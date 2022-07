Exclusiv. Criză mare, mon cher! Cum se face statul că aplică raționalizarea. Robert Turcescu a răbufnit în direct. Video

Economisirea resurselor și raționalizarea au fost probate de români în vremurile de tristă amintire dinaintea Revoluției din 1989.

Raționalizarea, o măsură corectă politic dictată de Bruxelles

Mai nou, economisirii și raționalizării li se spune, corect politic, atitudine responsabilă, astfel de discursuri mobilizatoare venind tot mai des dinspre Bruxelles. Sunt prezentate ca o soluție imediată menită să atenueze efectele economice ale războiului din Ucraina, care cel mai mult îi afectează pe europeni.

Nu mai departe de săptămâna trecută, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a făcut apel la populaţie să utilizeze rațional apa potabilă și să reducă din consum. În zona de atitudine responsabilă a dorit să se înscrie și jurnalistul EVZ Robert Turcescu. Realizatorul podcastului EVZ Play a povestit, în emisiunea în care i-a avut invitați pe Mirel Curea și Victor Ciutacu, cum a încercat să colaboreze cu statul adoptând un comportament responsabil, obiectiv eșuat însă.

Turcescu: Ați jucat la ruletă soarta unei lumi întregi

Gazda EVZ Play a criticat măsurile dezastruoase luate de mai-marii lumii, care pun toate crizele în mod fals, pe seama lui Putin.

„Revolta mea e că suntem puși să credem pe cuvânt trebuie alegațiile unor tembeli care ne spun că trebuie să o ducem prost la nivel planetar, pentru că Putin. Bă, nu vă crede nimeni. Ați făcut praf economii naționale, ați jucat la ruletă soarta unei lumi întregi prin măsurile economice absolut aberante din pandemie, ați creat inflație mondială, ați distrus capital. Acum vreți să spuneți că toate astea sunt din cauza unui război. Criza energetică era în discuție din septembrie anul trecut (…)”, a spus jurnalistul EVZ.

„Am curent de dat. Veniți, boilor, și luați-l!”

Mai mult, jurnalistul a dat și un exemplu tipic românesc de soluție de criză. Acesta a relatat că s-a înscris în ambițiosul program Casa Verde, inițiat de stat cu mare tam tam, cu scopul ca cetățenii să devină prosumatori cu ajutorul panourilor fotovoltaice.

Mărturisind că nu a putut aștepta conform termenelor anunțate de stat pentru înscriere, Turcescu a subliniat că programul e în fond o păcăleală pentru naivi. Nimeni din partea statului nu a acționat pentru a recupera energia economisă de jurnalist prin acest program. ‚Lasă că mi-l deduce la iarnă (n.r. – curentul economisit prin panouri), dar am înțeles că e criză energetică. Bă boilor, am curent de dat. Îi aștept să-mi schimbe contuarul. Ce e surplus se duce pe țeavă. Cum să-i crezi mă, pe ăștia? Am curent de dat. Veniți, boilor, și luați-l!”, a răbufnit Robert Turcescu.

