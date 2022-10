Exclusiv. Fostul șef UNIFARM, judecat la Curtea de Apel pentru achizițiile din timpul pandemiei. „UNIFARM-ul de azi e o subunitatea a DNA!”, a declarat Adrian Ionel

Cei doi au făcut apel, dar și procurorii DNA, care au instrumentat dosarul, au făcut apel, nemulțumiți de pedepsele date de instanță pe fond. În timp ce inculpații vor să-și dovedească nevinovăția și să fie achitați, procurorii vor pedepse mai grele pentru cei doi, pentru a-i da de exemplu. Judecarea apelului a început pe 5 Septembrie, atunci când cei doi judecători de la CAB, au constatat temeinicia măsurii controlului judiciar impus de procurori pentru cei doi inculpați, dar au decis revocarea acesteia. Cu alte cuvinte, instanța de apel a decis ca cei doi inculpați să nu mai aibă nicio restricție și să fie judecați ca doi oameni liberi.

Libanezul care l-a contactat pe Adrian Ionel a făcut afaceri cu ulei de Argan și trandafiri africani înainte să se bage în măști și combinezoane

Despre acest dosar s-a scris foarte mult în presă, mai ales că este un subiect profund emoțional, fiind vorba despre fapte petrecute la începutul pandemiei de COVID 19. În acele momente de isterie, Guvernul României, condus de Ludovic Orban, căuta cu disperare echipamente de protecție, în special măști medicale și combinezoane, necesare în spitale și pentru populație. UNIFARM SA, companie deținută de stat prin Ministerul Sănătății, a fost însărcinată cu achiziția, în regim de urgență, a tot ce însemna echipamente și consumabile necesare în combaterea pandemiei de COVID. În acest context, Adrian Ionel a fost contactat de un anume Andre Jaderian, un libanez cu origini armene, stabilit în București, în cartierul Drumul Taberei. Jaderian se învârtea în cercuri masonice și se prezenta drept om de afaceri. Libanezul se ocupa cu fel de fel de chestii, de la ulei de Argan, la flori aduse de pe coasta de est a Africii. Cei care îl cunosc, spun că nu era combinație din care putea ieși un ban și în care să nu vrea să se bage și el.

Încrengătura din spatele afacerii cu măști medicale

André Jaderian i-a propus lui Adrian Ionel, să-i aducă din Turcia, măști de protecție și combinezoane. Firma prin care i-a propus afacerea a fost BSG Business Select SRL, deținută de un iranian cu ochi albaștri, pe nume Alireza Yousefi Jouybari. Firma nu avea activitate la acel moment. În combinație a mai apărut un turc, Memet Turan, care găsise materialele sanitare în Turcia. Când afacerea a fost perfectată, în firmă a intrat și Simona Ciulavu, un personaj controversat din proximitatea lui Ludovic Orbán dar și clanurilor interlope, precum clanul Sportivilor, din Sectorul 4 al Capitalei. Ciulavu a devenit asociat și administrator al companiei BSG. Ea era, în același timp și iubita și asociata lui Petru Pitcovici, fost ofițer DIPI, băgat, la rândul său în fel de fel de dosare, inclusiv în cel al lui Puiu Popoviciu, unde a și fost condamnat definitiv. Cei doi mai aveau un asociat, pe Robert Ionescu, fost avocat și viceprimar al Capitalei, cunoscut și ca mare mason. În formula asta, UNIFARM SA trebuia să primească 3 milioane de măști medicinale și 250 de mii de combinezoane de protecție.

