Exclusiv EVZ. Una dintre victimele femeii care mărea buze povestește ce nenorocire a pățit. Instanța s-a pronunțat azi

Clientela era formată din eleve de liceu

Cristina D. , în vârstă de 23 de ani, avea o clientelă stabilă – majoritatea fete tinere – care îi călcau pragul apartamentului din sectorul 4 al Capitalei, pentru a-și pune unghii și gene false, pierc-uri în diferite zone ale corpului sau pentru a-și tatua sprâncenele. Clientele se ”trăgeau”, cum se spune, una pe cealaltă povestindu-și fie direct, fie prin intermediul internetului (facebook, tik-tok, instagram) modificările aduse chipului și trupului.

Pentru tot ce a făcut, instanța a judecat-o azi și a dispus ca 60 de zile Cristina D. să se afle sub control judiciar.

De la unghii și gene false, la acid în buze

Cum lucrurile păreau că merg destul de bine din punct de vedere financiar, atâta vreme cât totul era contabilizat doar la ”negru”, Cristina și-a zis că nu ar strica să-și extindă puțin domeniul de activitate. Așa că a început să le propună tinerelor sale cliente, majoritatea eleve de liceu, să le aducă corecții estetic buzelor. Pasul a făcut făcut, iar prețul pentru un mililitru de acid hialuronic – suficient pentru o injectare, le spunea Cristina fetelor – 600 de lei.

”Dacă m-aș fi dus la un medic de specialitate, mi-ar fi cerut acordul părinților”

Printre tinerele care au avut curajul să se lase pe mâna unui personaj care nu are nici în clin, nici în mânecă cu specialitatea de medic estetician s-a numărat și Raluca, acum în vârstă de 18 ani. Fata tocmai își pusese un pierc și nu a văzut nimic rău în propunerea Cristinei de a-i ”aranja” puțin buzele.

”Îmi pusesem un pierc la ea (n.r. la Cristina) și nu mi-a displăcut ideea să-mi bag acid (n.r. hialuronic) în buze. Cristina îmi tot spunea că am buzele subțiri și că merită să fac ceva să le dau volum. Am acceptat pentru că la acea vreme eram minoră, aveam 17 ani și ceva și, dacă m-aș fi dus la un medic de specialitate, mi-ar fi cerut acordul părinților. Eu nu voiam ca tata să știe…Așa că am acceptat. Totul se întâmpla acum șapte luni. După prima intervenție nu s-a întâmplat nimic, dar după a doua a fost cumplit”, a povestit Raluca în exclusivitate pentru EVZ.

”În buze erau părți albe în care numai circula sângele și părți vinete, aproape negre…”

Fără să știe ce calvar o așteaptă, Raluca s-a dus, zilele trecute, și la o a doua ședință de injectare cu acid hialuronic. Era convinsă că ”esteticianul” foloseste produse de calitate. Însă, de data aceasta, de la primele secunde în care lichidul îi era injectat în buze, eleva de clasa a XI-a a simțit o durere groaznică, insuportabilă.

”Când m-am uitat înglindă m-am îngrozit, eram de nerecunoscut…Am văzut că buzele mele erau strâmbe și umflate foarte rău. Îmi pusese foarte mult acid în partea dreaptă. Arătam ca un monstru, eram total desfigurată iar durerile nu mai încetau. În buze erau părți albe în care numai circula sângele și părți vinete, aproape negre…M-am speriat îngrozitor. I-am spus „ce mi-ai făcut?” și mi-a zis să mai vin la ea o dată că îmi bagă acid gratis ca să îmi îndrepte buzele. Nici nu s-a pus problema să mă întorc acolo. Am mers cu mama la poliție și am povestit totul”, a continuat Raluca.

A salvat-o un medic adevărat

Însă, înainte de a o da pe Cristina D., falsul estetician, pe mâna poliției, Raluca a mers la un specialist adevărat, la o clinică din București, care a tratat-o în regim de urgență pentru a-i salva buzele. Pentru că medicul a subliniat faptul că în buzele ei este o substanță extrem de toxică ce poate duce la necrozarea zonei injectate. Adică, Raluca a fost la un pas să rămână fără buze! Procedurile care i-au fost administrare la clinică în regim de urgență, urmate de un tratament cu creme și masaje, ce i-a fost prescris pentru mai multe zile, i-au salvat chipul Ralucăi.

”Cabinetul” percheziționat, falsul estetician reținut

”Cabinetul” falsului estetician a fost astăzi percheziționat de polițiștii secției 26, iar Cristina D. a ajuns în birourile judiciariștilor pentru a da explicații. Ea este acuzată de săvârșirea infracțiunilor de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și vătămare corporală gravă din culpă. Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore, urmând să ajungă în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Așa cum am spus, a primit 60 de zile de control judiciar, iar ancheta continuă.