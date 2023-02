Dosarul Caracal. Dispută în instanță între familiile victimelor lui Gheorghe Dincă

Crimele de la Caracal au șocat întreaga țară. Gheorghe Dincă a fost condamnat la anul trecut 30 de ani de închisoare, dar a contestat sentința. Procesul a ajuns acum în fața de apel.

Familiile celor două victime, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, au avut un schimb dur de replici la ultima ședință de judecată, care a avut loc la Curtea de Apel Craiova.

Dosar secret

Familia Luizei Melencu a lansat în ultimul an mai multe acuzații la adresa anchetatorilor și spune că dosarul are multe lipsuri. În plus oamenii susțin că Gheorghe Dincă nu este singurul care ar fi trebuit judecat în acest dosar.

La ultimul termen derulat la Curtea de Apel Craiova, familia Luizei Melencu a răbufnit la adresa părinților Alexandrei Măceșanu pe care i-au acuzat că împiedică desecretizarea dosarului.

„Nu a fost de la început şi nu va fi până la final, un proces corect şi cinstit. Am avut un mic conflict cu marele avocat Moldovan (n.red avocatul familiei Măceșanu). M-a făcut vagabond. Luiza ar fi trebuit să aibă 20 şi ceva de ani, iar cealaltă 19 ani. Presa trebuie să aibă acces în sală”, a declarat bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache.

Avocatul familiei Măceșanu a spus că dosarul nu este public, deoarece la momentul dispariției Alexandra era minoră. Familia are dreptul să solicite ca ședințele de judecată să fie secrete. „Procedural, la data comiterii faptelor, Alexandra era minoră. Este doleanţa părinţilor şi nu este greşit să fie o şedinţă nepublică. Este solicitarea Parchetului, eu am aderat acestui punct de vedere”, a declarat Aurel Moldovan.

Noi acuzații

Și avocata familiei Melencu a lansat noi acuzații. Ea spune că unele dovezi ar fi fost șterse din telefoanele părinților Alexandrei Măceșanu.

„Mama Alexandrei a sunat-o de două ori. Este imposibil ca o mamă distrusă că i-a dispărut copilul să îşi apeleze fiica de 14 ani doar de două ori. Există două variante: ori nu a căutat-o, dar e greu de crezut lucrul ăsta, ori au fost şterse de anchetatori. Oare de ce? Ce alte convorbiri au mai fost şterse de pe telefoanele familiei Măceşanu?”, a spus avocata Carmen Obârșanu, potrivit cancan.ro.

Prima sentință

Magistrații Tribunalului Olt au pronunțat în 23 septembrie 2022 prima sentință în dosarul Caracal, la mai bine de trei ani de la crimele care au șocat România. Gheorghe Dincă are de executat 30 de ani de pușcărie. El a primit în total 108 de ani de detenție pentru omor calificat. viol, trafic de persoane, trafic de minori și profanare de cadavre. Din cauza vârstei sale și pentru că faptele au fost concurente, pedepsele au fost contopite și s-a ajuns la sentința finală. Aceasta nu este însă definitivă.