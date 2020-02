Convenția Națională a Pro România a devenit ocazia pentru punerea bazelor unei alianțe politice de stânga, între PSD și partidul lui Victor Ponta. Chiar dacă în PSD dar și în Pro România există voci care se opun, colaborarea dintre cele două formațiuni nu este exclusă. Pe rând, președintele PSD București, Gabriela Firea și Marcel Ciolacu, liderul interimar al partidului au lansat invitații, celor de la Pro România, în vederea unei colaborări sau, de ce nu, a unei alianțe.

În acest context, Cozmin Gușă a declarat, pentru Evenimentul Zilei, că o alianță de stânga constituită în jurul PSD, din care să facă parte și Pro România, dar și reprezentanți ai societății civile de stânga, intelectuali și tehnocrați este necesară pe scena politică românească. În acest context, el a apreciat că propunerea lansată de Marcel Ciolacu celor de la Pro România este corectă.

O alianță din care au de câștigat ambele partide

În opinia lui Cozmin Gușă, în cadrul unei alianțe cu PSD, ar crește șansele Pro România de a intra în Parlament, în vreme ce procentele sale i-ar putea ajuta pe candidații PSD la alegerile locale.

„Am văzut propunerea pe care le-a făcut-o Marcel Ciolacu, este corectă și este un proiect de tip win –win, de pe urma căreia toată lumea are de câștigat. Pro România are puține șanse să treacă pragul parlamentar la anticipate, iar o alianță cu PSD le-ar permite să pună pe liste comune oameni care să intre în Parlament. Pe de altă parte, există localități unde anumiți colegi din PSD au nevoie de Pro România, ca să-și sporească șansele de câștig. Cel mai bun exemplu este municipiul București, unde Gabriela Firea are nevoie ca de aer de cele 5-7 procente ale Pro România, cam atâtea are, ca să poată conta în alegerile pentru un nou mandat”, a arătat Cozmin Gușă pentru Evenimentul Zilei.

El a comentat și reacțiile unora dintre liderii Pro România, care nu par să agreeze o colaborare cu PSD. În opinia sa, este vorba doar de o manevră prin care aceștia încearcă să-și maximizeze profiturile în cazul unor negocieri.

„Este o pârghie de negociere pe care o folosesc pentru a-și vinde cât mai scump pielea, așa cum se face în orice negociere, în condițiile în care Pro România va avea probleme ca să treacă pragul electoral”, a precizat Cozmin Gușă pentru Evenimentul Zilei.

