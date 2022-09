Exclusiv. Interviu-fulger cu Gabriela Scutea. Procurorul General al României, despre dosarele magistraților. A luat foc când a auzit că se întoarce Portocală

Ca să nu rămân dator, vă spun că instanța de la ÎCCJ a rămas în pronunțare în dosarul Romgaz pentru data de 21 noiembrie. Textul de azi îl dedic bilanțului Parchetului General. Și nici măcar acestui bilanț, despre care a apărut deja în toată presa ceea ce s-a prezentat acolo. Îl dedic unei discuții, ar putea fi numit chiar interviu, în exclusivitate, cu doamna Gabriela Scutea, Procuror General al României.

Procurorii veniți din țară au mers la o vodcă

Când am ajuns la locul evenimentului, discursurile se cam terminaseră. Am găsit o sală aproape plină, de procurori și jurnaliști. Mai mult procuroare. Foarte multe doamne. Vorbea procurorul Nicolae Solomon, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. La prezidiu era și Marian Buda, președintele CSM. Alături de doamna Alina Corbu, președinta Înaltei Curți și gazda evenimentului, procurorul general al României, Gabriela Scutea.



Nu vreau să relatez despre ce a vorbit domnul de la CSM, pentru că a fost o redare după hârtia din față, fără virgulă și punct. În încheierea evenimentului, doamna Gabriela Scutea a revenit la microfon, a tras concluziile și i-a invitat pe cei prezenți să meargă la o apă și o cafea, să socializeze. M-a amuzat o discuție dintre doi procurori din provincie, care stăteau în fața mea. Cei doi și-ar fi dorit să fie și o vodcă, dar cum nu era, au stabilit că meargă la una mică.

Am reușit un scurt interviu cu Procurorul General al României

Am urcat și eu la locul unde era bufetul organizat de Parchetul General. Erau vreo 20 de oameni, așa că am plecat repede. Am vrut să o prind pe doamna Gabriela Scutea, procuror general al României, la o discuție privată, fără armata de oameni de la comunicare. Și am prins-o!

Măcar pentru un scurt timp, pentru că doamnele de la comunicare au venit până la urmă.

Am schimbat câteva vorbe, un fel de interviu, chiar dacă am fost întrerupt, la un moment dat, de colegi din presă, care o felicitau pe doamna Scutea pentru discursul critic la adresa procurorilor. Așa am aflat ce părere are despre dosarele fostei SIIJ și cum vede domnia sa rezolvarea corupției din parchete. După cum spuneam, am interpelat-o, spontan, pe hol.

Dosarele de la SIIJ au fost împrăștiate prin teritoriu

Am întrebat-o direct pe doamna Scutea Ce s-a întâmplat cu dosarele de la SIIJ?

“Dosarele de la SIIJ vor intra în în bilanțul de pe 2022. Acum eu m-am referit numai la legea de desființare a SIIJ. A fost impedimentul care, pe noi, ne-a deturnat de pe track-ul (n.r. pista, traseul) obișnuit, spre altceva. Dar ele au fost, toate (n.r. dosarele) împărțite în țară. Sunt 2800 de dosare la Parchetul General și diferența până la 7000 au fost distribuite în țară, la Parchetele Curților de Apel”, mi-a răspuns doamna Gabriela Scutea.

Am avut o curiozitate. “Sunt pregătiți procurorii din țară să facă față unor astfel de provocări, să își ancheteze colegii?”, am întrebat-o eu.

“Categoric da! Dacă legea nu a prevăzut o altă competență, înseamnă că trebuie să dai dovadă de imparțialitate în fiecare cauză. Asta este o cerință pe care o punem. Iar din alt punct de vedere, dacă intrăm pe infracțiunile astea, foarte frecvent sesizate, de abuz în serviciu, fiecare parte care este nemulțumită de un act judiciar. Asta nu intră sub incidența unei reale plângeri penale. Începi să discuți o hotărâre judecătorească sau ordonanța procurorului prin alte mijloace. Bun, astea le dăm deoparte…”, mi-a răspuns Procurorul General.

