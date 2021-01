Exclusiv EvZ. Piața gunoaielor, o afacere de milioane. Dar cine sunt șmecherii?

O grevă a gunoierilor fie şi numai pentru câteva zile, rămânerea pe străzi a miilor de tone de gunoaie pe care le produce zilnic un oraş, înseamnă realmente sufocarea acelei localităţi, umplerea ei de şobolani şi transformarea într-un veritabil focar de infecţie.

Iar acolo unde sunt mulţi bani, apar, inevitabil şi tagma prăduitorilor. Care nu numai că măsluiesc licitaţii pentru a câştiga ofertele, dar în goana după profit şi bani negri pentru şpăgi, măsluiesc şi ridicarea şi reciclarea gunoaielor. Inclusiv a deşeurilor toxice. O astfel de nemernicie, poate afecta grav viaţa cetăţenilor.

Otopeni, cel mai poluat loc de pe planetă de Crăciun

Noaptea de Crăciun a adus locuitorilor din Nordul Capitalei, mai ales celor din Otopeni, nu numai interdicţii de a se vizita cu neamurile şi de a lua înpreună masa tradiţională de Crăciun, ci şi dureri îngrozitoare de cap, stări de vomă, senzaţie de oboseală de parcă ar fi fost călcaţi de tanc, ochi lăcrimoşi.

„Am fost sigur că am făcut COVID, aşa de rău mă simţeam. Nici nu mă puteam da jos din pat din cauza lipsei de energie şi a durerilor de cap. Ochii îmi lăcrimau îngrozitor. Îmi tot luam temperatura şi asta mă mai liniştea puţin, pentru că era normală. Am mai vorbit cu câţiva vecini. Şi ei aveau aceleaşi simptome. Am crezut că a dat molima în tot cartierul.

Abia a doua zi am aflat din presă care a fost cauza stării de rău care ne-a cuprins pe toţi. Otopeniul, în noaptea de Crăciun, când nu ne-a mai ars de nimic, a fost locul cel mai poluat de pe planetă. De-aia nu ne-a priit nicio sarma măcar” – ne-a declarat în exclusivitate Mitriţă Marin, locuitor al Otopenilor.

În Otopeni, mai rău ca în Bangladesh

Omul avea dreptate. În 2020, Bangladesh-ul a fost cea mai poluată țară din lume, cu un indice al calității aerului de 165. Ei bine, în noaptea de Ajun, în Otopeni, acest indice a ajuns la 173. Asta a depistat aparatura Gărzii Naţionale de Mediu. În timp ce toate platformele independente de monitorizare a calității aerului au depistat cantități de până la 100 de ori mai mari decât limita admisă de particule PM 2.5, foarte dăunătoare pentru sistemul respirator.

Aşadar, reciclarea deşeurilor este o chestiune extrem de importantă pentru sănătatea publică. Cu atât mai mult acum, în pandemie. Gândiţi-vă ce ar însemna ca deşeurile biologice de la un spital COVID, să nu fie reciclate ca lumea, de dragul unor câştiguri materiale. Cam câte vieţi de oameni ar costa.

În Sectorul 3, gospodărit de domnul Robert Negoiţă, nu este prima oară când sunt probleme de mediu cu gunoaiele. Pe strada Vâlsăneşti, în apropierea unei cunoscute fabrici de mezeluri, este o groapă de gunoi impovizată, pe care zac sute de tone de deşeuri, fără ca nimeni să se sinchisească. Un adevărat focar de infecţii. Dar asta nu e nimic faţă de ce poate să urmeze.

Pentru prăduirea banilor din gunoaie, în Sectorul 3 se pun la cale adevărate scenarii.

La finele lunii noiembrie a anului trecut, Consiliul local Sector 3 s-a gândit că dacă tot vin sărbătorile şi licitaţiile cer timp şi deranj pentru a le organiza, apoi bătăi de cap cu contestaţiile, să rezolve problema mai simplu. Prin încredinţare directă.

Aşa a apărut Hotărârea 432/26.11.2020. Publicată însă pe 3.12.2020, când nimeni nu mai avea chef de verificări şi se gândea la pomana porcului. Plus că actul normativ era extrem de simplu. Adică avea un singur articol, care prevedea următoarele: „Art 1. (şi singurul, n.r) Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii de contracte cadru de prestări servicii de eliminare prin depozitare a deșeurilor cu două societăți:

a) societatea IRIDEX GROUP SRL (la prețul de 99,80 lei pe tonă fără TVA la care se adaugă taxa pentru economia circulară de 80 de lei pe tonă fără TVA) și

b) societatea VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR SRL (la prețul de 99,81 lei pe tonă fără TVA la care se adaugă taxa pentru economia circulară de 80 lei pe tonă fără TVA), cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare”.

Cernobâlul de la Băicoi adus de „Vitalia” la Bucureşti

Dacă despre firma IRIDEX nu se precizează clar în document, aşa că nu ştim care dintre ele este, IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL – cu sediul în satul Schitu, judeţul Constanţa sau IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, un grup de firme care are unul dintre obiectele de activitate şi salubrizarea, cu sediul în Voluntari, judeţul Ilfov (conform Registrului Comerţului), Vitalia este una şi atât. O firmă din Băicoi, judeţul Prahova, care i-a făcut în mai multe rânduri pe locuitorii oraşului să iasă în stradă şi să protesteze împotriva poluării produse de ea.

