Exclusiv. Cum își respectă România eroii de la Stalingrad. Mărturia lui Florian Bichir: Ungurii au cimitir luminat și noaptea. Video

În urmă cu 80 de ani, pe data de 19 noiembrie 1942, Armata Roșie a început ofensiva împotriva flancului ocupat la Stalingrad de trupele românești. Operațiunea Uranus, așa s-a numit ofensiva sovietică, avea să ducă la moartea a zeci, poate sute de mii de români.

România a intrat în război de partea lui Hitler fără tratat

Potrivit surselor oficiale, în bătălia care a debutat la 21 august 1942, una dintre cele mai mari operațiuni din timpul celui de Al Doilea Război Mondial, Armata Română s-a alăturat la ordinul mareșalului Ion Antonescu. Este important de menționat, a atras atenția invitatul jurnaliștilor Dan Andronic și Mirel Curea în podcastul Contrapunct EVZ, istoricul Florian Bichir, că România a intrat în conflict de partea trupelor naziste fără un contract. O greșeală pe care avea să o plătească scump, căci a fost trădată de nemți, a punctat Bichir.

„S-a spus că Armata Română a fost trădată în sensul în care eram prost echipați, prost înarmați, nu aveam piese anti-tanc, artilerie. Erau trei divizii care trebuiau să apere un front de 370 de km, comandatul spunea că „trupele erau înșiruite ca mărgelele”, iar trupele de suport germane erau la distanță”, a completat Dan Andronic, istoric și jurnalist, directorul revistei Evenimentul Istoric.

Fiecare familie de români a avut o victimă la Stalingrad

Practic fiecare familie de români a avut un mort în acea bătălie considerată de istoricul, teologul și jurnalistul Florian Bichir (foto) „cea mai mare tragedie din istoria umanității”. Florian Bichir a mărturisit că a vizitat personal, alături de renumitul gazetar, istoric și scriitor Ion Cristoiu, Stalingradul (cu numele actual Volgograd), inclusiv pentru a vedea ce s-a ales de rămășițele unora dintre bravii ostași români. Este cea mai mare înfrângere din istoria militară a României, estimează invitatul jurnaliștilor EVZ, care a menționat că potrivit statisticilor Wehrmacht-ului, numărul de victime din toate armatele participante se ridică la halucinanta cifră de 3-4 milioane de oameni.

„În 2017 am fost împreună cu Ion Cristoiu în actualul Volvograd, fostul Stalingrad. E greu să vorbești despre cea mai mare bătălie pe care a avut-o umanitatea până acum, a fost o confruntare uriașă. Trupele Axei, Germania, Italia, Ungaria, România, au pierdut un sfert din oameni. Românii au pierdut mai mult. Am pierdut 150.000 de soldați, morți, răniți, dispăruți. Rușii nici astăzi nu dau datele adevărate, refuză să le dea pentru că a fost un măcel. Estimările duc la peste 3 milioane de oameni, iar totalul ajunge către 4 milioane”.

Bichir: Noi, ca români, nu am făcut nimic

Dincolo de moartea eroică a românilor, trădați de nemți, mulți dintre ei au avut o soartă tristă și după ce au trecut la cele veșnice. Spre deosebire de alte nații ca francezi, britanicii, italienii și maghiarii, osemintele multor români nu au avut parte de un loc de veci pe măsura sacrificiuluiu lor, a dezvăluit cu tristețe și revoltă Florian Bichir.

„Ungurii au făcut la Stalingrad un cimitir luminat și noaptea. Au tren special, pleacă din Budapesta, pentru a te duce să vezi mormântul bunicului. Noi avem 160.000 de morți, am făcut o acțiune în Rusia și am făcut două cimitire în Rusia. Rușii ne-au dat doar două cimitire mici, nu vor să recunoască că suntem eroi. În țară ne-au spus: Vă bateți joc de eroi, nu ați avut bani de sicriu? De unde bani de 160.000 de sicrie? Pentru fiecare mort descoperit se pune într-un sac, se cere o taxă, și săpatul acela se plătește. Știți cum îi găsim pe ai noi? Nu au plăcuțe, nu au dinți în gură. Ăia cu plombele puse în gură sunt nemții. Oasele sunt la fel, morții trebuie să fie cinstiți toți. Noi, ca români, nu am făcut nimic, mai și înghițim propaganda rusească: Ce ați făcut, i-ați îngropat în cutii de pantofi?”, a afirmat istoricul Florian Bichir.

Emisiunea integrală: