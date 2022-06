Exclusiv. Gheorghe Nichita, fost primar în Iași, supărat că a fost părăsit de PSD. „Pentru cine să faci politică. Nu e un partid social-democrat”

Ședința a început cu o întârziere de o oră

Cu o întârziere de aproape o oră, Completul numărul 2 a reușit să se reunească. Președinta de complet a fost judecătoarea Oana Burnel, iar dosarul programat inițial pentru ora 13, a fost cel al fostului ministru PSD al energiei, Constantin Niță. Niță a declarat recurs în anulare iar judecata se află deja în stadiul de apel. Constanți Niță este acuzat și a și fost condamnat în instanța de fond pentru infracțiuni de corupție. Mai exact este acuzat că s-a folosit de influența pe care o avea ca lider PSD pentru a-l convinge pe fostul primar al orașului Iași, Gheorghe Nichita, să încredințeze un contract firmei UTI în schimbul unor sume de bani despre care se spune că au ajuns la partid în campaniile electorale. La termenul de azi a fost audiat în calitate de martor chiar fostul primar Gheorghe Nichita, cel pe care instanța se pregătea să-l aducă cu mandat de aducere și însoțitor în cazul în care nu s-ar fi prezentat nici la acest termen.

Judecătoarea Burnel a pus în discuție legalitatea constituirii completului de judecată

Ședința de judecată în dosarul 3201/1/2018 despre care vă vorbesc a început cu analiza legalității formării completului. Președinta completului, judecătoarea Oana Burnel, a pus în discuție legalitatea compunerii completului de față, făcând un rezumat al situației. ”La data de 9 mai s-a procedat la tragerea la sorți a doamnei judecător Maricela Cobzariu în locul doamnei judecător Simona Encean. Având în vedere că subsemnata am fost desemnată ca supleant, înlocuind-o pe doamna judecător Encean la termenul la care s-a și început cercetarea judecătorească în prezenta cauză, apreciați sau nu legalitatea actualului complet. Ați înțeles situația?”, s-a adresat aceasta părților.

Parchetul nu ar prea fi de acord cu noua președinte de complet

Procuroarea DNA, care tocmai venise într-u suflet de la sala de ședințe de la parter, nu prea a fost de acord. “Administrarea probelor trebuie să se facă nemijlocit în fața completului…”, a înngăimat aceasta.

“Apreciați că ați dori să între doamna judecător Maricela Cobzariu cu toate că s-a demarat cercetarea judecătorească cu supleantul, adică cu mine?”, a întrebat-o direct judecătoarea Burnel. Procuroarea DNA a mai zis ceva instaței, în timp ce dădea din cap nemulțumită, însă nu s-a auzit în sală din cauza zgomotului de afară. Pentru că nu merge instalația de aer condiționat, se stă cu geamurile deschise iar vis-a-vis de clădirea Înaltei Curți este un șantier. Zgomotului din șantier i se adaugă zgomotul mașinilor și mai ales claxoanele acestora, în preajmă fiind o intersecție semaforizată. După obiceiul șoferilor bucureșteni aflați la stop, de cum văd culoarea verde a semaforului încep să claxoneze insistent la adresa celor aflați primii la semafor. În această hărmălaie s-au desfășurat ședințele din sala 103 cunoscută și ca Sala Secțiilor Unite.

Apărarea consideră că e legal constituit completul, dar hotărârea va fi lovită de nulitate absolută

Și avocatul Dan Lupașcu, cel care îl reprezintă pe inculpatul Constantin Niță și-a exprimat poziția. “Dacă a început cercetarea judecătorească în această compunere, cred eu că ar trebui să continue în această compunere”, a spus acesta. “ Ar mai fi însă o chestiune. Noi avem un motiv de nulitatea absolută a hotărârii, unde va fi pusă în discuție hotărârea CJUE din sept 2021. Dumneavoastră, într-un alt complet de judecată, ați avut ocazia să vă pronunțați asupra acestei chestiunii. De aceea noi apreciem că ar trebui să se soluționeze și această chestiune. Nu înțelegem să facem cerere de recuzare dar semnalăm”, a mai spus acesta.

