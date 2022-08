Mircea Geoană se pregătește să devină socru mic. Fiica sa s-a logodit, petrecerea s-a ținut la Palatul Mogoșoaia. Video

Fiica lui Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO s-a logodit cu iubitul său american. Petrecerea de logodnă a avut loc la Palatul Mogoșoaia, fiind invitate aproximativ 120 de persoane. Cu întreținerea atmosferei s-au ocupat Cornelia și Lupu Rednic.

Ana Geoană, fiica secretarului general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoană și iubitul ei, cetățeanul american Garrett Clayton, s-a logodit în data de joi, 4 august. Cei doi au sărbătorit, alături de alți 120 de invitați, la Palatul Mogoșoaia, locația unde s-a desfășurat petrecerea de logodnă.

Petrecerea de la Mogoșoaia a început în jurul orei 19.00, conform programului stabilit în prealabil. Atmosfera a fost întreținută de Cornelia și Lupu Rednic.

Fiica lui Mircea Geoană, Ana a purtat o rochie model Venus realizată de Cristina Săvulescu, conform cancan.ro.

Ana Geoană și Garret Clayton s-au întâlnit în SUA

Cei doi logodnici, Ana Geoană și Garrett Clayton s-au cunoscut în Statele Unite, acolo fiica lui Mircea Geoană se află la studii și și-a deschis o afacere. Despre el se știe că este nepotul unui american de origine poloneză, Jona Goldrich. Acesta este filantrop și una dintre cele mai importante personalități ale comunității evreiești din America. Cei doi au avut o relație de aproximativ cinci ani, până când Garrett a decis să o ceară în căsătorie. S-a întâmplat în acest an, pe 1 martie.

„Logodnicul meu, Garrett, a pregătit o surpriză. El mi-a spus cu un an înainte că are o excursie surpriză, eu, într-un an, am uitat. El mi-a zis tot că nu-ți spun unde mergem, dar ia-ți haine de vreme caldă. Când am ajuns acolo, am început să plâng pentru că era așa frumos, îmi place foarte mult natura, iar această insulă era în conservare. Am urcat pe o bărcuță și ne-au dus pe o altă insulă, unde era totul amenajat superb, cu flori”, a povestit Ana Geoană.

Cum a fost cererea în căsătorie

Ea a continuat spunând că nu înțelegea ce se petrece și de ce iubitul său era atât de stresat, mai ales că nu a observat nimic special la el care să-i dea de bănuit ce va urma.

„Începea să se poarte ciudat, era stresat, că de ce nu apune soarele, noi eram în vacanță, eu am zis: «Hai, lasă, mama natură va face ce trebuie» Și m-am uitat la el, în buzunare nu avea nimic. Nu înțelegeam de ce e stresat. Apune soarele, în sfârsit, și îmi spune: «Hai să facem o plimbare!» Îmi zice că mai are o surpriză pentru mine, scoate inelul și mă întreabă: «Will you marry me?» Am fost foarte emoționată, normal că am spus da“, a relatat Ana Geoană într-un podcast.