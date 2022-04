EXCLUSIV. Circ total la procesul jurnalistei Emilia Șercan și a polițiștilor care au creat scandalul amenințărilor

Sfârșitul de săptămână a adus și ultimul termen din procesul penal în care sunt judecați chestorul de poliție Adrian Iacob, fost rector al Academiei de Poliție “A.I.Cuza” și comisarul șef Petrică Marcoci, fost prorector. Cei doi au fost trimiși în judecată de procurorii DNA pentru șantajarea unui angajat al Academiei, care ar fi fost constrâns să îi trimită mesaje de amenințare jurnalistei Emilia Șercan.

Cazul a generat multă vâlvă în spațiul public. Curtea de Apel București i-a condamnat pe cei doi polițiști la câte 3 ani de închisoare cu suspendare și la muncă în folosul comunității, câte 120 de zile fiecare, fără remunerație. Sentința a fost contestată cu apel, atât de către inculpați cât și de partea civilă, adică de Emilia Șercan, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Procesul s-a desfășurat relativ rapid la ÎCCJ, iar după numai 5 termene, instanța a rămas în pronunțare. La ultimul termen din dosarul 5273/2/2019, care a avut loc joi, avocații inculpaților au dat recital în fața instanței în timp ce Emilia Șercan și-a continuat războiul cu colegii din presă, iar unul dintre inculpați a sărit la bătaie la protestatarul Ceaușescu, amândoi fiind amendați de jandarmi. Pentru că am fost de față când cei doi au fost pe punctul să se ia la trântă, m-am trezit și eu băgat de jandarmi în poveste, ca martor.

Adolescentul acuzat de terorism a fost judecat în ședință secretă

La ora 9, holul de la parter era deja plin. O mulțime de avocați, doamne și domni, cei mai mulți dintre ei iluștri maeștri ai pledoariei la bară. De asemenea, o mulțime de persoane, unele dintre ele cunoscute, precum fostul ministru Gabriel Sandu, fostul director general al Poștei Române Daniel Neagoe, fostul secretar de stat Constantin Fecioru, toți inculpați într-un dosar.

Un alt grup era format din inculpații dintr-un dosar, al câtelea, în legătură cu retrocedările de la ANRP. Mai erau și alții pe care nu-i cunoșteam, dar i-am identificat pe parcursul zilei, precum martorii din procesul europarlamentarului Claudiu Manda sau fostul deputat PSD, Marian Ghiveciu, inculpat și el.

Mi-a atras atenția un puștan îmbrăcat complet în negru și fata care îl însoțea, îmbrăcată și ea la fel. Am crezut că sunt în doliu, mai ales că erau și foarte încruntați, însă m-am prins mai târziu că așa se îmbracă ei. Băiatul, care abia împlinise vârsta majoratului, era judecat pentru infracțiuni de terorism într-un dosar a cărui ședință a fost secretă. Când i-a venit rândul, instanța, la cererea avocatului puștanului, a evacuat sala de ședință.

Unii avocați au urmărit cu gura căscată pledoariile maeștrilor

În mijlocul holului și-a instalat camera de filmat echipa de la România Tv. Tot alaiul era atent supravegheat de jandarmi. Ba chiar unul care nu mă cunoștea, mi-a cerut legitimația și acreditarea. Aglomerația era mare și pentru că ședințele Secției penale din acea zi au fost programate numai în sala P8, nu și sus la etaj, la 103. Între timp, protagoniștii dosarului 5273, polițiștii inculpați Iacob și Marcoci, jurnalista Emilia Șercan și avocații acestora intraseră în sală. Printre ei s-au mai înghesuit și alți avocați, dornici probabil să asiste la pledoariile maeștrilor Florin Surghie și Doru Viorel Ursu. Pe unul dintre ei, despre care am aflat că venise din provincie, l-am văzut cu gura căscată la propriu aproape o oră cât a durat ședința.

Emilia Șercan s-a luat de jurnalista de la România Tv

Ședința a debutat cu un mic incident. Reportera de la România Tv a intrat în sală pentru a asista la dezbateri, ca orice jurnalist. Desigur, a intrat fără camera de filmat. Când a dat cu ochii de ea, Emilia Șercan, și ea tot jurnalistă, i-a strigat cu voce tare fără a ține cont că instanța se afla deja în sală și ședința începuse. “Așa înțelegi tu să îți faci meseria de jurnalist? Să vii tocmai la acest proces?!”, i s-a adresat Șercan reporterei RTV. Incidentul s-a terminat la fel de brusc cum a și început.

După introducerea obișnuită și apelul părților, s-a intrat în problemă. Președinta completului de 3 judecători, de fapt judecătoare, a invitat avocații să își susțină concluziile scrise, depuse la dosar.

