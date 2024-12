Politica Klaus Iohannis desființează public TikTok. Acuzații grave făcute de președinte







Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că nu consideră pe nimeni vinovat pentru eșecul instituțiilor statului în gestionarea intervenției străine în alegerile prezidențiale din România. Potrivit acestuia, intervenția a fost „prea subtilă și complexă” pentru a fi detectată înainte de primul tur de scrutin.

Campanii suspecte și lacune în legislație

„Nu fac pe nimeni responsabil, pentru că intervenția a fost atât de subtilă încât mare parte din ce s-a întâmplat a fost descoperit abia după primul tur. Cu toate acestea, au existat câteva aspecte care au fost observate la timp”, a explicat Iohannis. Șeful statului a atras atenția asupra unor nereguli, cum ar fi campania unui candidat care ar fi declarat cheltuieli zero, un fapt „imposibil de crezut”.

De asemenea, Iohannis a criticat dur platformele de social media, în special TikTok, pentru nerespectarea somațiilor Biroului Electoral Central (BEC) de a opri campaniile după încheierea perioadei legale.

„Rețelele au obligația de a marca clar campaniile și de a le opri atunci când legislația o impune. Somațiile BEC nu au fost respectate, iar campania a continuat, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a legilor electorale”, a subliniat Iohannis.

Declarațiile au fost făcute în contextul deplasării lui Klaus Iohannis la Bruxelles, unde participă la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest și la reuniunea Consiliului European. Liderii europeni discută în aceste zile teme precum extinderea Uniunii Europene și securitatea regională.

Klaus Iohannis: „O încălcare gravă a legislaţiei electorale”

Președintele României a arătat în acest context că este vorba de o ” încălcare gravă a legislaţiei electorale, dar, cum această reţea nu este cu baza nici în România, nici măcar în Europa, ci în China, reţeaua şi-a permis pur şi simplu să ignore ce a solicitat BEC, iar BEC nu a avut niciun instrument să constrângă reţeaua, cum nici Europa nu are niciun instrument”.

”Sunt chestiuni care nu au avut, pe moment, soluţie. Dar, influenţa străină a fost găsită ulterior, şi trebuie să spun că aici am avut un sprijin semnificativ de la parteneri strategici care au ajutat entităţile româneşti să găsească ce s-a întâmplat. De aceea a durat câteva zile de la data alegerilor până când în CSAT s-a putut discuta, cu date. Şi atunci, să culpabilizăm pe cineva de la noi, nu ne-ar duce foarte departe. Este adevărat că, după părarea mea, nu am discutat-o cu politicienii din România, legislaţia trebuie îmbunătăţită, trebuie să fie mai clară. Dacă BEC constată că un candidat încalcă legea, trebuie să aibă instrumente să facă ceva, nu doar să someze şi să se plângă că nu a respectat legislaţia”, a subliniat preşedintele.

”Este o problemă care trebuie discutată și în UE şi trebuie găsite soluţii comune, pentru că nicio ţară singură nu poate să rezolve aceste chestiuni”, a subliniat şeful statului.