Avem dovada! Legătura dintre Ludovic Orban cu afacerea „Măștile bucătăresei din Giurgiu”. Fotografia care-l dă de gol

În anul 2020, imediat după declararea oficială a pandemiei, s-a anunțat pe toate canalele media că vor începe să se facă achiziții de medicamente, de măști, mânuși și alte produse sanitare, necesare în combaterea infecției cu coronavirus. Atunci s-a auzit pentru prima dată și de existența izoletelor, de care era musai nevoie pentru a transporta pacienții la spital, de biocide etc.

Guvernul României, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), a încheiat un acord cadru în valoare de 56 de milioane de lei (12 milioane de euro) pentru achiziționarea de măști de protecție. ONAC este o instituție a statului român, împuternicită de guvern printr-o ordonanță de urgență să facă achizițiile urgente pentru combaterea pandemiei de coronavirus. ONAC era condus de Cornelia Nagy, numită preşedinte cu rang de secretar de stat de premierul Viorica Dăncilă, în 2018. Pe 17 martie 2020 s-a semnat contractul, pe 25 martie s-a făcut licitația. Că doar era decretată stare de urgență!

Contractul a fost încredințat firmei Romwine&Cofee, înființată în 2019. Avea ca obiect principal de activitate „comerț cu produse alimentare, băuturi și produse din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe”. Conform datelor de la Registrul Comerțului, sediul Romwine se află într-o casă (camera 1) din satul Uzunu, comuna Călugăreni din județul Giurgiu.

Romwine&Cofee este deținută în acte de o anume Maria Cristian, despre care am aflat că este bucătăreasă. Ea trebuia să livreze 1.750.000 de măști de protecție. Primarul comunei a spus atunci că firma respectivă nu plătește niciun fel de taxe sau impozite pentru activitatea desfășurată și că nu știa de existența ei. Și totuși firma bucătăresei câștigase ditamai licitația! Cum a fost posibil?

Negări pe bandă rulantă

În emisiunea „Dosar de politician” de la B1 TV, a intrat în direct omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul firmei Sanimed International, care a admis că firma sa se află, de fapt, în spatele Romwine&Cofee. „În ianuarie-februarie, compania noastră nu a putut să plătească TVA-ul, pentru prima dată în istoria noastră de 20 de ani. Și atunci, pentru că nu am putut să avem certificat fiscal, am folosit această companie din grupul nostru cu care am participat. Deoarece Sanimed era blocată pentru că nu și-a plătit facturile către stat, am participat cu Romwine&Cofee. Am făcut eforturi foarte mari pentru livrarea acestor măști, am mers special în Turcia”, a declarat patronul Sanimed.

Apoi, într-un comunicat de presă, patronul Sanimed a venit cu precizări.

„*Firma Romwine & Cofee SRL este distribuitor al Sanimed International Impex SRL, făcând parte dintr-un grup de firme ce activează de douăzeci de ani pe piața medicală din România.

*În data de 20.03.2020 am încheiat cu IGSU contractul subsecvent pentru o cantitate de 795.000 măști FFP2 la o valoare fără TVA de 17.410.500 lei și 875.000 măști FFP3 la o valoare de 27.912.500 lei fără TVA, produsele urmând a fi livrate etapizat în max.35 zile.

*În data de 23.03.2020, cu eforturi foarte mari au fost livrate primele 100.000 măști (50.000 FFP2 și 50000 FFP3) către IGSU. A fost emisă factura de avans de 30% din valoarea contractelor fără TVA, însă până la data prezentei nu au fost încasați banii.

* În momentul de față grupul Sanimed este singura companie care a obținut Autorizația de Import de Măști FFP2 și FFP3.”

Prețurile la care s-a câștigat licitația s-a dovedit de a nu fi atât de mici cum susținea patronul Sanimed sau reprezentanți ai autorităților. 21,9 lei pentru o mască certificată FFP2 și 31,9 lei pentru o mască certificată FFP3. Aceste prețuri sunt semnificativ mai mari decât cele la care unele spitale au făcut achiziții pe cont propriu, au arătat investigațiile jurnaliștilor. Reprezentanți ai autorităților din sectorul medical au negat, fostul premier Ludovic Orban, la fel, ba când s-a încins subiectul în toată presa, a spus că va cere o anchetă.

În ciuda acestor dezvăluiri, afacerea „Măștile bucătăresei din Giurgiu” a continuat, iar partea cu măștile FFP3 a fost în scurt timp validată, prin publicarea anunțului de atribuire în sistemul SICAP.

Anchetele au început și s-au împotmolit

Anchete chiar au fost începute în vara lui 2020. DNA, cei de la Antifraudă și Curtea de Conturi au deschis dosare. Se dorea să se afle cum a venit succesul peste firma Sanimed și apendicele ei, firmulița bucătăresei din Giurgiu.

Compania Sanimed International Impex S.R.L. încheiase 16.290 contracte de achiziții publice cu autorități și instituții ale statului român, in valoare totală de 85 de milioane de lei, potrivit portalului Confidas, specializat în furnizarea de informații despre companiile înregistrate în România, a scris în martie 2020 G4Media.

Curtea de Conturi a făcut anchetă la Departamentul Situațiilor de Urgență (DSU), condus de Raed Arafat, care comandase măștile. Inspectorii au constatat că, deși prin contract firma-paravan Romwine trebuia să asigure transportul mărfii importate, măștile au fost aduse cu 8 curse speciale ale Armatei Române, de pe două aeroporturi din Istanbul.

