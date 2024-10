Sport Exclusiv. Iosif Rotariu, victima unui fault criminal în Glasgow Rangers - Steaua. „N-am pățit ceva mai dur în carieră”. Video







Iosif Rotariu (62 de ani), fost jucător al echipei Steaua, are o amintire teribilă dintr-o confruntare pe care „militarii” au disputat-o în sezonul 1987 - 1988 al Cupei Campionilor Europeni contra celor de la Glasgow Rangers. Unul dintre mijloașii-metronom ai fotbalului românesc, „Roti” a prefațat pentru evz.ro duelul pe care FCSB îl va disputa joi, se la ora 22.00, în Liga Europa, pe terenul scoțienilor.

Campioana României a început cu o victorie pe teren propriu, scor 4-1 cu letonii de la RFS și cu un succes neașteptat în Grecia, 1-0 în fața echipei lui Răvan Lucescu, PAOK Salonic. Fostul jucător al Stelei avertizează. „Da, începutul a fost foarte bun, cu o victorie la care puțini se așteptau, cu PAOK, dar în Scoția va fi greu pentru FCSB. Acolo va fi cu totul altă situație. Vor da peste o echipă extrem de agresivă, în cunoscutul stil britanic. Scoțienii se bazează foarte mult pe forța fizică, așa că este complicat”, ne-a spus ex-mijlocașul.

Iosif Rotariu, despre un moment horror, pe care nu îl poate uita

În România, despre Glasgow Rangers se vorbește des, ținând cont că la gruparea de pe „Ibrox” este legitimat și Ianis Hagi. Mijlocașul român nu joacă în cupele europene, pentru că nu a fost inclus pe listă. „Ianis a demonstrat că are calități. Sunt convins că va juca la Rangers, au fost acele neînțelegeri contractuale, totul s-a rezolvat. Își paote câștiga locul în echipă”, crede Rotariu.

Ediția 1987 - 1988 a CCE le-a adus în față pe Steaua și Glasgow Rangers. „Roș-albaștrii” erau la cel mai înalt nivel în Europa și s-au impus cu 2-0 în Ghencea, goluri marcate de Victor Pițurcă (2) și Ștefan Iovan (67).

În retur, scoțienii au făcut tot posibilul să întoarcă soarta calificării. S-au implicat și pe teren, dar și în tribune. „Roti” a rămas cu una dintre cele mai neplăcute amintiri pe care le-a colecționat în fotbal. Rangers s-a impus cu 1-2 și a fost eliminată. Lăcătuș a deschis scorul în minutul 2, Richard Gough (16) și Ally McCoist (32) au întors rezultatul, nu și calificarea.

Faultul care a intrat în istoria fotbalului

Pe teren, la scoțieni se afla și celebrul Graeme Souness, mijlocaș care făcuse carieră la Liverpool (1978 - 1984). La o fază banală, la mijlocul terenului, Souness a intrat înfiorător la Rotariu, cu talpa, pe coapsă, în zona inghinală. Un fault cum rar s-a văzut pe un stadion. Mijlocașul nu a primit decât cartonaș galben. El neavând nicio intenție de a ataca balonul, așa cum se poate vedea în imagini.

Graeme era și antrenorul echipei din Glasgow la acea vreme. „Mult timp a fost considerat unul dintre cele mai dure faulturi din istoria fotbalului”, spune fostul stelist. Care, în mod miraculos, nu a cerut să fie schimbat. „Am terminat meciul. Am jucat cu infiltrații. la pauză mi-a scos medicul lichid. Îmi spărsese ganglionii (n.r.- ganglionii inghinali).

N-am pățit ceva mai dur în carieră, deși accidentări am mai avut. Nici nu s-a pus problema să-și ceară scuze. Nu avusesem nicio discuție înainte, niciun conflict”, mai povestește „Roti”.

Urmările fizice le-a simțit din plin. „Am stat fără să joc cam o lună. Am fost operat de medicul Cândea, când am revenit la București și am ratat meciurile cu Benfica”.

Steaua a întâlnit echipa din Lisabona, în semifinale, a remizat pe teren propriu, 0-0 și a pierdut în Portugalia, 0-2.