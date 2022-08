Exclusiv. Cursa pentru Cotroceni, schimbări dramatice și nume noi! Declarația lui Codrin Ștefănescu la podcastul EvZ a incendiat politica. Video

Deși mai sunt doi ani până la alegerile prezidențiale, programate pentru 2024, scena politică se încinge. Partidele au început să se pregătească, să-și facă unele calcule și să-și elaboreze strategiilede campanie. Nimeni nu vrea să rămână pe dinafară mai ales că, după multă vreme, alegerile prezidențiale din 2024 se anunță foarte disputate. Partidele de tip suveranist, AUR și APP, forțează competiția politică, simțind că este șansa lor să dea viitorul președinte. Pe de altă parte, PSD și PNL se orientează spre potențialii candidați. Pe zi ce trece, lupta se ascute, iar în spațiul public apar tot felul de informații despre jocuri de culise și comploturi puse la cale de anumiți membri ai serviciilor secrete.

Viitoarele alegeri pentru Cotroceni sunt deosebit de importante, iar fiecare partid își dorește fotoliul prezidențial. Președintele este cel care numește viitorul premier, iar în jurul acestuia se formează alianțele de guvernare. Or, în România, se știe, alianțele sunt conjuncturale, astfel că nimic din ce este scris astăzi nu mai are valoare mâine, dacă situația politică se schimbă.

Deși mai sunt doi ani până atunci, scena politică se încinge, iar evenimentele se succed unul după altul. În ultima vreme, partidele de tip suveranist, precum AUR și APP, par să fi luat fața celorlalte formațiuni și țin prim-planul scenei publice.

Nunta lui George Simion, de la finalul săptămânii a atras atenția întregii țări, iar nu puțini au fost cei care i-au cerut să candideze. Pe de altă parte, ruptura dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu a stârnit, de asemenea interes.

Sunt principalele mișcări pe scena politică din ultima vreme care obligă celelalte formațiuni să-și încheie mai devreme vacanța.

Codrin Ștefănescu aruncă scena politică în aer

Secretarul general al Alianței pentru Patrie (APP), Codrin Ștefănescu, a dezvăluit în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei că s-a încercat atragerea sa și a partidului său într-un complot menit să rupă din procentele candidatului Mircea Geoană la alegerile prezidențiale și să-i favorizeze pe cei susținuți de Bruxelles. El acuză un sistem toxic format de foști și actuali ofițeri ai serviciilor secrete care fac jocuri și combinații de acest fel, din umbra.

„Eu cred sincer că o parte din acest sistem toxic, care a fost și a rămas, are un plan foarte pervers pentru următoarele alegeri. Invadatorul vine cu această propunere, cei care sunt la putere îl vor pe Ciucă, PSD îl pune pe Geoană, așa că au nevoie de un candidat-iepuraș, care să ciupească din electoratul suveranist, pentru ca în finală să ajungă cei susținuți de la Bruxelles, Ciucă și Kovesi”, a mai spus secretarul general al APP.

Codrin Ștefănescu a refuzat să dea numele celor care au încercat să-l atragă într-un astfel de complot, dar a spus că este vorba despre mai mulți ofițeri, probabil un grup. El a spus că tocmai o astfel de situație a dus, printre altele, la ruptura sa de Liviu Dragnea.

„L-am întrebat (pe Liviu Dragnea – n. red.) dacă iarăși este pe o traiectorie cu sistemul. (…) L-am iertat tot timpul cu gândul că nu se va repeta. Am simțit că a intrat iarăși în siajul grupului Coldea (gen. (r) SRI Florian Coldea – n. red.). În acest moment există o tentativă de preluare a APP și a discursului suveranist”, a declarat Ștefănescu, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Lista scurtă a lui George Simion

În acest context, al dezvăluirilor făcute, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, de Codrin Ștefănescu, președintele AUR George Simion s-a văzut nevoit să prezinte lista scurtă a potențialilor candidați AUR la președinția României. Lista lui Simion cuprinde patru nume.

Este vorba despre actorul Mircea Diaconu, fost europarlamentar și ministru al Culturii, dar și candidat la ultimele alegeri prezidențiale din partea ALDE și Pro România. Un alt posibil candidat ar fi Cristian Terheș, europarlamentar ales pe listele PSD și înscris în PNȚCD.

