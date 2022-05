EXCLUSIV. Fostul deputat Vlad Cosma și fostul procuror Portocală își continuă războiul în fața Înaltei Curți

Marți dimineață s-a derulat un nou termen. Conform încheierii din 19 aprilie, la acest termen ar fi trebuit ca instanța să îl audieze, în sfârșit, pe Mircea Negulescu care ar fi trebuit să dea declarația de inculpat. Nu a fost să fie, însă. Între timp au apărut noi probe, înregistrări audio făcute de partea vătămată, dar și o înregistrare a audierii unuia dintre martori, cu ocazia unui dosar penal mai vechi din care a izvorât dosarul de azi, depusă în favoarea inculpatului. Un adevărat duel al înregistrărilor. Și al declarațiilor de martori. Din cauza noilor probe, audierea lui Portocală a fost amânată pentru termenul următor.

Cosma a dat declarația de parte vătămată

Vlad Cosma a dat declarația de parte vătămată la termenul trecut. Tot atunci a fost audiat și un alt martor celebru, care a ținut capul de coloană al știrilor în urmă cu câțiva ani. Este vorba despre Răzvan Alexe, un om de afaceri apropiat de PSD și care a dat declarații împotriva lui Vlad Cosma în dosarele penale unde fostul deputat era cercetat de Negulescu și “echipa de elită” de la Ploiești. Între timp, după ce procurorul a fost exclus din magistratură, Alexe s-a sucit și a susținut că declarațiile i-au fost obținute cu forța, prin diferite constrângeri. În această linie a fost și declarația dată în fața Înaltei Curți în acest dosar. Audierea lui Alexe s-a desfășurat înainte de declarația de parte vătămată a lui Vlad Cosma.

La sfârșitul depoziției martorului, instanța a dat cuvântul apărării părții civile. Vlad Cosma s-a ridicat și a început să vorbească, însă a fost imediat întrerupt de președinta completului de 3 judecători. “Dumneavoastră nu sunteți apărarea părții civile, sunteți doar partea civilă. Am zis apărarea, că d-aia veți avocat”, l-a apostrofat judecătoarea pe fostul deputat. La fel a pățit și Negulescu, în mai multe rânduri, când a încercat să se adreseze direct instanței. A fost oprit și pus să se adreseze prin intermediul avocatei pe care o are din oficiu. Negulescu ar fi vrut să se apere singur, dar pedeapsa la care se încadrează este de peste 10 ani și atunci este obligat să aibă apărător, fie el și din oficiu.

Avocata a fost găsită compatibilă

Apărarea a cerut să se constate incompatibilitatea avocatei lui Cosma pe motiv că ar fi reprezentat în alte dosare atât pe Cosma cât și pe Alexe. Apărarea susține că avocata Claudia Tănase ar fi participat la audieri în calitate de apărător și ar avea cunoștință despre declarații care ar putea fi incompatibile cu cauza de față. Procuroarea de ședință a avut și ea o intervenție rabinică “Dacă va fi audiată ca martor în acest dosar nu va mai putea fi avocat, până atunci poate fi avocat”, a susținut procuroarea. Instanța a deliberat în câteva secunde. Cu o coală albă de hârtie pusă în dreptul gurii, președinta s-a aplecat în stânga și apoi în dreapta către cele două judecătoare colege de complet apoi a făcut anunțul: ”În urma deliberării instanța consideră că nu este caz de incompatibilitate”. Așa că ședința a mers mai departe cu audierea lui Vlad Cosma.

Cosma a povestit lucruri care par greu de imaginat că s-ar fi putut întâmpla într-un sistem de justiție normal. A declarat că a avut calitatea, într-un dosar, atât de inculpat cât și de martor cu identitate protejată. “Nu înțelegeam cum pot să am în același dosar atât calitatea de inculpat cât și martor cu 3 identități protejate”, a povestit el. După care s-a lansat în alte explicații, care însă nu au fost pe placul și înțelesul judecătorilor. La un moment dat președinta de instanță, judecătoarea Lucia Rog a oprit declarația lui Cosma. “Da, eu cred că o să se rezolve cu un set de întrebări punctuale. Instanța a încercat, eu am încercat dar nu… Să încerce și doamna procuror”, a spus aceasta.

