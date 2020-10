Șefii subofițerului l-au găsit vinovat de faptul că imaginile cu manelistul Costel Biju – în care acesta îl amenință cu moartea pe agent au ajuns în presă, dar și de faptul că incidentul – încadrat la ultraj -, nu a fost raportat pe cale ierarhică. Finalul, o cercetare prealabilă finalizată pentru agentul „vinovat” cu o sancțiune denumită care îmbracă formele unei ”atenționări” scrise.

Zilele trecute, agentul-șef adjunct Alexandru-Sever Lazăr a primit la birou un plic care conține rezultatele anchetei administrative care l-a vizat imediat după incidentul în care a fost implicat el și manelistul Costel Biju. „Vinovat”, acesta este verdictul șefilor de la IPJ Prahova, iar capetele de acuzare se referă la faptul că polițistul nu a raportat imediat superiorilor săi că a fost ultragiat, dar și la faptul că imaginile au ajuns în presă cu sprijinul lui.

Ofițerul de cercetare a considerat că polițistul amenințat nu a fost loial șefilor IPJ Prahova

„(…)Nu a manifestat loialitate față de conducerea IPJ Prahova, neraportând pe cale ierarhică incidentul dintre el și numitul Costache Costel (n.r. manelistul Costel Biju), petrecut în noaptea de 26/27.07.2020, caz în care puteau fi dispuse măsuri de către șefii ierarhici. Polițistul și-a asumat faptul că înregistrarea putea ajunge oricând în spațiul public, iar la momentul difuzării către media exista riscul ca IPJ Prahova să nu poată avea o reacție promptă cu măsurile luate în acest caz, ceea ce s-a și întâmplat afectând imaginea inspectoratului(…)”, sunt constatările ofițerului superior care l-a cercetat pe agentul Lazăr.

De fapt, în opinia polițistului amenințat cu moartea de manelistul Biju, lucrurile stau cu totul altfel. Agentul se consideră nevinovat și nu înțelege care este rostul acestei cercetări atâta vreme cât el este cel amenințat.

Imaginile au fost puse pe grupul de whats up al IPJ Prahova. De acolo au ajuns în presă.

„Sunt nevinovat. La ieșirea din tură, am postat pe grupul de whats up al IPJ Prahova, înregistrarea făcută cu camera mea de luat vederi pe care o purtam prinsă pe cămașă. E un mediu virtual de serviciu unde au acces doar polițiștii respectivei unități, unde zilnic comunicăm între noi și unde șefii dau dispoziții. Nu eu am dat-o la presă. Oricum, după incident, șefii m-au scos din grup. Cu mine nu mai comunică acolo, ci prin alte căi”, ne-a declarat agentul-șef adjunct Alexandru-Sever Lazăr

Faptul că acel grup este unul de serviciu, că e o platformă folosită zi de zi de polițiștii prahoveni pentru a comunica rapid între ei și pentru a fi toți la curent în același timp cu măsurile operative din teren , dar și cu dispozițiile șefilor este certificat de surse sindicale:

„Șefii își puteau lua informația de pe grup și puteau continua demersurile”

„E un grup informal de serviciu care nu îmbracă exigențele procedurilor oficiale, e adevărat, dar este un loc din care șefii își puteau lua informația și puteau continua astfel demersurile necesare în astfel de cazuri. Astfel, agentul, raportase practic ultrajul într-un mediu folosit zi de zi doar pentru probleme de serviciu”.

Din acel grup whats up al polițiștilor filmarea a luat, nu se știe cum, drumul facebook-ului și mai apoi al presei care a preluat-o pentru publicare. Agentului șef-adjunct Lazăr i s-a imputat însă faptul că acel filmulțe în care manelistul Biju îl amenință că îl dă pe mâna vrăjitoarelor a ajus la ziariști cu ajutorul lui cu toate că nu există nici o prbă în acest sens.

„De fapt, șefii l-au cercetat ca să se scoată pe ei că nu au raportat la rându-le ultrajul”

„Cercetarea prealabilă a polițistului este, de fapt, un mod prin care șefii lui se apără. Ultrajul de care știau este văzut ca o pată neagră pe obrazul oricărei unități de poliție. Șefiu se feresc să raporteze astfel de incidente la București. Și asta pentru că pentru că atunci se pune problema că polițistul nu a fost instruit tactic pentru a nu fi expus, se ridică problema planificărilor în care polițistul este bligat, din lipsă de personal, să meargă singur la caz. Așa, au preferat să-l cerceteze pe agentul care fusese și amenințat de acea persoană. Asta este reacția sistemului, asta e atitudinea!

Așa se explică și verdictul cercetării prealabile: o atenționare care nu are caracterul unei abateri disciplinare care să afecteze salariul sau evoluția profesională imediată, dar care rămâne la dosarul de cadre și care poate fi foloisită împotriva polițistului dacă mai face vreodată obiectul vreunei cercetări. De fapt, șefii l-au cercetat ca să se scoată pe ei că nu au raportat la rându-le ultrajul”, ne-au dezvăluit surse apropiate sindicatelor din Poliție.

Cazul este anchetat de procurori

Susținut de sindicatul Europol, agentul-șef adjunct Alexandru-Sever Lazăr, polițistul cercetat după ce a fost amenințat cu moartea de manelist, a făcut plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Prahova. Avocatul lui Biju încearcă să construiască apărarea clientului său spunând că agentul l-ar fi recunoscut pe manelist și l-ar fi provocat. În plus, acuză apariția în presă a filmulețului.

„Sindicatul Europol a preluat de curând cazul pentru că nu îl ajuta nimenipe colegul nostru agentul-șef Alexandru-Sever Lazăr. Îi oferim asistență și consiliere juridică, lucru pe care puteau să-l facă șefii lui, de la IPJ Prahova”, ne-a declarat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol.

În noaptea de 26/27 iulie, agentul-șef Alexandru-Sever Lazăr l-a amendat pe manelistul Costel Biju cu 1.800 de lei (1.000 de lei pentru pentru nerespectarea măsurilor de protecție împoriva COVID-19 și 800 de lei pentru injurii adruse agentului). Iritat că a fost sancționat, bărbatul a rupt amenda în fața polițistului pe care l-a amenințat cu moartea spunându-i că-l blesteamă, că mama lui o să-i facă farmece și să se pregătească că în 15 zile va merge la biserică să aprindă o lumânare.