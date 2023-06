Exclusiv. Gheorghe Dincă, „monstrul din Caracal”, pozează în nevinovat. Tudorel Butoi, psiholog criminalist, explică de ce

De după gratii, cel supranumit ”monstrul din Caracal” îndrugă o poveste cu un traficant de persoane nălucă, de care nimeni nu a auzit vreodată, dar și faptul că fetele ar fi în viață, undeva în Turcia. Psihologul criminalist prof. Tudorel Butoi a studiat în exclusivitate pentru EVZ această încercare de deculpabilizare la care recurge criminalul și numește totul un mod de operare folosit de persoanele psihopate.

Ucisă și arsă într-un cazan

La data de 24 iulie 2019, Alexandra Măceșanu a plecat de acasă pentru a se întâlni cu un prieten, la Caracal. Un apel telefonic dat la 112, în care cerea ajutor și spunea că este răpită și sechestrată, a plasat-o pe fata care avea 15 ani în casa lui Gheorghe Dincă. Bâlbele inexplicabile ale autorităților, începând cu cele ale operatoarei STS care i-a preluat apelul și continuând cu cele ale polițiștilor și procurorilor care nu au găsit un motiv suficient de bun să intre în forță în acea casă, au condus la derularea unor evenimente cutremurătoare. Au fost descoperite probe care au indicat că biata fată a fost ucisă, iar cadavrul i-a fost ars, până la carbonizare, într-un butoi metalic din curtea casei lui Gheorghe Dincă.

Fata dispărută fusese omorâtă

Cercetările în acest înspăimântător caz au repus pe tapet dispariția Luizei Melencu, o altă fată care fusese văzută ultima oară tot în curtea casei celui care avea să fie supranumit ”monstrul din Caracal”. Așa s-a făcut legătura între cazuri și s-a aflat că această a doua tânără, care avea 18 ani, a fost violată de Dincă și de un vecin, Ștefan Risipițeanu, fată care mai apoi a fost ucisă.

Toate aceste orori i-au adus lui Gheorghe Dincă o condamnare de 30 de ani de pușcărie, iar lui Rsipițeanu, 12 ani.

Dincă susține că un proxenet ar fi dus fetele în Turcia

De dincolo de gratii, ”monstrul din Caracal” încearcă să impresioneze. Vorbește despre un dosar de omor fabricat, despre bătăi pe care le-ar fi încasat de la mascați. În povestea pe care asasinul o îndrugă, cele două fete trăiesc, undeva în Turcia, unde ar fi fost duse de un proxenet. Același fete care acum sunt vii, erau moarte când acesta a recunoscut că le-a ucis, declarație pe care avea să o schimbe.

În opinia psihologului criminalist, prof. Tudorel Butoi, toate aceste încercări ale lui Dincă de a atrage cumva atenția asupra sa, de a se dezvinovăți cu toate că știe bine care este adevărul, fac parte dintr-un mod de operare al psihopaților. Un tipar folosit cu ciclitate, bazat pe minciuni, dar și pe elemente reale distorsionate cu intenție.

„E un manipulator care face totul conștient”

”Ne aflăm în fața unui mod de operare care vizează deculpabilizarea. Dezmințirea frecvent întâlnită la persoanele psihopate. Or, personalitatea acestui personaj are caracteristicile confabulării psihopatice creatoare de motive scuzabile. Minciuni cu caracter de aparentă veridicitate în care cu abilitate mincinosul strecoară elemente reale toxicizate de elemente mincinoase, fictive. Cu alte cuvinte, povești de genul <nu am vrut să o omor>, <s-a lovit>, <s-a întâmplat, nu eram acolo>, sau <eram acolo, dar nu am știut>.

Cam cum se întâmplă și în cazul fetei de 12 ani ucisă și băgată sub pat, judecând după declarațiile contradictorii ale mamei acelei copile. Pentru psihologii anchetatori, mai ales acum, după probarea faptelor și pronunțarea condamnării, dacă nu ar fi triste, aceste povești îndrugate de asasin ar fi de tot râsul. E un manipulator care face totul conștient, dar nu pentru a fi eliberat, pentru că știe foarte bine ce a făcut. O face pentru că așa îi dictează rațiunea lui. Opinia mea, cu tot regretul pentru familii, este că cele două fete au fost ucise”, a explicat în exclusivitate pentru EVZ psihologul criminalist, prof. Tudorel Butoi.

„E un personaj care întrunește toate caracteristicile nucleului personalității criminale”

Însă, de unde atâta imaginație pentru ”monstrul din Caracal” și cum își construiește asasinul aceste povești în care el – cel condamnat pentru dublu asasinat – este în viziunea lui personajul supus nedreptății? Specialistul în psihologie denumește aceste povești legende, iar portretul psihologic al lui Dincă îl arată ca fiind un criminal și un obsedat sexual.

”Izvorul acestor legende pe care le tot îndrugă ciclic e imaginația patologică. La nivel de creativitate a realizat un scenariu pe care îl repetă obsedant. Dar un scenariu în care nu poate identifica, cum nici poliția nu a putut, acea persoană despre care Dincă spune că e traficantul care le-ar fi dus pe fete în Turcia. El își alege bine etapele unui astfel de scenariu: e vorba de moment – se plasează în alt moment față de cel al producerii evenimentelor. Cum au dispărut fetele, pentru că nu mai sunt moarte în opinia lui – apare un traficant-nălucă de care nimeni nu știe nimic.

Însă, toate acestea puse sub lupa probatoriului se spulberă și el rămâne în negație. Apoi, se întoarce la zero și pune aceeași placă, a nevinovăției. E o legendă pe care o tot spune, cu mici modificări, pe care tot încearcă să o transmită. E ca și cum ar pedala pe o bicicletă fără lanț. El e de fapt un criminal, un individ agresiv, impulsiv, un obsedat sexual fără autocontrol, un ins abuziv fără sensibilitate morală, care nu are milă și nici remușcări. E un personaj care întrunește toate caracteristicile nucleului personalității criminale”, a subliniat prof. Butoi.