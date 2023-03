Exclusiv. Coaliția tremură! Un partid urcă vertiginos în sondaje. Mișcarea de culise care trădează teama PSD-PNL. Video

Podcastul HAI România de luni, moderat de jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic, l-a avut ca invitat pe liderul AUR, George Simion. Co-președintele AUR a comentat modul în care coaliția de guvernare vizează punerea în umbră a partidului său, dat fiind că PNL-PSD doresc să se impună la alegerile din anul 2024.

AUR a atins 30% și amenință să detroneze PSD

Așa cum a anunțat jurnalistul Robert Turcescu, Alianța pentru Uniunea Românilor ajunge la un procent de 30% în cele mai recente sondaje de opinie, amenințând serios supremația social-democraților.

Pe baza sondajelor de opinie de ultimă oră, George Simion a dezvăluit că obiectivul electoral al formațiunii sale la alegerile din 2024 este unul ambițios. AUR ar urma să ajungă la un număr de 100-150 de parlamentari (față de 40 câți are în actuala legislatură. Această ascensiune este una normală dacă electoratul va confirma la urnele de vot preferințele arătate de sondajele actuale, apreciază politicianul.

Migrație de peneliști și pesediști în AUR

Politicianul s-a declarat optimist în vederea alegerilor din 2024 nu numai prin prisma poziției bune și în ascensiune din sondaje, ci și pentru că există un fenomen. AUR începe să atragă tot mai mulți politicieni din cadrul celor două partide mamut, PNL și PSD, în special în filialele locale.

„Ne-au venit mulți oameni de la PSD și PNL. Nu era nicio problemă dacă veneau, dar unii dintre ei au fost trimiși și a trebuit să facem această separare, să-i vedem la treabă”, a mai observat liderul AUR în studioul HAI România.

Când despre o eventuală candidatură a sa la funcția supremă în stat, în anul 2024, co-președintele AUR a lăsat un răspuns deschis. „Decizia se ia după alegerile europarlamentare, în funcție de rezultatul acelor alegeri”, a mai precizat Simion.

Un detaliu important pe care co-fondatorul AUR l-a dezvăluit în studioul EVZ-Capital este acela că un fost membru PNȚCD, Cristian Terheș, este în prezent oficial membru al partidului său. Mai mult, cunoscutul europarlamentar va deschide lista AUR la alegerile europarlamentare de anul viitor.

Luptă cu „baronii” pentru filiale

Chestionat de jurnalistul Dan Andronic cum ripostează partidul său față de plecările și transferurile membrilor săi către alte formațiuni politice, George Simion a precizat că, deși este un partid tânăr, intrat în premieră în parlament la alegerile de la finalul anului 2020, AUR muncește să se consolideze. În cadrul acestui obiectiv se înscriu acțiunile intensive din teritoriu. Invitatul a adus în discuție tranzacțiile care se fac în secret în teritoriu, pentru a se cumpăra filiale de la un partid la altul.

„Una din slăbiciunile oricărui partid tânăr sunt aceste organizații locale . Durează să faci organizații locale care să nu fie infiltrate (…). Noi în acești 3 ani am lucrat. Am fost lângă Deva, la Castelul Lupilor, și am fost bucuros să văd că echipa cu care am pornit pe Hunedoara, una dintre cele mai performante filiale, era aceeași. Sunt oameni care au 3 ani, care au trecut prin anumite lucruri. În județele în care stăteam mai prost, Bihor și Caraș-Severin se numără printre ele, m-am văzut cu săli arhipline. Nu am dat, cum primisem oferte, unui baron sau altul, filiala”, a mai punctat liderul Alianței pentru Unirea Românilor.