Instanța i-a amintit că problema pusă î dezbatere era cea de legalitate a completului așa că avocatul Lupașcu a concluzionat din partea apărării: “Apreciem că este legal constituit completul.”

După câteva minute instanța s-a pronunțat: “Deliberând, constatăm că completul este legal constituit. În legătură cu o eventuală incompatibilitate, considerăm că este o chestiune de drept și nu mă voi abține. Vom proceda la audierea martorului”, a anunțat președinta completului.

Fostul primar a venit însoțit de avocată

Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului, a venit însoțit de o tânără doamnă blondă, despre care am aflat că este avocata lui încă din 2015. Îmbrăcat la costum dar fără cravată, acesta a venit direct la pupitru în timp ce doamna blondă s-a așezat în banca avocaților, lângă maestrul Lupașcu, chiar dacă nu avea roba de avocat pe ea.

“Dacă puteți să reiterați din ce vă aduceți aminte în legătură cu întâlnirea cu domul Urdăreanu”, a făcut introducerea judecătoarea Burnel.

“Da, câteva lucruri îmi aduc aminte. La sfârșitul anului 2012, într-o zi de duminică seara, am ajuns în București pentru a participa a doua zi, luni, la Biroul Permanent Național al PSD.”, a început Nichita să povestească.

Instanța nu e interesată cine conducea PSD-ul la vremea aia

“De obicei, înainte de această ședință, un grup de 5-7 colegi de partid, ne întâlneam fie duminică seara fie luni dimineață, înainte de ședință, pentru a ne pune de acord cu ceea ce urma să dezbatem în BPN. Din acest grup făceam parte și eu și domnul Niță.

Duminică seara nu am fost convocat de către nimeni iar luni dimineață l-am sunat eu pe domnul Niță să-l întreb dacă ne mai vedem înainte de ședința de BPN. El m-a invitat la el la birou și mi-a spus că în timpul acesta va vedea dacă… Cât fac eu de la hotel la biroul dânsului va suna la partid, nu la partid ci la cel care conducea partidul la vremea aceea, Victor Ponta, să vadă dacă ne vedem în grupul nostru restrâns” a continuat Nichita. “Mai puțin ne interesează această chestiune…”, îl întrerupe președinta instanței.

L-a cunoscut pe Urdăreanu la Niță în birou

“La Niță în birou erau două persoane, domnul Urdăreanu și domul Tănăsescu, spunându-mi că sunt conducătorii unei companii foarte puternice din România care sunt interesați să facă investiții la Iași”, a continuat fostul primar. “Domul Urdăreanu s-a prezentat și a dorit să-mi prezinte firma UTI și portofoliul de proiecte, întrebându-mă dacă vom continua investiția de la Iași în managementul traficului. I-am spus că va continua pentru că e pe fonduri europene”, a explicat Nichita.

“Urdăreanu m-a invitat să vizitez dispeceratul central de la București, din care se conduce traficul, ca să văd că este cel mai mare proiect implementat din România. I-am răspuns că nu pot să fac acest lucru decât dacă vin însoțit de specialiști de la Primărie, de la Regia de transport…”, povestește Nichita despre întâlnirea de la biroul inculpatului.

Instanța a vrut să știe dacă omul de afaceri ieșean, Gabriel Mardarasevici, a avut lucrări la primărie

“Vă amintiți dacă la acea întâlnire s-a discutat și despre domnul Mardarasevici?”, îl întrerupe judecătoarea. “Nu s-a discutat așa cum credeți. Urdăreanu m-a rugat să-i recomand anumite firme de IT din Iași. I-am spus că nu cunosc dar la Camera de Comerț din Iași s-au organizat evenimente IT iar responsabil de acest domeniu era dl Mardarasevici”, a răspuns Gheorghe Nichita.