Libanezul, turcul și iranianul și-au luat câte 3 ani cu suspendare

În prima tranșă, atunci, în primele zile ale pandemiei, BSG a livrat 1 milion de măști și 26 de mii de combinezoane. Momentul recepției transportului, în curtea UNIFARM, a fost marcat de live-uri ale televiziunilor, de cuvântări și declarații pompoase, de la primul ministru Orban, până la ultimul șofer de TIR care cărase materialele. UNIFARM, prin Adrian Ionel, a reziliat unilateral contractul. Motivul nu l-am înțeles nici până acum, dar se pare că este vorba despre nerespectarea termenelor de livrare. Între timp, pe piață, apăruseră și alte oferte. Simona Ciulavu a amenințat cu judecata, UNIFARMUL. S-a vorbit despre intervenția personală a lui Ludovic Orban și a Secretarului General Adjunct al Guvernului, Costel Barbu. S-a mai vorbit și despre faptul că măștile erau neconforme pentru uzul medical. Și s-a mai vorbit despre o șpagă de 750 mii euro, pe care Adrian Ionel trebuia să o primească de la firma BSG, prin intermediul lui Jaderian, care trebuia și el să-și ia un comision din afacere. Cert este că DNA a intrat pe fir și a întocmit un dosar penal. Libanezul armean, iranianul cu ochi albaștri și turcul, au mers pe recunoaștere și au fost judecați separat. Au primit câte 3 ani de închisoare cu suspendare. Simona Ciulavu s-a retras din firmă, chiar în timpul urmăririi penale, iar firma a fost închisă și radiată de iranianul Alireza Yousefi Jouybari în primăvară, când dosarul se judeca la fond. Așa cum scriam și atunci ( https://evz.ro/exclusiv-firma-bsg-care-a-dat-primul-tun-din-pandemie-a-fost-radiata-cronica-judiciara.html) pe nimeni nu a interesat această situație, iar la sfârșitul judecății, Adrian Ionel și Maria Radu au fost condamnați la închisoare.

În apărare a fost propusă inclusiv o expertiză făcută de profesorul Tudorel Butoi care arată că denunțătorul a mințit și la detectorul de minciuni

După ce la termenul trecut, avocatul Alexandru Morărescu, cel care îl reprezintă pe Adrian Ionel în dosar, a reputat o victorie, atunci când a obținut revocarea controlului judiciar pentru clientul său, la termenul de luni a încercat să-i convingă pe judecători să admită probatoriul de apel. Maestrul Morărescu a cerut reaudierea unor martori, audierea unor martori noi, care au fost refuzați la instanța de fond dar și acceptarea unei expertize extrajudiciare, făcută de celebrul profesor criminalist Tudorel Butoi, prin care să demonstreze că martorul denunțător, André Jaderian, a mințit la proba cu detectorul de minciuni. “Ținând cont că la fond, martorul denunțător a fost audiat în două etape, la două termene, și a lipsit elementul surpriză de interogare încrucișată pe care ni-l doream, iar martorul a avut timp să se gândească și și-a schimbat declarațiile de la primul terme la următorul, dar și de faptul că parchetul a făcut apel și a cerut majorarea pedepselor, considerăm foarte important să îl reaudiați pe martorul denunțător André Jaderian”, a susținut avocatul Alexandru Morărescu.

În apel, Adrian Ionel vrea să aducă ca martori foști miniștri, ambasadori, atașați militari și șefi de vamă

Apărarea a mai cerut reaudierea lui Costel Barbu, fost Secretar General Adjunct al Guvernului și omul de încredere al lui Ludovic Orban. “Costel Barbu, în calitatea sa, ținea legătura la acel moment cu unul dintre acționarii firmei BSG Business Select SRL (cu referire la Simona Ciulavu) care a făcut acest import. Barbu îl informa permanent despre acest transport pe primul ministru Ludovic Orban. Transport de care se ocupa, în Turcia, fostul ofițer DIPI, Petru Pitcovici (…) La vremea aceea, din cauza embargoului impus de președintele Erdogan, pentru materialele medicale necesare, s-a făcut un comitet de criză de urgență. Și președintele țării a fost informat. Din comitetul ăsta făceau parte 3 miniștri, al sănătății, apărării și de externe, reprezentatul Armatei din ambasada noastră din Turcia și alți oficiali. Toți și-au dat mâna ca acest transport, excepțional, să se realizeze”, a explicat avocatul lui Adrian Ionel. A fost invocat ca martor și ministrul sănătății de atunci, Victor Costache, căruia, susține apărarea, i s-a raportat despre contract la o oră de la semnarea lui. Apărarea mai cere audierea fostului ambasador al României în Turcia, Gabriel Șopandă, a atașatului militar și a celui comercial dar și a directorului general al Vămilor din acea perioadă. “Acest transport a fost vămuit direct în curtea UNIFARM, a fost transmis în direct de toate televiziunile și a fost un mare succes al conducerii de stat în lupta cu pandemia, dar procurorii DNA au ajuns la concluzia că aceste materiale nu au fost neconforme. Noi am cerut la fond ca toți acești oameni să fie audiați, dar DNA s-a opus iar judecătorul a ținut cont de părerea parchetului, chiar dacă noi am considerat esențial ce au de spus acești martori”, a susținut Morărescu.

