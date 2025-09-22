Exclusiv. Cum s-a apucat Andrei Mateiu de actorie. Momentul care i-a schimbat viața

Exclusiv. Andrei Mateiu, actorul care a jucat în „Brigada Nimic”, „Investitorii”, „O lună în Thailanda” și „Love Sorry”, a povestit cum s-a apucat de actorie și cum a ajuns în cele mai de succes spectacole și filme. „Eram în liceu”, a spus el.

„Eram în liceu, în clasa a X-a, și eram la ora de literatură, la Caragiale. Profesoara m-a pus să citesc un monolog din Scrisoarea pierdută și, în acel moment, colegii au început să reacționeze. Atunci am simțit exact ce simt și acum pe scenă. Acea conexiune între actor și public. Mi-am dat seama că i-am modificat pe acei oameni și că le-am captat atenția. Toți erau impresionați de cum interpretam eu acel text. De aici a urmat trupa de teatru a liceului, festivaluri.”

Actorul a povestit că, recent, a înființat compania de teatru „Teatrul Maidan” și că deja urmează să lanseze o piesă. Mateiu a spus că are destule spectacole în teatru, dar își dorește să primească cât mai multe roluri și în filme.

„Aș vrea să realizez mai multe roluri principale în film și televiziune. În teatru am spectacole suficiente. Recent am înființat și o companie de teatru, Teatrul Maidan, unde deja avem o premieră și altă piesă în producție. Aș vrea să o dezvoltăm și, în viitor, să ajungem o companie importantă în teatrul independent.”

Andrei Mateiu a povestit și despre cele mai dificile momente trăite pe platourile de filmare. El a declarat că s-a confruntat cu situații neplăcute atunci când a filmat primul său rol principal într-un lungmetraj, dar că a reușit să se concentreze imediat ce regizorul a strigat „Acțiune”.

„Cel mai greu moment a fost când filmam primul meu rol principal într-un lungmetraj. Țin minte o noapte în care am filmat și, pur și simplu, era atât de frig afară, încât nu mă puteam abține să nu tremur din tot corpul. Mai mult decât atât, îmi clănțăneau dinții. În pauzele dintre duble ni se aduceau pături, ceaiuri calde, supe instant, și tot nu reușeam să ne încălzim. Ce e foarte ciudat a fost faptul că, atunci când se dădea acțiune, concentrarea era atât de mare, încât corpul se relaxa și secvența a ieșit ca și cum afară erau 20 de grade.”

Actorul a explicat și care este diferența dintre teatru și film. Mateiu a spus că, deși joacă în numeroase spectacole, mereu a fost mai atras de televiziune și film.

„Mă simt bine în ambele ipostaze. Anul trecut am avut multe turnee cu piese de teatru și e un sentiment foarte plăcut când vezi oamenii din toată țara cum vin la teatru, sunt deschiși către spectacolele noastre și, la final, la aplauze, le citești fericirea în ochi. La TV nu știi exact ce gândesc telespectatorii, dar faptul că vezi, în urma sondajelor, continuitatea vizionărilor e un semn bun. Nu pot să explic de ce, dar întotdeauna am fost mult mai atras de TV și film. Îmi place mai mult camera de filmat, e alt proces de lucru, alt sentiment în momentul filmărilor.”

Andrei Mateiu a mai spus că cel mai dificil rol al său a fost cel din filmul „Duel în trei”. Actorul a declarat că a fost un rol foarte ofertant, dar și mult diferit față de ceea ce jucase până atunci.

„Aș putea spune că cel mai greu a fost ultimul rol principal din filmul Duel în trei. A fost un rol ofertant, dar și foarte diferit de tot ce am jucat eu până acum. Am avut zile cu secvențe grele, dar, până la urmă, a ieșit un film de calitate, cu actori mari, talentați, care realizează niște roluri speciale.”

Mateiu a mai spus că, în viitor, i-ar plăcea să lucreze cu marele regizor Tim Burton. „Am lucrat cu mulți regizori, chiar dacă, cu unii, doar pentru spoturi publicitare. Dar aș lucra cu orice regizor care ar avea un proiect care să mă atragă. Mi-ar plăcea Tim Burton.”