Curtea de Conturi a susținut că cele opt transporturi aeriene, în valoare de 149.000 de euro, au fost comandate la cererea șefului DSU, Raed Arafat. Zborurile au fost efectuate în 23 martie, 2 aprilie, 10 aprilie, 15 aprilie, 22 aprilie – două, 8 mai și 15 mai. Drept urmare, inspectorii CC au trimis raportul procurorilor pentru că trebuia ceruți firmei banii pentru aceste zboruri plătite de Armată.

Și cu banii ăștia a fost o poveste. O bâlbâială, de fapt, în explicații date ba de comandantul IGSU, generalul Iamandi, ba de reprezentanta Sanimed, că până la urmă banii s-au plătit, dar după ce a sesizat lipsa Curtea de Conturi.

Cum-necum, anchetele s-au împotmolit undeva și sunt nefinalizate nici azi, din informațiile noastre.

În schimb, în plin scandal cu această firmă, au apărut informații că e o lucrătură de-a directorului Unifarm, care i-ar fi pus bețe în roate mai mereu lui Hideg și afacerile firmelor lui. În cazul Unifarm, ancheta procurorilor a mers mai repede și directorul Adrian Ionel a fost destituit și arestat.

Ludovic Orban și dovezi care arată apropierea de patronul Sanimed

Fostul premier liberal a negat mereu că ar fi favorizat în vreun fel firma Sanimed sau ar fi fost un apropiat al lui Cătălin Hideg. Totuși, Cătălin Tolontan a făcut, tot în 2020, o dezvăluire care îl contrazice. După ce patronul Sanimed a amenințat că își mută firma din țară și va face afaceri în Emirate pentru că aici i se răscolește activitatea, iar presa îl face praf, Tolontan a publicat un text care-l aduce în prim-plan și pe premierul Ludovic Orban.

Cătălin Hideg tocmai inaugurase la Abu Dhabi o fabrică pentru producerea mediilor de cultură, necesare testelor Covid. Fabrica era în parteneriat cu statul Emiratele Unite, care a finanțat și fabrica similară de la Călugăreni, deschisă de Hideg. Apoi, liderul Emiratelor, Mohamed Bin Zayed, a trimis două avioane la București pline măști, mânuși, combinezoane etc, livrate DSU, IGSU și MAI ca ajutor în condițiile izbucnirii pandemiei.

„Pe 2 iunie (2020), când la București atât Curtea de Conturi, cât și DNA deja cercetau contractul pentru măști, Mohamed Bin Zayed, prințul moștenitor al tronului Emiratelor Arabe Unite, posta pe Twitter un mesaj în care spunea că a vorbit la telefon cu premierul României, Ludovic Orban. „Pe parcursul unei convorbiri telefonice cu prim-ministrul român Ludovic Orban am discutat cooperarea bilaterală, evoluția COVID-19 și eforturile internaționale pentru stăvilirea extinderii”, a scris Mohamed Bin Zayed pe 2 iunie, la trei zile după inaugurarea fabricii”, a scris Tolontan.

Acum, EVZ a intrat în posesia unor fotografii care arată apropierea lui Ludovic Orban de acest om de afaceri Cătălin Hideg, care, așa cum susține sursa noastră, a și semnat adeziunea la PNL, după ce Orban a preluat frâiele partidului. Totul se petrecea la scurt timp după instalarea guvernului Orban. Și cu mult timp înainte de semnarea contractului pentru măști.

Într-o altă fotografie se vede clar apropierea dintre Ludovic Orban și Cătălin Hideg de la Sanimed. Înainte de a se poza au stat de vorbă pe terasă la o cafea și țigară. Or ditamai premierul nu-și pierdea timpul cu un tip oarecare. Știa atunci cine este și că deține firma Sanimed.

Și totuși, după ce presa a dezvăluit cine e în spatele afacerii „Măștile bucătăresei din Giurgiu”, cum se numește firma care a realizat efectiv importul din Turcia, Ludovic Orban a spus doar atât:

„A apărut un material că în procedura de achiziție derulată de Oficiul Național de Achiziții Centralizate s-a semnat un contract cadru cu o firmă din județul Giurgiu, i-am cerut ministrului Finanțelor să dispună o anchetă a Corpului de control la ONAC. Aștept rezultatele acestei anchete. Sincer, mi se pare ciudat că o firmă care nu prea are istoric și nu are experiență în zona medicală să poată să obțină un astfel de contract. Dacă contractul nu a fost derulat în condiții legale va fi reziliat iar persoanele care au fost implicate în semnarea acelui contract, fără respectarea condițiilor legale, vor răspunde pentru această decizie”.

Cine este omul de afaceri Cătălin Hideg

Cătălin Hideg este un personaj controversat, despre care presa a scris în trecut că ar avea legături cu masoneria și cu mediul academic al SRI. Dar și cu Adrian Ionel, directorul Unifarm, cel care i-ar fi boicotat afacerea.

Pe site-ul presacurata.ro există următoarea informație:

„Înainte ca Adrian Ionel să fie numit în octombrie 2012 în Consiliul de Administrație al Unifarm alături de generalul în rezervă SRI, Ion Maranda, fostul șef al Direcției de Protecție Internă a SRI, Adrian Ionel a fost director general chiar la una din firmele lui Cătălin Hideg”.