“Pentru primărie, domul Mardarasevici a executat ceva?”, insistă instanța pe subiect.

“A executat dar nu direct ci sub firma Siemens. Subcontractor sau asociat. A executat managementul Informatic Intern al Primăriei. Câștigat prin licitație publică…”, vine răspunsul prompt al fostului primar. “Nu asta ne interesează. Ce ați făcut după ce a plecat domnul Urdăreanu?”, îl întreabă judecătoarea Oana Burnel.

PSD avea nevoie de oameni puternici care conduceau grupuri mari de oameni

Instanța i-a cerut martorului să explice o declarație dată în timpul urmării penale. “Nu mai țin minte toate lucrurile. În acești ani am dat foarte multe declarații și am avut multe cercetări penale”, răspunde acesta. Judecătoarea îi citește din declarația dată în timpul urmării penale. “Ați spus că dl Niță v-a spus că vin campaniile electorale și că trebuie să avem și un ajutor, dându-mi de înțeles că dacă UTI va face lucrarea la Iași noi putem apela la ei să ne ajute”, îi reamintește președinta instanței. “Probabil că așa s-a consemnat dar eu nu știu dacă că am spus exact așa…”, vine răspunsul martorului. “Dar cum a fost, ce spuneți acuma?”, vrea să se lămurească instanța.

“Niță a spus că avem nevoie de oamenii puternici la partid, de formatori de opinie…”, încearcă să explice Nichita. “Păi Urdăreanu era în partid?”, se miră judecătoarea. “Nu, nu… Noi care conduceam partidul aveam nevoie de oameni puternici, care conduc grupuri mari de oameni. Toate partidele căutau să aibă în rândurile lor oameni puternici din toate sferele societății. Care conduceau grupuri de oameni foarte mari…”, răspunde martorul.

Instanța a respins toate întrebările procuroarei DNA

“Bun, ce mai aveți de spus? Lucrarea s-a făcut?”, continuă întrebările instanței. “În momentul în care eu am fost luat în alt dosar, lucrarea era aproape terminată. A fost pusă în funcțiune în noimebrie 2015 . Făcută de UTI în asociere cu IBC”, răspunde martorul. De menționat că firma IBC era firma lui Gabriel Mardarasevici.

A fost rândul procuroarei DNA să pună întrebări. Este aceiași procuroare care a cerut admiterea recursului declarat de cei din “Gala Bute”, atunci când a spus în ședința de judecată că atâta a găsit scris la dosar. A încercat vreo trei întrebări respinse de instanță ca fiind nerelevante, după care s-a lăsat păgubașă.

Nichita se laudă că avea mai multe voturi decât Victor Ponta în partid

Au urmat întrebările apărării. “V-a cerut expres inculpatul sau v-a sugerat să interveniți pentru că firma UTI să câștige licitația de la Iași?”, a întrebat avocatul Lupașcu “Nu am făcut o asemenea acuzație…”, intervine instanța. “Doamna Președinte, tot dosarul e făcut pe prezumții. Când e să punem punctul pe i… Niță e condamnat pentru asta…”, insistă maestrul. “Da, bine, răspundeți la întrebare…”, încuvințează președinta. “Nimeni nu mi-a cerut să intervin. În toate dosarele în care am fost eu judecat niciuna din instanțe nu a reținut că s-au făcut intervenții asupra licitației. Nici măcar corpul de control al PM și organele internaționale” răspunde martorul.

Apărarea continuă întrebările. “Avea vreo influență politică asupra Dvs dl Niță în așa fel încât să vă influențeze?” Nichita răspunde prompt: “Nu avea nici Niță nici altcineva din partid influență asupra mea. Eu eram ales la congresul partidului cu cele mai multe voturi din partid, mai multe decât președintele partidului și eram primarul Iașului ales de cetățeni.”