Când tocmai îmi explica cum este cu „fair balance”, a trebuit să opresc interviul

“Bine, le dăm deoparte că sunt neimportante…”, am continuat eu.

“Sunt unele cu potențial, care vor începe să se lucreze mai susținut într-o următoare perioadă. Pentru noi a fost interesul acum, într-o primă etapă, să închidem unele dintre dosare care sunt din acestea, cum le spunem noi, fum, știți, adică fiecare persoană nemulțumită de hotărâre, zice că, judecătorul mi-a respins, este un abuz.

Domnule, nu este un abuz pentru că ai fost pe fair balance (echilibru just) cu toate drepturile din procedură, asta este viața… Să terminăm un pic de presiunea asta, vedem acum cum se stabilizează și dispozițiile din Legile justiției ca să aducem și poliția judiciarăa…”, mi-a răspuns doamna Scutea.

A fost momentul în care vreo trei jurnaliști, obișnuiți a Parchetului General, au năvălit peste discuția mea privată cu doamna Scutea. Veniseră să o felicite pentru discursul critic la adresa subalternilor și să își ia la revedere. Aș fi putut fi la fel de “politicos”, însă, pentru că erau și doamnele jurnalist, am preferat să tac și să le ascult părerea. Și bine am făcut.

Gabriela Scutea nu este dulce

Colegii jurnaliști care mi-au întrerupt dialogul cu doamna Scutea au continuat elogiile la adresa procuroarei generale. “Mă așteptam ca ceilalți să fie critici la adresa dumneavoastră. “Domnul ministru Predoiu…”, a spus un jurnalist.

“Nu, vedeți, ministrul Predoiu a făcut pe polițistul bun…”, a răspuns doamna Scutea, mustăcind de plăcere. “Da, ați fost foarte critică…”, a continuat jurnalistul. “Eu, în general, nu sunt dulce, pentru că eu am spus ce văd, în concret, nu am dat nume, situații și parchete…”, a replicat doamna Scutea. “Eu am impresia că ministrul a venit pe ceva și l-ați schimbat pe parcurs”, a continuat jurnalistul, care îmi bruia interviul.

“Nu știu, dar bine, domnul ministru, din punctul meu de vedere, e magistral la orice întâlnire profesională. Nu știu dumneavoastră ce credeți, dar din punctul meu de vedere, înfige acele de acupunctură exact acolo unde trebuie…”, a răspuns șefa procurorilor.

Parchetul General știe cum să facă flagrant la magistrați

La un moment dat, colegii din presă, care mă bruiaseră, și-au dat seama că au întrerupt un act jurnalistic, așa că și-au luat la revedere. De la doamna Gabriela Scutea… și au plecat. De la mine, nu. Așa că am revenit la discuții despre problemele din justiție. Eu și doamna Scutea. “Daaa, despre SIIJ, trimiteți un mail”, și-a amintit doamna procuror general despre discuția inițială.

“Deci, despre SIIJ, să înțeleg că am terminat discuția?”, am întrebat-o. “Da, de ce, pentru că noi vom ști să facem pe parchete, inclusiv dacă avem un flagrant de corupție. De ce?! Pentru că parchetele obișnuite lucrează cu DGA local, DNA lucrează cu DGA, deci nu putem spune că dacă DNA are tot setup-ul ăla cu polițiști, tehnic, noi nu o să putem. Este un pic dereglat, la început, necesarul de folosire a polițiștilor, stabilirea acelor reguli de confidențialitate foarte stricte care trebuie să funcționeze, dar trebuie să le facem față”, mi-a spus doamna procuror general.

La Parchetul General nu sunt probleme pe negativ, de pus în raport

“Ați făcut și un bilanț al magistraților trimiși în anchetă penală sau în judecată?”, am fost curios să aflu.

“În ce sens? Păi stați un pic că nu a fost nimeni, niciunul sau cred că anul trecut au trimis unul, pe băiatul ăla de la Craiova, Flavius Cristea. Și eventual, încă un Negulescu (procurorul Portocală), dar Negulescu este la ofertă…”, mi-a răspuns doamna Scutea.