De multe ori, aerul este irespirabil în localitatea Băicoi. Vitalia este o firmă de şmecheri care au folosit tertipurile cunoscute de 30 de ani în România şi care, după cum se vede, încă mai ţin şi acum. Anume, metoda celebrelor acte adiţionale, care se fac pe şest şi care fac de nerecunoscut contractul iniţial cu care firma a câştigat licitaţia. În cazul acesta, de la București, nici măcar de licitaţie nu a mai fost vorba.

Piața gunoaielor. Ce efecte devastatoare au fost în Băicoi

Vă reamintim în continuare ingineria ecologică, cu efecte devastatoare pentru oamenii din Băicoi, făcută de „Vitalia”

În anul 2012, societatea comercială „Vitalia Salubritate Prahova SRL”, a cumpărat un teren în Băicoi, cu scopul de a amenaja acolo o groapă de gunoi, „pentru depozitarea deşeurilor nepericuloase”. Au şi obţinut toate avizele, inclusiv cele de la mediu, pentru depozitarea a 12 tipuri de deşeuri nepericuloase. Atenţie! Deşeuri nepericuloase.

Din 2011, de la înfiinţare şi până în 2012, societatea a mers în cap, adică în pierdere. Dar odată cu intrarea în funcţiune a gropii de gunoi, totul s-a remediat.

De la – 78.342 lei deficit în 2012, a crescut la 791.739 lei în 2013. Asta era pe vremea când se depozitau cele 12 tipuri de deşeuri pentru care exista autorizaţie. Anii următori sunt mai mult decât explozivi atât pentru cifrele de afaceri, cât şi pentru profitul firmei. În 2014 profit 2.013.475 lei, iar în 2015, 2.366.901.

Şi astea toate cu numai 17 amărâţi de angajaţi. Eficienţă excepţională, am spune. Dar această eficienţă nu vine din cine ştie ce descoperiere de management, ci dintr-o şmecherie veche.

Mișcări profitabile la Băicoi

Cu groapa de gunoi de la Băicoi, „Vitalia” a făcut două mişcări profitabile. Prima: o parte din terenul cumpărat lângă Băicoi l-a închiriat firmei „Demeco”, cu sediul în Bacău, care are ca obiect de activitate între altele şi depozitarea de deşeuri periculoase, cu scopul declarat de a face o lume mai curată. Atenţie! Deşeuri periculoase, pentru care Vitalia nu avea avize pentru groapa ei de gunoi.

A doua mişcare a firmei din Băicoi a fost să adauge la avizul de mediu iniţial, un fel de act adiţional, care-i permitea depozitarea a 151 de tipuri de deşeuri, inclusiv toxice. Asta de la cele 12 netoxice.

Şi de atunci, de când s-a declanşat Celula 2 de depozitare la groapa de gunoi, adică unde se aduceau deşeurile periculoase, locuitorii din Băicoi, dar şi din Plopeni, Găgeni şi Păuleşti au început să trăiască mai curat, adică cu ceva dureri de cap, stări de vomă şi ochi înlăcrimaţi.

Hidrogen sulfurat, amoniac, formaldehidă şi alte substanţe în „aerul curat”

Desigur că locuitorii din cele patru localităţi au sesizat Garda de Mediu. Și care a trimis la faţa locului o echipă ce a analizat aerul. La prima strigare s-au găsit în el hidrogen sulfurat şi amoniac în cantităţi mult peste cele admise şi care nu afectează sănătatea oamenilor.

Asociaţia „Econatura” din Băicoi a făcut şi ea propriile măsurători şi a mai descoperit în aer în plus formaldehidă şi ozon.

Expunerea la hidrogen sulfurat produce o senzatie de slăbiciune generală, nelinişte, ameţeală, greţuri, vărsături iar la suferinzii de plămâni chiar edem pulmonar acut cu evoluţie gravă.

Atenție la intoxicația cu amoniac

Intoxicaţia cu amoniac duce la apariția edemului pulmonar, hemoftizie sau bronşită cronică. La o expunere masivă apare fie o sincopă respiratorie reflexă, fie un edem pulmonar supraacut care poate duce la moartea în decurs de câteva minute până la câteva ore.

Expunerea la formaldehidă poate cauza senzaţia de arsură a ochilor. E însoţită de procesul de lăcrimare, dar determină şi iritaţii ale tractului respirator superior. La concentrații de 10 părţi per milion pot apărea senzaţia de tuse şi de “gheară în piept”.

Asta este activitatea Vitalia, una dintre cele două firme care, fără licitaţie, au fost desemnate să facă mai curat şi mai uscat Sectorul 3 din Bucureşti.

Apropo de Vitalia. Oare de unde or fi aflat consilierii locali din Sectorul 3 de firma din Băicoi, de au desemnat-o fără licitaţie să transforme Sectorul 3. După cum îi este obiceiul, într-un nou Pripiat, localitatea devenită oraș-fantomă după Cernobîl?