Hotărârea este devastatoare pentru inculpat

Primul avocat la bară a fost Florin Surghie, apărătorul fostului prorector al Academiei de Poliție, Petrică Mihail Marcoci. Maestrul și-a început pledoaria punând la îndoială comiterea faptelor de către clientul său. A făcut câteva pauze și a reluat frazele pe un ton mai apăsat atunci când a avut impresia că cele trei judecătoare nu sunt atente și vorbesc între ele.

“Dacă sunteți convinsă că Marcoci a comis aceste infracțiuni, dați hotărârea pe care trebuie să o dați. Dar dacă veți avea cel mai mic dubiu, doamna președinte, că Marcoci a săvârșit faptele de care este acuzat, v-aș ruga, doamna președinte, în virtutea principiului in dubio pro reo (îndoiala acuzatorului devine favorizantă inculpatului), în considerarea împrejurării că numai probele certe și coroborate pot conduce la concluzia de vinovăție, să dispuneți achitarea inculpatului Marcoci”, a pledat avocatul. Apoi a continuat: ”Pentru că hotărârea este devastatoare pentru el. Chiar dacă este cu suspendare sub supraveghere, chiar dacă se va duce la închisoare, ar fi culmea să se ducă și la închisoare când nu se știe dacă a făcut sau nu, cariera lui universitară este pusă în pericol, dar mai ales, doamnă președinte, este pusă în pericol reputația sa.”

A urmat evidențierea calităților universitare și a reputației polițistului, făcute într-un mod elogios de către apărător. “Eu vă mulțumesc și vă rog să primiți concluziile de admitere a apelului și de achitare a inculpatului”, a încheiat maestrul Surghie.

Vei păți ca Elodia!

A venit rândul inculpatului Adrian Iacob, chestor și fost rector al Academiei de Poliție. Pentru el a pledat Doru Viorel Ursu, fost procuror pe vremea regimului comunist, judecător după Revoluție și la un moment dat ministru de interne.

“Eu, spre sfârșitul carierei sunt sentimental. Mi-e foarte greu să-mi apăr copiii. În mod normal nu se face, dar Academia de Poliție este distrusă de niște neaveniți”, și-a început acesta pledoaria.

A urmat un discurs prin care a încercat să convingă instanța, nu atât de nevinovăția clientului său, cât mai mult de imparțialitatea Parchetului și a judecătorului de la fond. L-a acuzat pe judecătorul de fond că este co-autor cu procurorul de caz al unor manuale. “A împietat orice șansă a apărării”, a afirmat Viorel Ursu. “Denunțătorul, eu îl voi numi delator (se referă la polițistul Adrian Bărbulescu, cel care a fost șantajat să îi trimită amenințările Emiliei Șercan) ne spune că nici cu picioarele, nici cu mâinile, nici cu Elodia, nu sunt cuvintele lui Iacob (face referire la ultima parte a mesajului de amenințare primit de Emilia Șercan, pe care acesta l-a blurat când l-a publicat în presă). De la ideea vei păți ca Elodia la noi suntem cei din 2016, ce-o însemna asta, nu aparțin lui Iacob!”, a mai susținut avocatul. Despre denunțător a mai spus că i-a cerut clientului său să-l nășească, dar a fost refuzat.

Sunt acțiuni de spionaj împotriva statului român

Apoi avocatul Ursu a pus tunurile direct pe Emilia Șercan. “Chiar așa de temătoare e doamna? Ziarist de investigații, eu zic de scandal, dar hai, chiar așa s-a speriat?!”, s-a întrebat retoric.

Când a încercat să facă o paralelă între clientul său, acuzat de plagiat dar pe care nu l-a susținut nimeni împotriva atacurilor din presă și cazul premierului Ciucă, acuzat și el de plagiat, dar susținut de o mare parte a presei și a politicului, a intervenit președinta instanței. “Nu vă îndepărtați de subiect, domnule avocat!”. “Nu mă îndepărtez dar…”, a răspuns avocatul. “Domnule avocat, spuneți ce vreți pentru clientul dumneavoastră! Vreți admiterea apelului sau ce?”, l-a apostrofat judecătoarea. “Păi nu pot să spun direct!”, a replicat Ursu în timp ce sala a izbucnit în râs. “Încercați, hai încercați totuși!”, a insistat instanța. “Încerc doamnă și cam văd soluția…”, a continuat avocatul zâmbind ironic. “Sunteți un vizionar?”, a fost rândul judecătoarei. “Sunt, că sunt în zodia peștilor”, a venit răspunsul apărării. Oarecum deranjată de acest schimb de replici, președinta i-a tăiat avântul de glume: ”Haideți, treceți mai departe dacă mai aveți ceva!”.

