudat de sentimente. Pe de o parte, am fost evident bucuroasă că două instanţe de judecată m-au desemnat nevinovată. S-a dus la îndeplinire corect actul de Justiţie în acest caz. Pe de altă parte, am imaginea că nu s-a făcut dreptate.

Nimeni nu ne mai dă mie şi familiei mele anii din viaţă pe care i-am pierdut prin săli de judecată acuzată pe nedrept de nişte procurori abuzivi şi de nişte oameni corupţi. Lacrimile copilului meu, mamei şi bunicii mele nu pot fi vreodată uitate şi cu atât mai puţin răscumpărate.Am trecut prin purgatoriu, am văzut ce înseamnă nedreptatea şi aplicarea abuzivă a forţei statului. Poate că sunt mai puternică acum, dar nu voi putea vreodată uita ce mi s-a întâmplat.

Mi-aduc aminte ca şi când s-ar fi întâmplat ieri cum am fost ridicată de acasă chiar înaintea alegerilor parlamentare din 2016, cum mi se spunea că trebuie să recunosc faptele dacă vreau să-mi revăd copilul sau dacă vreau să fiu de sărbători alături de familie. Mi-aduc aminte de comportamentul abuziv al procurorului Lucian Onea şi de presiunea psihologică pusă pe mine de torţionara mea, denunţătoarea de meserie Irina Socol.

Aţi găsit vreo explicaţie pentru arestarea dumneavoastră, preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, chiar în pragul alegerilor parlamentare din 2016?

Ana Maria Pătru: Am rememorat de nenumărate ori evenimentele din urmă cu patru ani. Am adunat informaţii şi am făcut tot felul de scenarii. Singura concluzie logică este că s-a dorit îndepărtarea mea din fruntea AEP dar și faptul că trebuia să fac denunțuri asupra unor oameni politici sau prieteni sau să confirm denunțurile mincinoase pe care le făceau denunțătorii de casă ai DNA Ploiești. De altfel, mi-aduc aminte că mi s-a spus textual că trebuie să-mi dau demisia dacă veau să fiu în arest la domiciliu sau sub control judiciar. A fost un şantaj pe faţă.

De ce nu vă mai voiau în fruntea AEP?

Ana Maria Pătru: N-aş putea să dau un răspuns clar acestei întrebări. În ciuda unei mitologii publice legate de apropierea mea de tabăra fostului Preşedinte Băsescu, cât timp am lucrat în AEP, am avut relaţii foarte bune cu reprezentanţii tuturor partidelor politice pentru ca asa era normal.

Legislaţia privind organizarea alegerilor şi derularea campaniilor electorale, care a dus la transparentizarea procesului electoral şi la reducerea banilor negri folosiţi de partide a fost realizată consensual atât cu cei de PSD, PNL, PMP şi UDMR, partide care erau reprezentate în Parlament la momentul respectiv.

Când văd transparenţa din procesul electoral de acum, în care orice cetăţean poate să vadă cum s-a votat în fiecare secţie şi poate să urmărească cheltuielile decontate de partide, sunt mândră de ce am realizat în fruntea Autorităţii Electorale Permanente.

Inclusiv votul prin corespondență este una dintre realizările mele și ale colegilor mei din AEP și am reușit în timp, cu ajutorul amabasadelor, sa las o amprentă a muncii mele de ani de zile. Mai mult decât atât, dacă nu s-ar fi recurs la asemenea mojicii, aș fi vrut din tot sufletul sa schimb modalitatea de votare. Îmi doream foarte mult alternativa votului electronic și sunt convinsă că aș fi reușit.

Deci, n-aş şti să vă răspund care era scopul îndepărtării mele. Poate explicaţia este că turnătoarea mincinoasă Irina Socol a avut o înţelegere cu procurorii şi a inventat lucruri despre mine. Sau poate că voiau pe cineva nou în fruntea AEP. Oricum, din ce îmi aduc aminte la începutul lunii decembrie 2016, Lucian Onea şi oamenii lui erau preocupați de fenomenul „azi ce viață mai distrugem”.

Aţi depus plângeri împotriva procurorului de caz…

Ana Maria Pătru: Da. Pe de o parte, pentru tot răul făcut familiei mele: fiul meu a avut o depresie, pe bunica mea au umilit-o chemând-o la DNA Ploieşti, mi-au târât rudele prin săli de judecată.