Vlad Cosma comparat de instanță cu Gabriel Garcia Marquez

Procuroarea de caz a întrebat despre relația lui Cosma cu inculpatul Negulescu, în contextul în care, din înregistrări și din audierea martorilor reieșea că aceștia ar avea o relație apropiată. “Am să vă dau un răspuns lung…”, a spus Vlad Cosma. “Asta și așteptăm”, l-a încurajat instanța. Apoi a urmat cu adevărat un răspuns lung. La un moment dat, președinta l-a întrerupt pe Cosma. “E o frază atât de lungă încât m-am gândit la Toamna Patriarhului (roman de Gabriel Garcia Marquez). Dumneavoastră îl concurați pe…”, i-a reproșat în glumă judecătoarea Lucia Rog. “ Doamna președintă, vreau să mă lăsați să spun…”, s-a apărat Cosma. “Păi spuneți, dar să se înțeleagă ceva”, i-a replicat președinta.

Într-o singură frază, Vlad Cosma a enumerat de ce a trebuit să joace rolul de prieten cu Negulescu. Pentru că a anchetat fără jenă un prim ministru în funcțiune, pentru că are butoane la Înalta Curte, pentru că are bucuria de a paradi oameni, pentru că vrea să vadă sânge de politician, pentru că sora sa, Andreea Cosma a pierdut o sarcină în urma anchetei, pentru că tatăl său a fost plimbat pe targă cu cătușe la mâini pe la instanțe și multe altele pe care nu am apucat să mi le notez. În final a rezultat o frază de jumătate de pagină. După ce a recitit ce a consemnat grefiera, instanța a ajuns la concluzia că se înțelege ce a vrut să spună Vlad Cosma. În schimb procuroarea a cedat și ea, mărturisind că nu știe cum să mai abordeze această declarație, așa că a renunțat în favoarea apărării, cu speranța că până la urmă va ieși ceva bun din audiere. “Acesta a fost rolul pe care trebuia să-l port”, a concluzionat Cosma. “Poate să-l jucați, nu să-l purtați”, l-a corectat instanța.

Să nu mai pățească nimeni ce am pățit eu

A urmat partea finală, aceea a pagubelor suferite de către partea vătămată. “Toată viața mea a fost dată peste cap de procurorul Negulescu”, și-a început Cosma expunerea pierderilor suferite din cauza lui Portocală. “Datorită lui am pierdut…”, a vrut el să continui însă judecătoarea l-a întrerupt din nou. “Din cauza, nu datorită, pentru că nu spuneți ceva de bine, spuneți ceva de rău, solicitați despăgubiri, da?!?”, l-a corectat aceasta. “Din cauza lui Negulescu mi-am pierdut locul de muncă avut în perioada 2012-2016”, a continuat fostul deputat. “Dar dumneavoastră ce ați lucrat?”, l-a întrerupt iar președinta. “Am fost deputat”, a răspuns Cosma. “Și cum v-ați pierdut locul de muncă? Nu vă garanta nimeni că veți mai fi ales”, i-a spus judecătoarea. “Da, dar nu am mai putut candida”, a replicat Cosma. Apoi instanța i-a solicitat părții vătămate să își definească pretențiile. “Să nu mai pățească niciodată ce am pățit eu și familia mea”, a cerut Vlad Cosma.