Al treilea nume de pe lista lui Simion aparține lui Cristian Diaconescu, fost președinte PMP, fost ministru de Externe, al Justiției, fost consilier prezidențial al președintelui Traian Băsescu. Iar ultimul pe listă este Eugen Orlando Teodorovici, fost senator PSD și ministru în guvernele Ponta și Dăncilă.

„În 2023 noi vom avea alegeri preliminare pentru candidatul AUR la funcţia de preşedinte. Sunt foarte mulţi: Mircea Diaconu, Cristian Terheş, Cristian Diaconescu, Orlando Teodorovici. Am dat nişte nume care ar trebui să candideze, nu trebuie să fie membri AUR, oamenii ăştia nu sunt membri AUR. Să vedem pe cine susţinem, cu susţinerea noastră or să intre în turul 2. Nu trebuie decât să dovedească faptul că e un bun român”, a declarat George Simion pentru Romania TV.

Orlando Teodorovici este onorat

Prezent în emisiune, Eugen Orlando Teodorovici, s-a arătat onorat de propunere, spunând că este pregătit pentru o astfel de luptă.

„Mă onorează o astfel de afirmație. Românii ar trebui să aibă în 2024 președintele pe care îl merită. Va fi o luptă destul de complicată. Va fi ultima șansă să aibă acel trai pe care și-l doresc. Domnul Simion n-a spus că din partea AUR. Să fie cu adevărat român. Eu cred că a fi român este un om care știe să facă, nu doar să declare. Să nu aibă teamă de acel sistem de care se vorbește. O să-mi asum astfel de lupte, deschis, sincer, doar cu un plan la vedere și doar pentru țară”, a spus Orlando Teodorovici.

Mircea Geoană, preferatul lui Marcel Ciolacu,

Un alt nume vehiculat de mai multă vreme ca posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este al lui Mircea Geoană. El a fost pomenit și de Codrin Ștefănescu, în dezvăluirile sale despre complotul partidelor suveraniste în care s-a dorit să fie atras. Mircea Geoană ar urma să reprezinte PSD la alegerile pentru Cotroceni din 2024. Aceasta deși nu mai este membru al acestui partid. În prezent, Geoană ocupă poziția de secretar general adjunct al NATO, dar nu a exclus posibilitatea asumării unei candidaturi la prezidențiale. A dat de înțeles că ar putea să o facă după ce își va încheia mandatul de la NATO.

Pentru PSD, Mircea Geoană ar putea fi candidatul potrivit, având în vedere imaginea și relațiile foarte bune pe care și le-a făcut la nivel internațional. De atlfel, președintele PSD, Marcel Ciolacu nu a exclus o astfel de candidatură, deși nu l-a nominalizat pe actualul secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice.

„Nu mai există cutuma în PSD că preşedintele partidului este automat şi candidat la preşedinţie. Aş vrea să lămuresc colegii, să avem o deschidere şi mai mare – în cazul în care avem o personalitate care nu este în partid să poată să candideze la alegerile interne din partid. Vor fi alegeri în fiecare organizaţie pentru candidat”, a afirmat Marcel Ciolacu, în urmă cu câtva timp.

Mircea Geoană și controversele din jurul său

Jurnalistul Ion Cristoiu nu-i dă, însă, foarte multe șanse lui Mircea Geoană, la alegerile prezidențiale. El spune despre acesta că nu are fler politic și, mai mult, ar fi „candidatul lui (Dan – n. red.) Voiculescu”.

„Țineți minte pozele cu Rizea? Și-a sărbătorit ziua de naștere pe un yacht care mergea nu știu unde. E vorba de bun simț. (…) Eu nu-mi pot permite să apar la Găgești cu un 4×4. E ghiorțăneală. A trimis-o pe fiică-sa la televiziuni să povestească. (…) E candidatul lui Voiculescu. Cum să te conducă un om care nu are minimă cultură”, a dezvăluit Ion Cristoiu în exclusivitate, în podcastul lui Ionuț Cristache.

Pe cine ar dori să nominalizeze Paul Stănescu

De altfel, Ion Cristoiu nu pare să fie singurul care împărtășește o astfel de opinie. Nici Paul Stănescu, secretarul general al PSD, unul din rivalii interni ai lui Marcel Ciolacu nu pare să aibă încredere în Mircea Geoană. El vorbește despre un candidat femeie susținut de PSD la alegerile prezidențiale din 2024. Într-o intervenție la școala de vară a PSD, de la Constanța, Paul Stănescu a vorbit despre o femeie președinte care ar aduce echilibru în societate.