Constantin Niță ar vrea să schimbe sechestrul de pe patru case cu un teren arabil

“Până citiți declarația noi o să discutăm o cerere de modificare a obiectului sechestrului. O susțineți la acest termen, domnule avocat?”, continuă președinta instanței în timp ce Gheorghe Nichita și doamna blondă cu care venise citeau declarația. Avocatul Lupașcu explică obiectul cereri.

“În faza de urmărire penală a fost instituit sechestru asigurător asupra cotei indivize de 1/2 privitor la 4 imobile aparținând inculpatului Niță și soției sale până la concurenta unei anumite sume. Instanța de față a susținut menținerea sechestrului până la concurența sumei de 303.118 lei. Am atașat acte la cerere pentru înlocuirea sechestrului pe cele 4 imobile cu sechestru asupra unui teren de 10 mii mp, care este proprietatea unei persoane juridice, Intervida Com srl. Acest bun a fost evaluat de expert și este mult mai mare decât prejudiciu. Este fără sarcini iar reprezentantul firmei a fost de acord spună terenul la sechestru în locul apartamentelor”, și-a susținut avocatul cererea.

DNA nu este de acord cu schimbul pe motiv că are datorii la primărie

Procuroarea DNA nu a fost de acord. Ea a explicat refuzul Parchetului. “Din documentele publice rezultă că pentru alte terenuri din zonă din aceiași categorie, extravilan arabil, de lângă Zărnești, conform ofertelor publice, prețul este 1 euro/mp. Deci evaluarea apărării este exagerată. De asemenea există înscrisuri de la primăria Zărnești că firma figurează cu obligații fiscale neachitate. Iar admiterea unui bun dintr-o societate unde dl Niță și soția aveau calitatea de asociați, potrivit declarației de avere și de interese , nu poate fi acceptată. Nu este bunul său, nu avem certitudinea că bunul poate acoperi în totalitate suma…”

“Cu asta trebuia să începem. Dna procuror a cerut proba cu înscrisuri. Faptul că firma are datorii nu are nicio relevanță. Nu mă opun probei, dar să vedem documentele”, opinează avocatul Lupașcu.

Inculpatul s-a răspândit și vrea să dea declarații, dar data viitoare

Între timp Gheorghe Nichita descoperă câteva greșeli consemnate în declarația lui. “Sunt erori de tehnoredactare?”, întreabă instanța. “Da, sunt erori de tehnoredactare și o completare”, răspunde martorul. Da, așa a spus, deci trebuie consemnat. Se pot face corecturile”, confirmă președinta de instanță. În timp ce grefiera face corecturile, judecătoarea Oana Burnel continuă dialogul cu avocatul Lupașcu. “Deci am văzut că inculpatul dorește să dea declarații în fața instanței. V-ați schimbat poziția anterioară…?”, întreabă aceasta. “Da, dorește să dea declarații în fața instaței. Nu s-a putu prezenta la acest termen pentru că este internat într-un spital din Brașov. Am mai avea o cerere, doamna președintă”, confirmă avocatul apărării. “Numai puțin să tipărească declarația că nu vă aud din cauza imprimantei”, îi răspunde președinta.

În timp ce Nichita încă mai corecta la declarație, s-au terminat rilurile

Avocatul Lupașcu a prezentat și ultima cerere. Instanța, la cererea procuroarei DNA, amână pronunțarea pe ultima cerere pentru a fi depusă în scris în așa fel încât să fie studiată și de procurori. Cauza s-a amânat, pentru audierea inculpatului, pe 26 septembrie la ora ora 9. Chiar dacă ședința în această cauză se încheiase, Gheorghe Nichita tot nu era de acord cu modificare. Grefiera a venit lângă el ca să înțeleagă ce anume nu se corectase. În acest timp judecătoarea Lucia Rog, membră a completului, a dat vestea bună. “S-au terminat rilurile!”, a spus veselă aceasta. Judecătorii din completuri puteau intra în ședință și programul putea intra în normal. Avocații din sală, veniți în alte cauze, s-au bucurat vocal.

