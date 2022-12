Exclusiv. Diplomația românească, secret de stat?! Ion Cristoiu: „Ne vor târî în lucruri mult mai grave!” – Video

„Noi am avut inițial o poziție de susținere a unanimității, pentru că întotdeauna am considerat că statele mici ar trebui să aibă această pârghie la îndemândă dacă există o situație în care interesele lor o cer să poată să blocheze o anumită decizie. Dar noi am constatat că România întotdeauna a acționat într-un spirit european și a încercat să acționeze altfel, decât prin a se opune prin Veto, nu cum au făcut alții, nu cum a făcut acum, de exemplu, Austria. Am exprimat și această deschidere ca în viitor să putem discuta de majoritate calificată în anumite domenii.”, a declarat ministrul de Externe la un post de televiziune. Declarația sa e privită ca un semnal de alarmă de jurnalistul Ion Cristoiu care și-a exprimat îngrijorarea la podcastul Cristache & Cristoiu.

„Acolo lucrurile se vor complica și din semnalele pe care le am, ne vor târî în lucruri mult mai grave numai de dragul de a rămâne.”, e de părere fondatorul Evenimentului Zilei.

România, țara secretelor

„De 8 ani de zile noi trăim în România secretă. Totul e la secret în România lui Iohannis, de la cheltuielile banilor publici din administrația prezidențială, până la rapoartele serviciilor, până la activitatea consilierilor prezidențiali, până la negocierile pe plan extern, omul ăsta niciodată n-a venit în Parlamentul României să dea o dare de seamă de la un Consiliu, niciodată n-a venit la Parlament să ia un mandat de la Parlamentul României, cel mai reprezentativ organ al democrației, când se duce să angajeze România în niște aventuri de rămâi cu gura căscată. Noi nici astăzi nu știm ce a fost pe agenda discuțiilor cu șeful OMV. Le-am dat, nu le-am dat, ce am obținut? Noi nu știm nimic!”, se arată indignat jurnalistul Ionuț Cristache.