Ca o paranteză, despre Flavius Cristea, eu am altă teorie. Cred că a fost lucrat de polițiștii de la BCCO Craiova, dar ăsta este un subiect la care încă lucrez și am să ajung în zonă cât de curând.

Gabriela Scutea a luat foc când a auzit că procurorul Portocală s-ar întoarce în magistratură

De dragul conversației, i-am aruncat o nadă, doamnei procuror general.. Mai ales că aveam și alte informații. “Am înțeles că Mircea Negulescu( procurorul Portocală), se întoarce, dacă își ia achitare în dosare…”, i-am spus eu.

“ Negulescu nu se întoarce, pentru că el a fost dat afară din magistratură pe sancțiuni disciplinare, nu ca urmare a trimiterii în judecată. Are sancțiune disciplinară, a excluderii”, mi-a răspuns Gabriela Scutea.

De ce nu a fost și o conferință de presă după bilanț

Am deschis un nou front, așa că am întrebat-pe doamna Scutea. “Aș vrea să vă întreb despre dosarele care stau de foarte mult timp la parchete…”, am întrebat eu. “Păi de ce credeți că am avut un ton critic? Dacă doriți vă dau înregistrarea discursului meu. Mai mult decât am spus acolo, cred că nu este cazul să spun în privat”, s-a enervat doamna procuror general.

“În privat, nu, dar de ce nu ați ținut o conferință de presă, poate ar fi vrut să vă întrebe jurnaliștii despre situații concrete?”, am continuat eu.

“Pentru că mă duc la legile justiție, de aici, la Parlament. O conferință de presă, dacă aș fi organizat-o pe ziua de astăzi, în condiții normale, trebuia să setez foarte clar mersul. Adică, discutăm despre raportul de activitate și nu întrebările care vin recurent la noi. Ce-i cu dosarul Buzoianu, dar ce-i cu dosarul nuștiu care. Nu, astăzi prezentăm raportul de activitate”, mi-a răspuns ferm.

Procurorul General vrea sesizările în scris despre dosarele care stau la sertar

Am continuat cu întrebările. “Eu aș fi vrut să vă pun întrebări punctuale. De exemplu, dosarul Autostrăzii scufundate, în care era implicat și fostul soț al Laurei Codruța Kovesi. De 5 ani de zile stă la DNA și de câte ori întreb despre el, mi se spune că este în lucru și că s-a ordonat o expertiză financiară la ANAF Galați. Dar ANAF Galați habar nu are despre ce este vorba…”, am mers eu mai departe.

Brusc a intervenit o doamnă de la biroul de presă, care m-a sfătuit să trimit întrebările oficial. I-am răspuns că toate răspunsurile sunt standard, trase la indigo.

De la Parchetul General, până la Inspecția Judiciară, răspunsurile sunt identice, indiferent de petent sau de cauză. Le-am mai spus că eu nu am venit să perii procurori, am venit să fac presă, să aflu ce se întâmplă la Parchetul General.

“Vă rog să ne semnalați în scris, că la nivel de DNA există inadvertențe raportat la unele comunicări sau activități, sau așa…iar eu pot să comunic cu procurorul șef de acolo și să-i semnalez. I-am semnalat din surse publice suficiente elemente din activitatea lor”, mi-a răspuns doamna Scutea.

Procuroarele invitate la eveniment, au plecat la o sălățică

Am mai întrebat de procuroarea Codruța Trandafir, de la DIICOT, cea care a instrumentat dosarul Zahărul. Știam că are două dosare penale la fostul SIIJ. Mi-a spus că respectiva procuroare s-a pensionat.

I-am mai spus că o conferință de presă ar fi fost benefică, pentru că trebuie să afle și procurorii din țară că presa se interesează de activitatea sau inactivitatea lor. Mi-a spus să fac, cu încredere, solicitări la biroul de presă.

âNe-am luat la revedere, sper că în mod prietenos. În drum spre lift, am întâlnit trei doamne procuroare. Nu fuseseră mulțumite de bufetul organizat. Se organizau să meargă să mănânce o sălățică.