Exclusiv EVZ Play. Anca Alexandrescu despre începuturile la Evenimentul Zilei. Cum l-a convins pe Adrian Năstase să meargă acasă la mama lui Ion Cristoiu. Video

În ultima ediție a podcastului „România lui Cristache”, realizatorul a avut-o ca invitată pe jurnalista Anca Alexandrescu, realizatoarea show-ului „Culisele statului paralel”. În discuție, jurnalista a povestit despre începuturile sale în presă, la Evenimentul Zilei. Anca Alexandrescu și-a amintit despre primul reportaj, dar și despre cum a ajuns reporter acreditat la Cotroceni, pe vremea fostului președinte Ion Iliescu.

Anca Alexandrescu a început să scrie, pentru prima oară, la una din publicațiile conduse de tatăl său, regretatul jurnalist Horia Alexandrescu. A făcut-o pentru a-și achita meditațiile la matematică, după cum spune. Iar mai târziu, în facultate, la Școala Superioară de Jurnalism, a avut primul contact cu Evenimentul Zilei.

„Cred că eram în anul 2 sau 3 de facultate, au pus anunț la facultate că fac angajări la Evenimentul Zilei, tocmai se lansase Evenimentul Zilei, toată lumea era înnebunită cu găina care naște pui vii și zic domnule, mă duc și eu. Primul meu articol era la ediția de noapte a «Evenimentului Zilei», îmi aduc aminte și acum. Am scris un articol despre prostituatele din față la Intercontinental”, a povestit Anca Alexandrescu la podcastul difuzat pe EVZ Play.

Primul articol la Evenimentul Zilei

După primul articol, a relatat, Horia Alexandrescu l-a sunat pe Ion Cristoiu care, după ce a chemat-o la o discuție, i-a propus să lucreze pe politic, acreditată la Președinția României.

„Taică-miu când a văzut ziarul a luat foc Nu știa că m-am dus acolo pentru că plecasem de acasă pentru că avusesem niște conflicte. L-a sunat pe Cristoiu: Păi ce faci domnule? Ai angajat-o pe fie-mea? Cristoiu zice «dar cine e fiică-ta că nu o cunosc cine e? Păi zice cum, că semnează la tine în ziar astăzi.

Și m-a chemat Cristoiu: Tu ești fata lui Horia? Și zic că da. Păi de ce n-ai venit să îmi spui? Ca să mă luați la fugărit pe aici? Să vă zică tata să mă dați afară? Nu! Și zice nu vrei să te muți la politic? Și m-am mutat la politic și m-a acreditat la Cotroceni. Și a început nebunia. 22 de ani cred că avem, cam așa”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Reporter acreditat la Cotroceni

Așa a început să lucreze ca reporter acreditat la Palatul Cotroceni unde l-a cunoscut pe Ion Iliescu. Anca Alexandrescu a mai relatat și despre o vizită oficială în Emiratele Arabe, pe care a întreprins-o în delegația fostului președinte, alături de alți jurnaliști. Ea a relatat despre problemele pe care le-a creat delegației din cauza unei gafe.

„Am început să fiu un personaj nelipsit acolo, până în momentul în care am fost într-o vizită oficială în Emiratele Arabe Unite. (…) Președintele era în mijlocul jurnaliștilor și s-a apucat să spună «ia uitați-vă ce a făcut emirul ăsta, un semianalfabet, uite ce a făcut aici, oaze de verdeață în mijlocul deșertului», nu știu ce. Eu când m-am dat jos din avion l-am sunat pe Cristoiu și i-am zis că am o știre. Cristoiu l-a făcut semianalfabet pe emir. Mamă, pe prima pagină a pus. La mintea mea, la 22 de ani, mi s-a părut super știre.

A doua zi, în Siria, îmi aduc aminte, eram la moschei, vine Tinca (fost secretar de stat în MAE – n. red.) la mine cu o falcă în cer și o falcă în pământ: «Ce ai făcut, ai distrus toată vizita, ne-ai nenorocit!» Eu nu înțelegeam, îți dai seama, la momentul ăla. Ziarul era un ziar de scandal, era atunci în vogă, câteva sute de mii de exemplare, asta urmărea ziarul la momentul respectiv. În Siria am călcat strâmb, am călcat strâmb de-a dreptul și mi-am rupt glezna. Și m-au dus la spital, mi-au pus piciorul în ghips”, a mai spus Anca Alexandrescu în podcastul lui Ionuț Cristache.

Conflict cu Administrația Prezidențială

După apariția articolului, Administrația prezidențială i-a ridicat agreditarea, însă Ion Cristoiu, ca director al Evenimentului Zilei nu a fost de acord. Și a continuat să o trimită ca reporter la Cotroceni, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

„Până să ajungem la București, comunicat de la Președinție către Evenimentul Zilei că mi-au ridicat acreditarea. Acum, Cristoiu cum îl știi, mă, zice, cu piciorul în ghips așa, du-te la ușă la Cotroceni. Că nu mă lasă să intru, că suntem supuși sancțiunilor prezidențiale, a fost pe prima pagină mult timp. Într-un final au cedat și m-au reprimit. Și după ce m-au reprimit m-am apucat și am dat știre că s-a operat Iliescu la față și a scos un neg de pe față”, a mai arătat Anca Alexanddrescu în podcastul Evz Play.

Adrian Năstase în vizită la mama lui Ion Cristoiu

În acest context, Anca Alexandrescu a mai povestit despre întâlnirea cu Adrian Năstase, fostul premier PSD, și cum l-a convins să meargă în vizită la mama lui Ion Cristoiu, la Găgești.

„Tot încercau să mă aducă pe calea cea bună, ziceau ei, și Cristoiu a lansat o provocare. Eu plecam cu Năstase prin țară, în diverse locuri. Și zice uite, pleacă la Vrancea, dacă îl convingi să mergi cu el acasă la mama mea la Găgești, te las să faci un interviu de o pagină în «Evenimentul Zilei». El nici nu visa așa ceva. Și m-am dus cu tupeu la Năstase, îți dai seama, șansele erau zero și Năstase zice da. Și l-am dus acasă la mama lui Cristoiu. Ne-am dus special acolo, a urcat pe jos, că nu se putea urca cu mașina, Cristoiu nefiind acolo și cu poze, cu frumos, cu reportaj, am făcut după aia o pagină de interviu cu Năstase. Am fost cu tot alaiul”, a relatat Anca Alexandrescu.

Potrivit spuselor sale, pe drumul de întoarcere, către București, Viorel Hrebenciuc i-a propus lui Adrian Năstase să o ia în echipa de comunicare a PDSR (PSD). Ceea ce s-a și întâmplat.

„Mă trezesc că Năstase îl sună pe Cristoiu și îi spune: Domnule, ce părere ați avea dacă Anca s-ar transfera la noi la PDSR, la biroul de presă. Cristoiu zice, domnule, da, dar vreau să îmi dai în scris. O ceri în scris. Și m-a cerut în scris. Am și astăzi hârtia, am păstrat-o. M-am mutat la PDSR, a fost cumplit. La 22 de ani, nici nu apucasem să… îți dai seama, mi se părea extraordinar, era partidul de guvernare, erau toți niște somități, era Oliviu Gherman, Adrian Năstase, Ion Iliescu, Vasile Văcaru, erau totuși niște personalități”, a mai povestit Anca Alexandrescu în podcastul România lui Cristache.