A existat mandat judecătoresc pentru microfoanele din arestul Câmpina

Ședința din 19 aprilie s-a terminat cu o bombă. Apărarea a cerut să fie solicitate de la Parchetul Prahova înregistrările din arest care au stat la baza rechizitoriului prin care mai mulți inculpați, inclusiv Vlad Cosma, au fost trimiși în judecată. Toată lumea a rămas uimită. “Am avut mandat să pun tehnică de ascultare în arest. Un judecător de instrucție mi-a semnat mandatele și aceste înregistrări există fizic”, a explicat Portocală.

M-a amenințat cu pistolul și cătușele

La termenul de ieri, ar fi trebuit ca instanța să între în posesia înregistrărilor din arestul Câmpina, acolo unde procurorii “unității de elită” îi băgau pe inculpații din același dosar, apoi îi înregistrau și foloseau înregistrările în rechizitoriile de trimitere în judecată. Doar că înregistrările invocate de Portocală nu au venit încă, așa că instanța a decis audierea unui martor propus de partea vătămată, urmând ca apoi să fie audiat și fostul procuror Mircea Negulescu. Martorul este un fost consilier județean PSD, care a for și el interogat de Negulescu.

“Când am intrat în biroul lui Negulescu acesta mi-a spus că o să mă aresteze și pe mine. Mi-a spus că nu există oameni nevinovați, există doar oameni necercetați. Au început țipetele. Mi-a spus că nu apuc cireșele”, a declarat martorul. “Doriți să se consemneze partea cu cireșele?”, a întrebat instanța. “Da, pentru că mi-a spus că nu o să mai apuc să le mănânc”, a răspuns martorul. Pe procuroare o încerca o repriză de râs. Nici judecătoarele nu erau departe. Omul își continuă nestingherit declarația. Aproximativ jumătate de oră a povestit cum l-a terorizat procurorul Negulescu cu ocazia acelei audieri.

De fapt, a spus că a fost o singură audiere și nu a mai fost căutat după aceea de procurori pe această temă. A afirmat că Negulescu i-a cerut să dea orice despre familia Cosma, chiar și minciuni. I-a propus identitate protejată, însă acesta susține că a refuzat. Când declarația martorului se apropia de sfârșit, a fost rândul procuroarei să pună întrebări. Aceasta l-a întrebat pe fostul consilier județean dacă în afară de țipete și amenințări verbale a mai pățit ceva. “Da, că fizice nu se putea. Am fost amenințat cu pistolul și cu cătușele.”, răspunde acesta.

“Avea pistolul și cătușele pe masă. Eu nu sunt obișnuit să stau în prezența unui pistol.” Își continuă povestea martorul. “Nu putem să consemnă așa. Pistolul nu este o ființă. Formulăm altfel”, intervine amuzată președinta. Martorul ridică din umeri și trece mai departe. Povestește cum procurorul Negulescu ieșea și intra în sală în timp ce el stătea și aștepta în birou. “Stăteați în prezența pistolului”, izbucnește procuroarea în râs., Toată sala râde. “Poate pare de râs, dar pentru mine care am fost acolo nu a fost”, a concluzionat cu amărăciune martorul.

Vlad Cosma a mai adus două înregistrări făcute cu telefonul

Instanța a întrebat dacă mai sunt nelămuriri în legătură cu declarația martorului. Tot procuroarea a fost cea care a mai avut o întrebare. “Aș vrea să îi mai pun o întrebare dar nu știu cum s-o fac ca să nu pară că…”, a început procuroarea șovăielnic. Instanța a încuviințat. “Ați uitat de pistol când ați venit azi la Înalta Curte”, a venit întrebarea procuroarei. “Cum adică dacă am uitat?”, se miră martorul. “Acum, când ați dat declarația, ați uitat de pistol? Pentru că abia la sfârșit ați amintit de el…”, a continuat procuroarea.

