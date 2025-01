Monden Exclusiv: Claudiu Florică, prins în fapt. Omul de afaceri, vizită la o clinică celebră







Claudiu Florică a fost surprins de către paparazzi EVZ în timp ce se pregătea să facă o vizită unei clinici celebre din București. Acesta este posibil să se pregătească de o intervenție. Imaginile video mai jos!

Claudiu Florică, vizită inopinată

Omul de afaceri a fost surprins de către paparazzi EVZ în fața clinicii Ponderas. Aceasta este renumită pentru că multe vedete au ajuns să își micșoreze stomacul aici. Florică a venit în fața locației vorbind la telefon. Era îmbrăcat casual și vorbea la telefon destul de agitat. În cele din urmă, după ce se încheie conversația, acesta decide să intre și în clinică.

În aceași locație mai este și o altă clinică de recuperare și masaj. Cu toate acestea, pentru recuperare, Florică ar fi avut nevoie de echipament, iar în mână nu avea nimic. Pe de altă parte, Claudiu Florică s-ar confrunta cu ceva probleme de sănătate. Cel puțin așa se zvonea în 2023, atunci când a decis să se retragă din afacerea cu Dinamo. Mai exact, la conferința de presă unde s-a anunțat acest lucru, s-a specificat că omul de afaceri nu stă foarte bine cu sănătatea.

Ar avea probleme de sănătate

„Personal, l-am răscumpărat pe domnul Claudiu Florică, cel care din motive de sănătate a ales să facă un pas în spate în momentul de față. Noi îl așteptăm în continuare și cred că va fi alături de noi, dar nu ca acționar, cel puțin deocamdată”, a declarat la acel moment, Eugen Voicu, co-fondator Red-White.

Că are sau nu probleme de sănătate, numai el știe, cert este că Florică are în continuare bani. Nu de alta, dar în vara anului trecut, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora, omul de afaceri a mai încheiat o afacere cu statul. Este vorba despre un contract cu STS în domeniul IT, în care activează firma cu pricina și care ar valora 18 milioane de euro. Claudiu Florică a devenit celebru ca denunțător în dosarul Microsoft. Imaginile video, mai jos!