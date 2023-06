Monstrul din Caracal se declară nevinovat din pușcărie. Gheorghe Dincă acuză o înscenare judiciară împotriva sa

Cunoscut ca „monstrul din Caracal”, condamnat pentru o crimă dublă, Gheorghe Dincă se declară nevinovat de crimă, din pușcărie. În vârstă de 70 de ani, el acuză autoritățile că i-ar fi fabricat dosarul penal și că l-ar fi condamnat pe nedrept, punându-i în spate cele două crime de la Caracal. Mai mult spune că a fost

„Mulțumesc lui Dumnezeu că mă lasă să mă trezesc dimineața. Să dea Dumnezeu să nu mai ies de aici dacă am făcut ce s-a spus. Am dat de nișlte nebuni, niște nenorociți. Au aruncat câte o petardă în fiecare zi. Sunt nevinovat. Eu nu sunt monstru. N-am luat cu japca pe nimeni, n-am făcut nimic. Nu am făcut acele impuse crime”, a afirmat Gheorghe Dincă.

El susține că a fost bătut de mascații din trupele speciale ca să-și recunoscă vina. Mai multm susține că cele două fete, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, pentru moartea cărora a fost condamnat, ar fi în Turcia.

„M-au bătut 4 ore trupele SAS. În Turcia sunt fetele, duse de acel netrebnic, Guță Ștefan. Eu vreau să fiu condamnat pentru ce am făcut”, a mai declarat Gheorghe Dincă, conform Romania TV.

Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani

Curtea de Apel Craiova a pronunțat condamnarea definitivă, la finalul lunii mai, în cazul lui Gheorghe Dincă. Acuzat de omor calificat, trafic de persoane şi alte infracţiuni în cazul dispariţiei adolescentelor Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, el a fost condamnat la 30 de ani. De asemenea, complicele său, Ştefan Risipiţeanu, a primit 12 ani de închisoare, pentru viol.

Curtea de Apel a respins, ca nefondate, apelurile formulate de Măceşanu Tudoriţa Mariana şi Măceşanu Ion și le-a admis pe cele ale Parchetului şi ale părţilor civile Mocanu (fost Melencu) Monica Georgeta, Iordache Stelian, Ciobanu (fostă Iordache) Cătălina Constanţa, Negroiu Roxana Ionelia împotriva aceleiaşi sentinţe.

„Desfiinţează în parte sentinţa penală nr. 134 din data de 23.09.2022, pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 54/104/2020 şi rejudecând: Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 30 de ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi şi pedepsele accesorii aplicate inculpatului Dincă Gheorghe în pedepsele componente pe care le repune în individualitate. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C. proc. pen. condamnă inculpatul Dincă Gheorghe la pedeapsa de 30 de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat”, au decis judecătorii Curţii de Apel Craiova.

Cazul dublului omor din Caracal

La începutul anului 2020 Tribunalul Olt a început analiza și judecata pe rechizitoriul trimis de DIICOT în Dosarul crimei din Caracal. Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată pentru trafic de persoane, trafic de minori, viol – două fapte, omor calificat – două fapte, profanare de cadavre – două fapte, iar Ştefan Risipiţeanu pentru infracţiunea de viol.

Potrivit procurorilor inculpatul le-ar fi abordat pe cele două tinere, le-a dus la locuința sa din Caracal, iar aici le-a sechestrat și violat în mai mule rânduri. Ulterior, el le-a ucis pe cele două fete, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Gheorghe Dincă a fost reținut pe 27 iulie 2019, iar apoi a fost arestat.

La începutul anchetei, Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, pe 25 iulie 2019. El a spus că i-ar fi incinerat corpul într-un butoi din curtea casei sale. De asemenea, a confirmat că a ucis-o și pe Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie 2019. Resturile corpului, a spus, le-ar fi aruncat la marginea unei păduri de lângă Caracal.

Ulterior, şi-a schimbat declaraţia, spunâdn că Luiza Melencu ar fi fost luată din casa lui, de alte persoane.