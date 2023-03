George Simion, după „sfidarea maximă” a lui Raed Arafat de a veni la comisia de anchetă: „Mă simt inutil în Casa Poporului”

George Simion, președintele AUR, a vorbit la România TV despre refuzul lui Raed Arafat de a se prezenta marţi la comisia de anchetă cu privire la achizițiile din pandemie.

„Nu mă așteptam însă, după ce comisia de anchetă din Parlamentul European a chemat oameni la audieri, să existe o astfel de sfidare cum a existat cea a domnului Arafat, car enu a venit, deși confirmase prezența la Parlament. A trimis o scrisoare că nu este în atribuțiile noastre să îl invităm pe domnia sa, dar, totuși, dacă vrem să ne răspundă la niște întrebări, să le adresăm în scris. Eu am insistat foarte mult astăzi în cadrul comisiei ca domnul Arafat să fie încă o dată invitat săptămâna viitoare în fața forului suprem. Este o sfidare maximă faptul că a refuzat prezența la comisia de anchetă. Mă simt inutil în Casa Poporului român”, a declarat George Simion.

Raed Arafat, citat ca martor în dosarul achizițiilor din pandemie

Raed Arafat a fost citat ca martor într-unul din dosarele penale privind posibile fapte de corupție. Acesta a declarat că i s-au solicitat informații despre o firmă care, în timpul perioadei de urgență a livrat statului român măsti de protecție.

„O singură dată am fost chemat ca martor, pentru o discuție pe una din firmele care au vândut măștile, dar ca martor, asta da. S-a mers în instanță pentru că discuția sau disputa cu firmele nu era că nu vor să dea avansul. Au întârziat în livrarea echipamentelor, după care noi am găsit echipamentele din altă parte, am cerut banii înapoi. Ei au zis: «nu, noi vă dăm echipamente, că acum le-am adus». Și a început disputa: «luăm echipamente sau bani?» Din cele două situații, într-una deja s-au recuperat banii”, a declarat Raed Arafat.

Ce spune preşedintele ONAC despre achizițiile din pandemie

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Achiziții Centralizate (ONAC), Mariana Constantinescu, a afirmat, marţi, la audierea în Comisia parlamentară de anchetă că că toate procedurile de negociere fără publicare au fost transparente.

„ONAC a elaborat documentaţiile de atribuire şi a invitat la negociere toţi operatorii economici identificaţi în acea perioadă în România care furnizau produse medicale, adică echipamente şi consumabile. Este adevărat că, în prima etapă, ONAC a anulat două proceduri pentru că nu au existat oferte de la niciun operator economic.

Cantitățile erau foarte mari şi atunci s-a apelat la MAE, care, prin ambasade, a încercat să ne sprijine să identificăm potenţiali producători şi furnizori de ceea ce avea România nevoie la acea dată. Astfel, s-au identificat în Coreea combinezoane, în Elveţia – producători de ventilatoare, în Serbia – un furnizor de combinezoane. Am încercat să cumpărăm de unde am găsit produsele de care aveam nevoie şi care au fost verificate de către specialiştii din DSU şi Ministerul Sănătăţii, ele fiind conforme.

Am organizat peste 140 de proceduri de achiziţie, din care 53 de proceduri au fost anulate din lipsă de oferte sau că s-au depus oferte neconforme. Toate acordurile cadru încheiate de către ONAC au fost puse la dispoziţia ISU în vederea încheierii contractelor subsecvente. Acordul cadru este doar o înţelegere între autoritatea publică şi operatorii economici care au putut furniza în perioada pandemiei produse şi consumabile medicale”, a spus Mariana Constantinescu.

Raed Arafat a refuzat să se prezinte la comisia de anchetă

Membrii comisiei au audiat-o marţi şi pe Carmen Comandaşu, şef-serviciu în cadrul Ministerului Sănătăţii. Comandaşu a menţionat că instituţia pe care o reprezintă a achiziţionat în perioada stării de urgenţă produse necesare pentru sistemul sanitar care să prevină infectarea şi răspândirea cu SARS-CoV-2.

Aceasta a declarat că nicio instituţie publică, nici DSU, nu a solicitat vreodată Ministerului Sănătăţii să facă achiziţii pentru acestea: „Ministerul Sănătăţii şi-a derulat propriile achiziţii”.

Membrii comisiei parlamentare de anchetă l-au așteptat, marţi, la audieri şi pe şeful DSU, Raed Arafat, dar acesta a declinat invitaţia, transmiţând comisiei că va răspunde în scris la întrebările adresate, informează romaniatv.net.