„În ultimii 20 de ani nu prea am avut succes cu Președintele României și cred că dacă vom avea o consultare largă în PSD la funcția de președinte, eu cred că cea mai bună decizia o putem lua printr-un scrutin larg și pe mine m-ar bucura foarte tare dacă ar fi o femeie din rândul dumneavoastră, că am văzut bărbații ce au făcut în ultimii 30 de ani, mai ales ultimii doi președinți și cred că o femeie ar aduce un echilibru mult mai mare în societatea românească”, a declarat Paul Stănescu.

Paul Stănescu pare să o indice pe Gabriela Firea, femeia cu cea mai înaltă funcție din PSD, prim-vicepreședinte și ministru al Familiei. Gabriela Firea este singura femeie prezentă în topul politicienilor din sondajele de opinie.

Nicolae Ciucă, candidatul de moment al PNL

Pentru PNL, lucrurile par mult mai simple, cel puțin în acest moment. Singurul candidat pe care îl au în vedere liberalii este premierul și președintele partidului, Nicolae Ciucă. Oficial nu s-a luat nici o decizie în acest sens, în partid, sub pretext că este prea devreme. Însă, liderii PNL îl dau aproape sigur drept candidat pe Nicolae CIucă.

Preşedintele Senatului, Alina Gorghiu, a confirmat că, la acest moment, premierul Nicolae Ciucă este favorit pentru a deveni candidat.

„Este preşedintele partidului şi nu ai cum să nu îl vezi ca principalul candidat la funcţia pentru această demnitate în statul român”; adaugă aceasta.

Se pune problema, însă, dacă Nicolae Ciucă va rămâne candidatul PNL și după anul viitor, când va trebui să predea funcția de prim-ministru celor de la PSD. Acest lucru este prevăzut în protocolul coaliției de guvernare, iar liberalii dau asigurări că va fi respectat.

Rămâne de văzut dacă, după acel moment, Nicolae Ciucă își va mai păstra funcția de președinte al PNL și dacă va mai fi favorit pentru prezidențialele din 2024.

Cătălin Drulă cochetează cu ideea de candidat USR

Și USR își caută un candidat capabil să facă o figură frumoasă la alegerile prezidențiale. Cei din partidul condus de Cătălin Drulă ar fi dorit-o pe Laura Codruța Kovesi, actualul procuror șef european, însă aceasta a declinat propunerea. Și a făcut-o într-un stil foarte categoric, într-un interviu.

Pe de altă parte, fost ministru al Transporturilor, actualul președinte al USR, Cătălin Drulă, ar putea fi nevoit, chiar dacă nu-și dorește să-și asume o candidatură. El a precizat că obiectivul partidului, pentru alegerile viitoare, este un rezultat suficient de bun încât să poată propune premierul României. Iar pentru a reuși, este nevoie ca USR să câștige și alegerile prezidențiale.

„Eu am văzut ce important este să ai premierul. Eu am făcut multe la Ministerul Transporturilor, dar pe unele nu le-am putut face pentru că aveam un premier care, la vremea respectivă, captiv unor voci din jurul lui, era ostil, şi asta m-a limitat în acţiune. Până la urmă, premierul şi preşedintele sunt cei mai importanţi în România şi ăsta este obiectivul pentru 2024”, spunea Cătălin Drulă în luna iulie, conform Profit News TV.

Miza alegerilor prezidențiale

Următoarele alegeri prezidențiale din România vor avea loc în anul 2024. Vor fi primele alegeri prezidențiale care se vor defășura în același an cu alegerile parlamentare și cu cele locale, după anul 2008. De asemenea, în același an se vor desfășura și alegerile europarlamentare, fiind prima dată când toate cele 4 alegeri se desfășoară în același an.

La alegerile prezidențiale din anul 2019, Klaus Iohannis a fost reales Președintele României cu 66,09% în turul 2, câștigând detașat în fața Vioricăi Dăncilă, din partea PSD. De această dată, situația va fi mult mai complicată, având în vedere că România trece prin momente dificile. În plus, așa cum arătam mai sus, sunt o multitudine de candidați, reprezentând un spectru foarte larg, care își dispută fotoliul de la Cotroceni.