A urmat o fâstâceală a martorului care a dat vina pe cei 8 ani care au trecut. Instanța a consemnat și a dat martorului declarația la semnat. În timp ce martorul își citea cele declarate, președinta l-a întrebat pe Negulescu dacă este pregătit să dea declarația de inculpat, moment așteptat de toți din sală. “Eu sunt pregătit, dar am o respectuoasă rugăminte. Având în vedere că nu au fost administrate toate probele, mă refer la înregistrările depuse de partea civilă. Ar trebui să le ascultăm”, a răspuns fostul procuror.

Instanța a încuviințat și grefiera a plecat să-l aducă pe omul de la tehnic ca să pregătească echipamentul pentru audiție. Avocata lui Cosma a indicat folderele 1 și 7 pentru a fi ascultate. Atâta fusese acceptat de instanță. Întrebat despre durata înregistrărilor, Vlad Cosma a spus că este vorba de câteva minute. În realitate a fost vorba despre câteva secunde. Prima înregistrare a avut 20 de secunde, iar a doua în jur de 40 de secunde. Și nici nu se auzeau foarte bine, motiv pentru care instanța a cerut să le fie dat un transcript.

Pentru că transcriptul nu a putut fi printat, judecătoarea Lucia Rog i-a chemat pe toți în față ca să citească împreună de pe ecran transcrierea înregistrărilor. Era vorba despre o discuție prietenească între Cosma, Negulescu și alți doi martori. Ceva despre bere și denunțător de profesie. Așa i-a spus Cosma în glumă lui Alexe, în timp ce Negulescu a râs. Instanța îl întreabă pe Negulescu dacă este vocea lui. Negulescu susține că nu își recunoaște vocea. Cosma spune că înregistrarea a fost expertizată la un institut de profil dar că Negulescu nu s-a dus să dea probă de voce, ci doar el a fost. Instanța cere să se consemneze. Apoi continuă întrebările pentru Vlad Cosma care fusese de acord să dea un supliment de declarație.

Ca să-mi cumpere tăcerea mi-au dat o caracterizare pentru alte dosare penale

Instanța l-a întrebat pe Vlad Cosma dacă a solicitat vreodată o caracterizare de la DNA care să-i folosească în alte dosare penale pe care le avea sau dacă a cerut să facă “un 19”, adică un denunț care să-i fie favorabil în dosarul în care era anchetat. “Nu este adevărat”, se apără Cosma. “Atunci când am început să fac plângeri împotriva lui Lucian Onea și Negulescu, ei au vrut să-mi cumpere tăcerea cu o caracterizare care să mă ajute în alte dosare.”, a explicat fostul parlamentar.

Instanța s-a lămurit și în această privință. Negulescu a mai cerut ca declarația lui de inculpat să fie dată după ce va fi audiat ca martor și Lucian Onea, fost șef al ST-DNA Ploiești. Instanța însă nu a considerat necesar acest lucru, ci a considerat că dacă e cazul, Onea va fi audiat și după declarația lui Portocală ,iar Portocală, dacă vrea și are ceva de spus, poate să dea declarații ori de câte ori consideră că e necesar. Dar nici după aceste lămuriri dintre instanță și apărare, Negulescu nu a fost audiat.

Negulescu va fi audiat ca inculpat pe 25 mai

Deoarece a mai urmat o audiție a unei înregistrări oficiale a unui martor care a dat o declarație în fața organelor de cercetare penală. O înregistrare de peste două ore. Pe la minutul 45 au cedat și nervii instanței. Președinta de ședință a cerut să se oprească audiția. Apoi a propus să se facă copii ale CD-ului și să fie date părților interesate care să asculte acasă toată înregistrarea, urmând să vină la alt termen cu concluzii. Toți cei prezenți, inclusiv jandarmul, au răsuflat ușurați. Se făcuse aproape ora 16. Data viitoare instanța a stabilit clar că va lua declarația de inculpat a fostului procuror Mircea Negulescu. A fost stabilită data, ora și sala unde va avea loc audierea, 25 mai, ora 11.30, sala Secțiilor Unite.