Patronii firmei BSG au declarat la fond că nu au discutat despre șpagă cu denunțătorul, dar instanța nu a ținut cont

Avocatul Alexandru Morărescu a cerut reaudierea iranianului Jouybari și a turcului Turan. “În declarațiile lor, aceștia au spus că niciodată nu a existat vreo discuție între ei și denunțătorul Jaderian despre faptul că Adrian Ionel ar fi solicitat vreun ban pentru acest contract, chiar dacă denunțătorul a declarat că au existat numeroase discuții. Cei doi, sub jurământ, au declarat și în fața judecătorului de fond că nu a existat vreo discuție de acest gen, dar instanța nu a ținut cont de aceste declarații. Sperăm ca dumneavoastră să vă aplecați asupra solicitării noastre și să încuviințați audierea acestor martori. Memet Turan a spus, în declarația sa, că nu au existat discuții despre bani și el nu poate să bage un om nevinovat la închisoare, chiar dacă a făcut un acord de recunoaștere”, a mai susținut Morărescu.

Marea dilemă, este sau nu este UNIFARM, autoritate contractantă în înțelesul legii?

Una dintre cele mai importante probe solicitate de apărare, în legătură cu fapta de abuz în serviciu reținută în sarcina lui Adrian Ionel, se referă la calitatea de autoritate contractantă a UNIFARM SA. Fără a intra în amănunte, cei doi inculpați sunt acuzați de procurori și condamnați în primă instanță, că nu au aplicat Legea achizițiilor publice, atunci când au contractat măștile și combinezoanele. Doar că încă de la înființare, din anul 1998, UNIFARM nu a funcționat după această lege ci după legi comerciale, fiind o companie cu activitate comercială, care poate achiziționa medicamente și alte dispozitive medicale, fără licitație, după piață, în funcție de necesitățile din sistemul național de sănătate. “Niciodată Agenția Națională de Achiziții Publice, ANAP, din 1998 și până în prezent, nu a controlat compania UNIFARM SA, nu a consiliat-o, nu a verificat-o, pentru nu a avut motiv. Dar judecătorul de la fond a înlăturat concluziile expertizei judiciare, care spunea că UNIFARM nu avea calitate de autoritate contractantă și nu trebuia să implementeze sau să aplice procedurile Legii achizițiilor publice”, a spus avocatul apărării.