Pe de altă parte, din convingerea că, dacă eu nu iau taurul de coarne, personaje precum Lucian Onea vor continua să-şi folosească abuziv puterea pentru a mutila destine. Când mă vedea plângând în biroul lui şi rânjea satisfăcut, şeful DNA Ploieşti nu s-ar fi gândit niciodată că acea femeie umilită va avea forţa să răstoarne sistemul lui corupt. Singura diferenţă dintre Lucian Onea şi (n.n. Mircea Negulescu) Portocală era limbajul mai puţin colorat. Apucăturile erau însă aceleaşi.

După această achitare, ce părere aveţi despre sistemul de justiţie din România?

Ana Maria Pătru: În afară de chinul acestor ani, un război care încă nu s-a incheiat, recunosc că eu am avut parte de judecători şi judecătoare curajoşi, cinstiţi şi cu ştiinţă de carte. Nu au fost doar dosarul penal, ci şi acţiunea civilă întreprinsă împotriva mea de firma a cărei şefă fusese Irina Socol şi pe care am câştigat-o.

Îmi doresc din tot sufletul ca măcar 90% dintre judecatori să fie precum cei pe care i-am avut eu, pentru ca atunci societatea se va însanatoși, iar încrederea cetațenilor în justiție va crește considerabil.

Sigur că faţă de 2016, cred că am progresat foarte mult. Presiunea exercitată din spatele scenei s-a redus considerabil. Şi cred că există trei cauze care au merite majore în revenirea la normalitate.

1) Preşedintele Iohannis care a avut tăria să scoată serviciile secrete din politică şi Justiţie. Nu am mai auzit să mai umble bilețele galbene prin instanţe.

2) Decizii succesive ale CCR privind neregulile din Codurile penale;

3) Înființarea secției de investigare a infracțiunilor din justitie.

Vreau să fac o precizare: în dosarul meu, nu s-a anulat niciun fel de probă în urma vreunei decizii a CCR și mă bucur că nu s-a întamplat lucrul acesta, pentru că altfel ar fi existat tot felul de cârcotași care ar fi încercat să discrediteze această achitare curată.

Chiar şi cu aceste schimbări în bine, nu aş dori nimănui să treacă vreodată prin experienţa dureroasă şi umilitoare la care am fost supusă eu.

V-aţi dori să vă mai întoarceţi în fruntea Autorităţii Electorale Permanente?

Ana Maria Pătru: Eu am fost, practic, îndepărtată brutal din funcţie. Aştept să existe o reparaţie în această privinţă, dar nu îmi doresc înapoi vechea funcţie. Şi pentru că ar fi ceva artificial, şi pentru că văd lucrurile cu totul diferit acum. Acea etapă s-a închis pentru mine. Cred că AEP, dincolo de unele sincope ale liderilor săi din ultimii ani, este o instituţie pe picioarele sale, profesionistă, care răspunde tuturor criteriilor democratice şi de stat drept din ţări civilizate. Sunt mândră de ce am realizat împreună cu oamenii minunaţi angajaţi acolo şi sunt convinsă că instituţia va rămâne un stâlp solid al statului român şi al democraţiei noastre.

Suntem în prag de alegeri parlamentare. Nu v-a tentat o candidatură pentru un post de deputat sau de senator?

Ana Maria Pătru: Mărturisesc că am primit extraordinar de multe telefoane după achitare. Inclusiv din zona unor partide politice care mi-au făcut diverse oferte. Ştiu că sunt şi alţii care au trecut prin situaţia mea: de la Premierul Orban acuzat pe nedrept, până la parlamentari sau europarlamentari.

Ca să nu mai vorbesc despre Preşedintele Iohannis hăituit cu dosarul de incompatibilitate. De asemenea, nu as vrea sa uitam nici de domnul Toni Greblă, de doamna avocat Ingrid Mocanu, de președinta ICCJ sau de cazurile altor judecători.

Le-am promis celor care mi-au făcut diverse propuneri că mă voi uita cu atenţie la proiectele lor şi că voi lua o decizie. Nu exclud intrarea în politică, mai ales că am experienţa profesională şi de viaţă necesară de a contribui la îmbunătăţirea calităţii actului de legiferare în România.Nu vreau însă nici să dau de înţeles că este o hotărâre bătută în cuie.