Exclusiv. Ion Cristoiu, despre filmările lui George Simion cu ministrul Energiei: „Ei nu făceau la fel?” Video

„Ca efect, e o mișcare bună de politician. Aici, Simion nu e lipsit de intuiție politică. N-a luat un ministru de la digitalizare, Burduja… A luat pe cineva antipatizat. Și atunci îl ții pe ăla, că nu putea să-l ia. Dar la Ciucă ar fi fost probleme dacă îl lua. Eu spun că Virgil Popescu e un tip antipatizat și probabil că pe măsură ce ne vom adânci în criza combustibilului, probabil că va avea mare succes asta.

Pentru că el nu-l filmează ca să spună ce mare vedetă e, ci ca să spună că e hoț”, este de părere marele gazetar, care consideră că pentru liberali s-a întors roata. „Dar ce, ei nu făceau la fel? Nu era Marin Ceaușescu?”, se întreabă Ion Cristoiu. Și tocmai din această cauză, jurnalistul Ionuț Cristache, nu este de acord cu acțiunea președintelui AUR.

„Eu l-am condamnat pe Ceaușescu, nu pot să-l laud pe Simion, mi se par niște excese. Și s-a și cultivat genul ăsta de hărțuire. Vă aduceți aminte, toți demenții din politică îl aplaudau pe Ceaușescu că se ducea peste Dorneanu, peste Iliescu, toți jubilau. Acum că s-a întors practic bumerangul cu «UE» PSD, nu mai e bine”, consideră Ionuț Cristache.

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a răspuns printr-o postare pe Facebook, prin care a explicat ce căuta la Viena, demontând acuzațiile lui George Simion.

„Campania de hărțuire la adresa mea nu mă intimidează! Astăzi, în aeroport la Viena, unde am fost la cununia civilă a fiicei mele, care s-a căsătorit cu un tânăr austriac, am asistat la o tentativă nemaîntâlnită de hărțuire și intimidare a lui George Simion împotriva mea. Nu mă voi lasa intimidat de acest personaj, de această trompetă putinistă și voi merge mai departe pe drumul independenței energetice a României. Săptămâna viitoare voi depune a treia plângere penală împotriva lui George Simion și am încredere că până la urmă se va face dreptate”, a scris Virgil Popescu, ministrul Energiei.