PSD-ul este un partid colaborator, crede fostul primar

Eu am ieșit să schimb vreo două vorbe cu fostul primar Gheorghe Nichita. Am stat vreo cinci minute de vorbă la poarta Înaltei Curți. L-am întrebat ce mai face de când nu mai e primar. “Înnebunesc! Când te știi un om activ și ești inutil și simți că nu faci nimic…În afară de familie, că-mi cresc nepoții, altceva nu fac nimic. Și în dosare…”, mi-a răspuns acesta.

“Politică mai faceți?”, l-am întrebat. “Niciun fel de politică! Pentru cine să faci politică și cu cine să faci politică? Dați-mi mie în clipa de față pentru cine și cine face politică în România!”, s-a înfierbântat fostul primar. Apoi a devenit ironic. “Partidul e foarte solidar cu membrii săi. Își merită titulatura de partid social democrat. Ăsta nu e partid social democrat, nu e partid solidar. Acum este un partid colaborator…”

Nichita dă vina pe cumătrul lui și pe Urdăreanu

Despre dosarele penale mi-a spus că nu mai are decât dosarul cu Poliția Locală Iași. “După aia încep să respir, să fac ceva, să am o ocupație”, mărturisește acesta.

Despre dosarul lui Constanți Niță, cel în care fusese audiat ca martor, Nichita mi-a declarat : “Eu m-am mirat de avocatul lui cum de nu a știut să pună întrebările ca lumea…Eu știam să pun multe alte întrebări…Din ce am citit în dosarul lui Niță, a fost denunțul lui Urdăreanu. Ei (procurorii) m-au urmărit pe mine. Și l-au luat pe Mardarasevici, cumătrul meu, l-au făcut p-ăla ca la Nufăru’, că i-a arestat toată familia. Ăla nu a lucrat cu avocatul lui, a lucrat cu procurorii ca să-mi facă mie denunțuri. Mi-a făcut denunț mie și lui Urdăreanu, iar Urdăreanu la urmărire penală le-a zis, ce vreți de la mine? Pe Nichita! De acord! Ce îmi ziceți voi aia scriu! Urdăreanu l-a dat pe Niță pe alte chestiuni nu pe proiectul ăsta. L-a dat cu chestii de consultanță făcută pe la Brașov, că-l interesa aeroportul de la Brașov. Nu știu ce îi interesa pe ei acolo. De acolo a plecat Urdăreanu. Și l-a dat și pe Orban”, a făcut un scurt rezumat Nichita.

Nu mai vrea înapoi la primărie pentru că oamenii vor funcția nu omul

L-am întrebat dacă el chiar crede că toți politicienii aduși în instanță sunt nevinovați. “Eu nu pot să spun de alții, eu știu de mine. Nu pot să știu ce fece fiecare. Mai ales ce fac politicienii care sunt și oameni de afaceri. Ar fi greu să spun că un om de afaceri care a intrat și în politică să fie parlamentar nu și-a urmărit interesul și al lui. Sau a finilor lui sau verilor. A urmărit, asta e clară treaba…”, mi-a răspuns cu sinceritate.

Am vrut să știu dacă ar mai reveni în politică, dacă l-ar mai vota ieșenii dacă ar scăpa de dosarele penale. “Nu e cazul. Nu am de ce să mă mai întorc la primărie. Am avut trei mandate. Am fost cel mai votat din toate timpurile. Dar nu am de ce să revin, pentru că am văzut cât de mult te pupă-n fund când ești în funcție și cât de mult privesc oamenii funcția nu omul. A rămas o parte cu mine, prietenii care mă cunosc, dar ceilalți voiau funcția nu pe Nichita”, mi-a răspuns cu tristețe în glas.

Ne-am luat la revedere. În timp ce pleca alături de doamna blondă, s-a mai întors o dată spre mine .“Sunt multe de spus dar nu am voie încă să le spun”, mi-a mai spus fostul primar.