Apărarea invocă “afacerea Dreyfus” și cere achitarea

“Să ne amintim de celebra “afacerea Dreyfus”. Avocatul căpitanului Dreyfus așa își începe pledoaria. “La început au fost hârtii!”. Și în cazul nostru totul a început de la o adresă a Autorității Naționale de Achiziții Publice, ANAP, de atunci, care spunea că UNIFARM este autoritate contractată. Așa a fost trimis în judecată Adrian Ionel, pe o hârtie de la ANAP. De aceea vă solicit să încuviințați audierea șefului ANAP de atunci, Eugen Dorel Ștefan Cojoacă. Să ne spună în ședință publică, dacă a mai emis vreo hârtie de când e ANAP, prin care să schimbe statutul unei companii. Din 2007, ANAP este obligată să trimită la Unirea European, lista cu toate autorităților contractate, iar UNIFARM nu apare pe vreo listă.(…) Cum Dumnezeu să-ți treacă prin cap, că atunci când intervine primul ministru, trei miniștri, ambasadori și șefi de servicii secrete, pentru aducerea în țară a acelor măști și combinezoane, ceva nu este corect?! Iar când Adrian Ionel a vrut să rezilieze acest contract, Petru Pișcovici prin Robert Ionescu și Simona Ciulavu, au luat legătura cu primul ministru Orban, iar acesta l-a sunat pe apelantul-inculpat și i-a cerut să amâne rezilierea, pentru că era nevoie de aceste măști. De aceea vă solicităm să pronunțați o soluție de achitare”, a concluzionat avocatul Morărescu.

Instanța a rămas în pronunțare pentru probele propuse

Procurorul DNA de ședință a fost de acord numai cu reaudierea denunțătorului André Jaderian și a fostului președinte al ANAP, Eugen Dorel Ștefan Cojoacă. De asemenea, procurorul a apreciat că situația pandemică nu impunea încălcarea Legii achizițiilor publice și nu este necesar un punct de vedere de la ANAP, în condițiile în care ANAP, între timp, a revenit asupra primei concluzii și a trimis către UNIFARM o adresă prin care o înștiința că nu este autoritate contractată. Surprinzător, consilierul juridic al UNIFARM, Aurelia Dinu, a susținut poziția procurorului DNA și a spus că nu este nevoie de alte probe în afara celor propuse de parchet, lucru care i-a scos din sărite pe inculpați și pe avocații acestora. Instanța, după minute bune de consultări, a acordat termen până pe 31 Octombrie pentru a se pronunța în legătură cu probatoriul propus și a fixat data de 23 Noiembrie pentru continuarea cercetării judecătorești.

Adrian Ionel acuză noua conducere a UNIFARM de subordonare față de DNA și pe jurista companiei că a furat un apartament de la un mort

La ieșirea din sală, am stat de vorbă cu fostul șef al UNIFARM SA, Adrian Ionel. Era foarte supărat pentru atitudinea juristei de la companie, care a refuzat probele propuse de apărare și a mers pe mâna procurorilor. “Actuala UNIFARM SA s-a transformat în anexa DNA, într-o subunitate a DNA. Noua conducere face doar ce îi cere procurorii. Nu înțeleg cum a adus-o Adrian Dobre, noul director general UNIFARM, pe Aurelia Dinu, de la Primăria Slobozia, juristă în ditamai compania de interes național. Mai ales când este cercetată pentru că a furat apartamentul unui bătrân decedat, prin falsificarea actelor. Găsiți detalii în presa locală din Ialomița, dacă nu mă credeți”, mi-a spus acesta înainte să plece. Într-adevăr, am găsit-o pe jurista Aurelia Dinu în două spețe. Una din 2020, relatată de jurnaliștii de la Jurnalul de Ialomița, când a fost reținută 24 de ore și a avut arest la domiciliu și apoi control judiciar. Pe atunci era angajată la Evidența Populației Fetești și a intrat în atenția ofițerilor DGA, alături de alți funcționari locali, pentru că elibera acte de identitate, contra unor sume de bani, unor persoane care nu se aflau în țară și fără prezenta fizică a acestora. A doua speță este din 2022 și am găsit-o în publicația Independent. Aurelia Dinu ajunsese șefa serviciului juridic din primăria Slobozia. Ea a falsificat actele și s-a dat drept fiica unui bătrân decedat pentru a-i lua apartamentul. Fapta a ieșit la iveală când adevăratul moștenitor a venit să revendice apartamentul dar l-a găsit ocupat. Aurelia Dinu a demisionat din Primăria Slobozia dar a fost recuperată de PNL ca juristă la UNIFARM SA.