Exclusiv. Procesul “procurorului păcănele”. Martorii și păgubiții au povestit cum le-au dispărut bijuteriile în sediul DIICOT Craiova

Am amânat publicarea articolului deoarece am așteptat un răspuns oficial de la DIICOT. Acum, că a venit, pot să fac relatarea. La termenul din Octombrie au fost audiați mai mulți martori, printre care șeful DIICOT Craiova, Daniel Scarlat, fosta grefieră șef de acolo, Camelia Popescu, actualul președinte al Curții de Apel Craiova, Adrian Glugă, fost procuror șef și el, la DIICOT Craiova, dar și o parte vătămată.

Dosarul lui Cristea s-a plimbat de la DNA la SIIJ până să fie trimis în judecată

Flavius Cristea a fost procuror la DIICOT Craiova mulți ani. A lucrat pe traficanți de droguri, iar oamenii care l-au cunoscut spun că era foarte bun în meseria sa. Problemele de familie, în special relația cu fosta soție, dar și relația proastă cu noul șef al instituției, care îl voia plecat, l-au făcut să părăsească structura de parchet antimafia și să se mute la un parchet inferior, de judecătorie. La mult timp după ce a plecat, procurorii care i-au preluat dosarele, au susținut că lipsesc probe din dosare. Bani și bijuterii. Pentru că procurorul Cristea avea pasiunea pariurilor sportive, cineva a lansat zvonul că este jucător de păcănele. S-a spus că ar fi furat bunurile din dosare ca să le amaneteze sau ca să le joace în sălile de aparate de jocuri de noroc. Plângerea împotriva sa s-a plimbat de la SIIJ la DNA și înapoi la SIIJ. DNA a refuzat să se implice, mai ales că dosarul era construit pe niște declarații ale unor oameni din sistem și nu pe fapte concrete. Procuroarea Adina Florea și procurorul Mihai Iașinovschi de la SIIJ au făcut dosarul pe vorbe și l-au trimis la instanță. Acum, completul de 3 judecători de la Înalta Curte, trebuie să îl judece.

Haos administrativ la DIICOT Craiova

În dosar au fost audiați mulți polițiști și procurori care au lucrat cu Flavius Cristea. Toate declarațiile date în fața judecătorilor sunt evazive sau îndoielnice. Nimeni nu l-a văzut furând pe fostul procuror, toți au auzit, de undeva, că ar fi jucat la păcănele, dar nimeni nu l-a văzut. Cei mai mulți au declarat că au aflat despre dispariția banilor și bijuteriilor în timpul anchetei DNA și SIIJ. Toți au povestit despre haosul care guverna activitatea DIICOT Craiova, chiar dacă nu ar fi vrut să o facă, dar prin declarațiile date în fața instanței, au făcut-o. Au declarat despre faptul că banii și bunurile ridicate la percheziții nu erau predate cu proces verbal, că nu exista o cameră a probelor, că nu exista o evidență clară a confiscărilor. Totul se făcea pe genunchi. La luni de zile distanță, după plecarea procurorului Cristea din DIICOT, fără să se facă o predare-primire a dosarelor, procurorii care au preluat dosarele fostului lor coleg, au susținut că lipsesc bani și bijuterii provenite din confiscări, aferente dosarelor în care lucrase Cristea. Asta după ce, luni de zile, dosarele la care a lucrat Cristea, au zăcut într-un fișet și au fost împrăștiate, de nimeni nu știe cine, prin birou.

O victimă a DIICOT Craiova a povestit cum i-a fost luată verigheta de pe deget și cerceii din urechile fetiței

