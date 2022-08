Exclusiv. Festivalul Desfrânării! 30.000 de amatori de sex fără limite, aşteptaţi la Bucureşti

EXCLUSIV. Evenimentul Zilei a intrat în posesia dosarului complet de prezentare a acestui festival. Este un document halucinant. În ciuda faptului că în întreaga prezentare a festivalului se vorbeşte despre deschidere, asumare, şi libertate, e foarte curioasă secretomania care înconjoară identitatea organizatorilor acestui eveniment: în prezentarea intrată în posesia EVZ e menţionat doar un anume „Vlad” şi un număr de telefon. Materialul l-am găsit în metrou.

Niciun nume de companie care organizează „The Line” nu este vizibil, dar Evenimentul Zilei a aflat că în iniţiativa îi aparţine unei controversate femei de afaceri, Nicoleta Diaconescu, despre care presa a scris în mai multe rânduri că ar fi abonată la contracte cu statul şi că ar fi patronat o afacere de tip video-chat.

“Denunțătoarea asta, Diaconescu Nicoleta, cu asta se ocupă. Face denunțuri la toată lumea, ea a făcut și denunțul în cazul fostului general de la STS (n.red. – Florin Mihalache), acuzat acuma de luare de mită, numai că, ce să vezi, generalul a venit în instanță, când să fie arestat, cu contractul prin care dovedea că banii primiți de la ea erau de fapt datorie a ei către general și el a depus contractul de împrumut la instanță. De aia nici nu l-au arestat. Diaconescu asta mai are denunțuri cu grămada și împotriva altora. Ea e aia care a devalizat tot ce a putut, dar tot ea le face plângeri altora ca să scape, că are mai multe dosare și e acuzată și în dosarul ăsta. Să știți că nu mă las, chiar dacă vor să mă termine. Am spus și la instanță, am întrebat cum calculează DNA ce e mai mare sau mai mic la un preț, de ce e atâta un produs și nu doar atâta? Dar cu facturile la energie de șapte ori mai mari de ce nu se pune problema la fel?”, a declarat Marian Vanghelie, în exclusivitate pentru Gândul.