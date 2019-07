Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a explicat în cadrul rubricii „Telefonul de la ora 9:00” cum se va adresa președintele Klaus Iohannis, în campania electorală, votanților PSD. Liberalul a mai vorbit despre vulnerabilitățile președintelui în cursa pentru Cotroceni.

EvZ: Președintele PNL Ludovic Orban le-a solicitat, recent, celor din USR PLUS să renunțe la candidatura proprie pentru prezidențiale și să îl susțină pe Klaus Iohannis. Se mai poartă negocieri în acest sens, există șanse să se întâmple?

Rareș Bogdan: Nu, nu se poartă discuții. Eu cred că dânșii dacă au hotărât să susțină un candidat, vor merge până la capăt. Care este șansa lor de victorie? Cred că și-au evaluat foarte serios șansele. Noi știm că avem un candidat. Știm că este cel mai bun. Fiindcă este important pentru România ca acest candidat, actualul președinte Klaus Iohannis, să câștige alegerile prezidențiale, noi îl vom susține indiferent de cine îl contracandidează, exact ca și cum ar fi în cursă împotriva domniei sale mai mulți candidați, unul singur sau niciunul. Noi ne facem treaba. Nu ne interesează ce fac USR PLUS, PSD sau alții. Să candideze e opțiunea dânșilor. Eu nu am nicio emoție prin faptul că vor candida împotriva domnului președinte. Sunt convins că vor fi suficient de decenți pentru a înțelege că există viață și după prezidențiale și e important să nu existe conflicte.

EvZ: Dacă în turul al doilea Klaus Iohannis se va lupta cu candidatul USR PLUS, care va fi strategia președintelui pentru a atrage electoratul PSD?

Rareș Bogdan: Domnul Iohannis nu are o strategie pentru a atrage electoratul PSD. Are o strategie de convingere a românilor care încă nu sunt convinși. Părerea mea este că sunt suficient de convinși că domnia sa este opțiunea cea mai potrivită pentru România. Noi nu avem o strategie prin care se ne adresăm exclusiv electoratului PSD, exclusiv electoratului PMP sau unui electorat. Noi avem mare încredere în români. Știm că ei vor analiza exact prestația domnului președinte și se vor gândi la cum trebuie să arate România în următorii cinci ani de zile și vor vota în consecință.

EvZ: Ce vulnerabilități are Klaus Iohannis pentru alegerile prezidențiale?

Rareș Bogdan: Doar timpul este vulnerabilitatea domnului Iohannis. Că nu are timp să parcurgă toate locurile unde mi-aș dori eu să ajungă pentru a sta de vorbă cu românii. Domnia sa când vorbește cu românii este extrem de convingător. Acum, sigur că există posibilitatea, din cauza îndatoririlor pe care le are ca președinte al României, ca timpul domniei sale în campanie să fie mult mai limitat față de ceilalți contracandidați ai domniei sale. Dar sunt convins că electoratul va înțelege acest lucru și îi va acorda paciența necesară. Noi vom face eforturi să fim peste tot, acolo unde nu va fi domnul președinte, vom fi noi, liderii Partidului Național Liberal, cei care vom încerca să îi convingem pe români că cea mai bună opțiune rămâne președintele Iohannis. Știți, are o anumită decență extraordinară. Dânsul a spus câteva lucruri dacă vă amintiți, în campania trecută. „Așa nu se face, eu nu fac asta”. E un om decent, un om cu bun-simț, e un om la care contează onoarea, la care contează morala. Nu este un scandalagiu, nu este un om conflictual. Și sigur că asta într-o societate în care, din păcate, merge mai puțin pe decență de multe ori, ci pe puterea pumnului și pe șmecheria care a dominat viața publică în ultimii ani, poate părea un mic neajuns. Eu nu cred că e un neajuns, cred că asta îl face să fie și mai simpatizat, și mai votat de către românii care s-au săturat de scandalagii și persoane conflictuale, și vor decență și oameni hotărâți să muncească pentru țara lor.