Cum spueam, la ultimul termen au fost audiați mai mulți martori importanți. O grefieră, o grefieră șef, un procuror șef, un președinte de instanță și un polițist. În sală a venit și un cetățean, parte vătămată în dosar. Lui i se confiscaseră de către DIICOT mai multe bijuterii cumpărate de la niște presupuși hoți. A fost chemat să spună dacă are pretenții în cauză, de la inculpat. Adrian Marcu, așa se numește partea vătămată, a fost întrebat de judecătoarea Hermina Iancu, președinta completului de judecată, dacă are pretenții de la inculpat. Acesta a spus că nu vrea nimic de la fostul procuror, ci de la instituție, de la DIICOT. A povestit ce i s-a întâmplat cu ocazia percheziției făcută de polițiștii arondați DIICOT. “I-au luat cerceii din urechi fetiței mele. Ne-au luat verighetele de pe degete, mie și soției. Au aruncat cremele cosmetice ale soției. Ea le-a spus că a dat bani pe ele, că are bonuri fiscale. Nu i-a interesat. Au aruncat totul pe jos, ne-au luat verighetele de pe degete. Căutau diamante, asta voiau să găsească. La audieri, în loc să-și ceară scuze, s-au luat de nevastă-mea, că ce bună este, chestii d-astea. Eu nu vreau nimic de la procurorul Flavisu Cristea, că nu știu dacă el a furat de la dosar bijuteriile pe care mi le-au luat polițiștii. Eu vreau de la instituție, de la DIICOT Craiova “, a spus partea vătămată. Judecătoarea Hermina Iancu l-a întrebat la cât evaluează suma. “Nu mai vreau nimic de la nimeni, vreau să fiu lăsat în pace, ducă-se dracu de bijuterii…”, a spus Marcu. “Domnule, hotărâți-vă, vreți sau nu vreți să vă constituiți parte vătămată?”, a întrebat președinta instanței. “Nu mai vreau nimic! De fapt, vreau! Să îmi dea instituția, nu domnul Cristea. Nu știu cât valorează, dar să-mi dea banii la zi, cât e gramul de aur. Eu am acte pentru cerceii fetiței și pentru verighete”, s-a decis partea vătămată, ceea ce s-a și consemnat de către grefier în final.

O fostă grefieră povestește despre dezordinea din DIICOT Craiova

Unul dintre martori a fost grefiera DIICOT, Minulescu Daniela, care a lucrat efectiv în dosarele lui Cristea, de unde au dispărut bijuterii și bani. Ea a povestit, printre altele, despre celebrul inel, cel din aur alb cu diamant, care a dispărut din camera probelor. “Inelul l-a adus de bună voie soția unui suspect. Era furat de prin Cehia sau Slovacia. Dacă îl vedeai, nu dădeai doi bani pe el. L-am căutat pe internet după serie, că avea și eticheta din magazin și am văzut că figura la bijuteriile furate dintr-un magazin din străinătate.. Eu sunt pasionată de bijuterii și știu unde să caut. Inelul a fost predat de către procurorul Flavius Cristea, doamnei grefier șef, Camelia Popescu, cu proces verbal. Mai târziu am aflat, de la aceasta, că el a venit și l-a luat, dar fără proces verbal. Mi-a spus grefiera șefă că ea avea multă treabă și nu a avut timp să facă actul. După mai mult timp, când alt procuror a preluat dosarul, am aflat că inelul dispăruse. Putea să fi căzut din plicul rupt, la ce dezordine era acolo”, a declarat martora. Fosta grefieră a mai povestit, printre altele, că fișetul în care își ținea fostul procuror Flavius Cristea dosarele și probele, era unul vechi, poate cel mai vechi din instituție.

Fosta grefieră șef recunoaște cum a pus cruce la un miliard de lei din probele din dosar

Următoarea martoră a fost Camelia Popescu, fosta grefier șef al DIICOT. Nu a vrut să jure pe Biblie, menționând că este adventistă. A depus totuși un jurământ, pe onoare și mărturisire pe buna credință. În legătură cu inelul buclucaș, cel cu diamant, care a dispărut, a avut o altă versiune față de cea prezentată de primul martor. A spus că l-a preluat pe proces verbal, însă când i l-ar fi dat înapoi procurorului Cristea, nu a mai făcut acte, dar nu că avea ea treabă și nu a avut timp, ci pentru că procurorul se grăbea. A mai declarat că a umblat după procuror ca să facă procesul verbal, dar că acesta nu avea timp niciodată. “După câteva săptămâni căutam ceva în cutia de valori și mi-am adus aminte de inel. Atunci m-am dus la procurorul Cristea să facem procesul verbal, dar îmi zicea că nu are timp”, a declarat martora. Despre dezordinea care domnea în DIICOT Craiova, a confirmat și aceasta. Nu aveau cameră pentru corpuri delicte și probe, acestea stăteau pe unde apucau procurorii să le lase. Întrebată de inculpat despre o situație concretă, aceasta a povestit cum a dispărut și a fost găsită o cutie cu un miliard de lei, probă întru-un dosar. A povestit că a luat de la un procuror o cutie cu bani confiscați într-un dosar, fără proces verbal și fără s-i numere. A pus respectiva cutie cu bani într-o ladă cu scule a șoferului Dorel, cel care a fost audiat data trecută.. Lada cu scule a ajuns intr-o magazie. Într-un târziu, când șoferul a avut nevoie de scule, a găsit și cutia cu bani, căreia i se pusese cruce. Episodul acesta, povestit cu nonșalață de fosta grefier șef a DIICOT Craiova, a stârnit mirarea și chiar indignarea completului de judecată, care a insistat să afle amănunte despre cum a dispărut și cum a apărut un miliard de lei din probele de la dosarul DIICOT. Este unul dintre exemplele despre haosul care domnea în DIICOT Craiova și despre care am mai scris și în alte episoade. În rest, martora a fost confuză în răspunsuri, chiar agresivă la adresa inculpatului.

Conducerea DIICOT Craiova l-a convocat pe inculpat prin intermediul Facebook

La ultimul termen a mai fost audiat și actualul procuror șef al DIICOT Craiova, Daniel Scarlat. Acesta a povestit instanței despre felul în care a găsit dosarele lucrate de procurori, atunci când a venit în DIICOT Craiova. Procurorul Scarlat a venit pregătit cu mai multe hârtii, de pe care a citit, ca și când ar fi știut ce urmează să fie întrebat de instanță. A spus că i-au fost repartizate 3 dosare ale procurorului Cristea, după ce acesta a plecat din DIICOT. Este interesant faptul că două dintre dosare fuseseră repartizate altui procuror, care se afla în concediu, dar, a zis el, erau măsuri preventive în acel dosar și ar fi fost o urgență. Decizia de a-i repartiza lui dosarele, a fost a șefului de atunci al DIICOT Craiova, Ionuț Spiridon, cel despre care Flavius Cristea mi-a spus că era bun prieten cu Scarlat și a vrut să-l dea afară de când a venit șef. Spre deosebire de declarațiile date de grefieri, care au spus că în dosarele inculpatului era o ordine desăvârșită, procurorul Scarlat a spus că a găsit aceste dosare în dezordine, motiv pentru care l-a sunat pe Cristea să vină să predea lucrările. Acesta susține că l-a și sunat pe inculpat și l-a chemat la sediul DIICOT, dar Cristea nu a vrut să vină. Din acest motiv, l-a contactat pe șeful său, procurorul Ionuț Spiridon, dar, zice martorul că nici acesta nu a reușit să-l contacteze pe Cristea. În final, spune Scarlat, că au reușit să dea de Cristea, după ce i-au trimis un mesaj pe FB soției acestuia. Se pare că soția, de fapt fosta soție, a fost mai convingătoare decât procurorii DIICOT, deoarece Flavius Cristea a venit la sediul instituției, însoțit de soție și de mamă, spune martorul Scarlat.

Procurorul șef DIICOT Craiova susține că mama inculpatului i-a spus că vrea să plătească prejudiciul

Tot procurorul Scarlat a mai declarat că a avut o discuție cu mama inculpatului, susține el că între patru ochi, în care mama procurorului Cristea i-ar fi spus că vrea să plătească niște sume de bani care să acopere prejudiciul făcut de fiul ei. Președinta instanței, judecătoarea Hermia Iancu a vrut să știe dacă a mai fost cineva la discuție care să fi auzit despre această propunere. Martorul Scarlat a devenit evaziv, ba că era, ba că nu era. În final, a concluzionat că nu își mai amintește. M-am întors spre Flavius Cristea, care stătea în spatele meu în sala de judecată și l-am întrebat dacă este adevărat. Mi-a răspuns în șoaptă că este o mare minciună. În schimb, martorul și-a amintit cu lux de amănunte, cum a decurs întâlnirea dintre el, inculpatul Cristea și șeful lor de atunci, procurorul Spiridon. A dat atât de multe amănunte, încât și judecătoarea Hermina Iancu a fost surprinsă cum de acesta își amintește atâtea amănunte, până și fotoliile în care s-au așezat fiecare. Martorul și-a dat seama că a făcut exces de zel și s-a repliat, susținând că își amintește doar că a stat față în față cu inculpatul. Procurorul Scarlat a mai susținut că l-a întrebat pe inculpat ce s-a întâmplat cu banii lipsă din dosare, dar acesta ar fi lăsat ochii în pământ. După care, ar fi convenit cu procurorul șef Spiridon, să vină să facă predarea dosarelor, la multe lui după ce acesta plecase și îi fuseseră bramburite actele din birou și din fișet, fără să fi fost de față. Procurorul Scarlat a vrut să mai precizeze că făcuse deja două procese verbale de constate că lipsesc bani din dosarele preluate, fără a-i fi predate de fostul procuror Cristea și că l-a atenționat pe șeful său, Spiridon, că are bănuiala că nu sunt singurele probleme din dosarele instrumentate de Cristea.

Contre între inculpat și martor

Procuroarea de ședință nu a avut întrebări. Inculpatul Cristea a avut o întrebare. “Cum au ajuns dosarele mele, despre care ați spus că erau într-o ordine desăvârșită, într-o dezordine desăvârșită? Eu plecasem de acolo de ceva vreme…Cine le-a luat, cine le-a adus la procurorii desemnați să le preia…”, a întrebat acesta. “Eu vă spun ce am văzut cu ochii mei. Nu știu cine s-a ocupat de asta. Dar vă pot spune care este procedura de preluare a dosarelor de la procurorii care pleacă. Când am venit în DIICOT Craiova, am primit alte dosare, numerotate, legate, de la grefierul șef, Camelia Popescu. Despre dosarele de la Cristea, acesta mi-a spus înainte să plece din DIICOT, că sunt dosare finalizate, probate, care pot fi ușor promovate în instanță. El a mai rămas câteva zile după ce trebuia să plece din DIICOT ca să predea dosarele. Având în vedere că predarea s-a făcut mai târziu, el nu le-a predat atunci, la plecare, ci mai târziu, către procurorul șef”, a răspuns procurorul șef DIICOT Craiova. Inculpatul Cristea a mai pus o întrebare: “Dacă eu eram pe acolo și nu plecasem, de ce spune martorul că mă căuta la telefon și eu nu veneam să fac predarea?”. Judecătoarea Hermina Iancu a consemnat întrebarea dar a respins-o, pe motiv că este o contestarea a afirmațiilor făcute de martor.

Șeful DIICOT Craiova a recunoscut că mințea instanța ca să obțină confiscări speciale, petru a acoperi lipsa banilor din dosare

În final, procuroarea de ședință a vrut să știe ce s-a întâmplat efectiv în dosarele în care era vorba despre disponibilizarea unor bunuri, care nu se mai regăseau efectiv în gestiunea DIICOT, deoarece dispăruseră. Cum a justificat DIICOT lipsa acestor bunuri, a vrut să știe procuroarea care reprezenta SIIJ în acest proces. “Am solicitat confiscarea specială a acestora și am făcut mențiunea că nu se găsesc la dosar. Am vrut să evit situația când instanța nu s-a pronunțat pentru confiscare, iar inculpații au venit și au cerut restituirea sumelor de bani și instanța să se pronunțe eventual pentru restituirea acestor sume către inculpați”, a spus procurorul Scarlat. “Și instanța v-a acceptat așa ceva?”, a întrebat judecătoarea Hermina Iancu. “Da!”, a răspuns martorul. La solicitarea parchetului, martorul a spus că el a fost primul care s-a sesizat despre lipsa unor probe din dosar. “Eu am fost primul. De la mine și de la procurorul șef Spiridon au aflat și ceilalți procurori care preluaseră dosare de la Cristea. Ceilalți procurori au aflat ulterior, după ce au verificat dosarele preluate de la procurorul Cristea”, a mărturisit martorul Scarlat. În final, înainte de a-și semna declarația, procurorul Daniel Scarlat a vrut să depună ca dovadă registrul de intrări în DIICOT Craiova, ca să demonstreze că inculpatul Cristea a venit la sediu însoțit de încă două persoane, atunci când spune că a venit însoțit de soție și de mamă. A spus că nu sunt trecute numele, ci doar că sunt rude a celui convocat la sediul DIICOT.

Procurorul șef al DIICOT Craiova a venit la proces, citat în calitate de martor, dar cu mașină de serviciu și decontarea cheltuielilior

Am ieșit după procurorul Daniel Scarlat, să încerc să obțin de la acesta o declarație, de fapt unele lămuriri în legătură cu declarația acestuia. Mi-a spus că nu are ce declara pentru presă, după care s-a urcat în mașină. Mașina de serviciu, cu număr de DIICOT, B72WMP. M-am întrebat de ce ar veni un martor la audieri, fie el și șef teritorial DIICOT, cu mașina de serviciu, de la Craiova la București. Așa că am trimis o solicitare la biroul de presă al DIICOT. După trei săptămâni de așteptare, DIICOT a răspuns că autoturismul aparține DIICOT și a fost repartizat șefului Secției Teritoriale Craiova, iar deplasarea s-a făcut cu ordin de serviciu, cu foaie de parcurs și respectarea mențiunilor corespunzătoare. Mai spune răspunsul celor de la DIICOT, că Daniel Scarlat a fost citat în calitate de magistrat procuror, cu toate că la avizier figurează ca simplu martor. Am vrut să verific dacă și la Curtea de Apel Craiova, acolo unde a fost citat președitele instituției, Adrian Glugă, situația stă la fel. Și el a fost martor la această audiere. Mi-au răspuns că președintele Curții de Apel Craiova a fost în concediu în ziua audierii la Înalta Curte și că nu a solicitat decontarea deplasării la București.