Și maestrul a continuat. A acuzat publicația online în care publică jurnalista Emilia Șercan: ”Apar probe din ce în ce mai clare că în spatele PressOne sunt acțiuni de spionaj împotriva statului român!”. Afirmația a produs murmure în sală. Apoi, avocatul a susținut achitarea clientului său. În legătură cu pretențiile materiale drept despăgubiri pretinse de Emilia Șercan, avocatul a mai spus: “Mai ales în lumina ultimelor evenimente, este jenant să spun, de unde atâta tupeu!?”. În apel, jurnalista a solicitat majorarea daunelor morale de la 80.000 lei, cât i-a încuviințat instanța de la Curtea de Apel, la 100.000 lei, ceea ce a stârnit reacția aceasta.

Procurorii susțin pretențiile de 100.000 de lei ale Emiliei Șercan

A urmat procurorul DNA la cuvânt. Acesta a susținut că faptele inculpaților sunt reale și dovedite. În concluzie a susținut că pedepsele inculpaților trebuie majorate. Cât despre cererile de daune morale ale părții civile, procurorul a susținut că “ daunele morale, așa cum le-a cerut jurnalista, de 100.000 de lei, nu mi se par disproporționate pentru că vorbim despre un șantaj privat”.

Imediat după procuror, a revenit la bară avocatul Surghie. “Doamna președinte, se pare că sunt demn de milă și motivele sunt două”, a început acesta spre amuzamentul tuturor. “Primul, am uitat să pun concluziile cu privire la latura civilă a cauzei și al doilea e că eu am spus multe aici , dar doamna avocată a părții civile a înțeles doar două și fără legătură cu cauza”, a continuat maestrul. În final nu a scăpat ocazia să o mai înțepe o dată pe jurnalistă, pe care a compătimit-o ironic: “Uitați-vă la mine, sunt mare, sunt masiv dar dacă primeam acele mesaje și mie mi-ar fi indus starea de frică. Cum i-a fost doamnei, care este singură și am înțeles că locuiește cu mama domniei sale”.

Stăpânindu-și cu greu râsul, președinta de ședință a anunțat că data pronunțării va fi 26 mai, după care a ridicat ședința.

Încăierarea din curtea ÎCCJ i-a costat câte 200 de lei

Procesul a continuat afară. Doar că a fost altfel decât în sala de judecată. Reportera RTV a întâmpinat-o pe Emilia Șercan, insa nu neapărat pentru a o întreba despre proces ci despre gestul acesteia de la începutul ședinței. În replică, Șercan i-a pus măna pe microfon și chiar a împins-o pe jurnalista de la televiziune.

În timp ce gâlceava dintre cele două se prelungea în holul mare, unul dintre inculpați își începea meciul pe scările de la ieșire. Întâmpinat cu huiduielile obișnuite de protestatarul Marian Ceaușescu, comisarul șef Petrică Marcoci a scos legitimația de polițist și le-a arătat-o jandarmilor. “Ce faceți cu ăsta? Suntem colegi. Sunați la 112!”, le-a spus fostul prorector jandarmilor. Când a văzut Ceaușescu că Marcoci face uz de legitimație, mai tare s-a încins scandalul.

Protestatarul a început să țipe cât îl țineau plămânii că polițistul e suspendat și folosește abuziv legitimația. Ajunși în fața porții urlând unul la celălalt, cei doi au fost la un pas de bătaie. Marcoci s-a repezit la Ceaușescu să-l lovească însă între cei doi s-a băgat imediat un jandarm. Protagoniștii s-au învârtit ca doi cocoși în jurul jandarmului până când a apărut și o jandarmeriță. Aceasta a tranșat rapid conflictul. I-a legitimat pe amândoi după care le-a dat la fiecare câte o amendă de 200 de lei. Pe mine m-a pus martor, așa că am semnat pe cele două procese verbale.

Marian Ceaușescu a zis că o să o conteste pentru că el a fost cel atacat fizic. Pe Marcoci l-a scos din curte avocatul Surghie ca să-l scape de protestatarul care încă striga și filma de pe trotuar, motivând că e pe domeniul public. Jandarmerița l-a amenințat cu încă o amendă.

Am intervenit și eu și i-am sugerat omului legii să-i pună un zero în coadă la suma de pe procesul verbal și să-l lase să mai facă tămbălău încă de nouă ori, cu gândul că ziua e lungă și mai sunt câțiva politicieni de ieșit de la judecată. Se pare că nu a înțeles gluma pentru că mi-a întors spatele și a intrat în gheretă, închizându-mi ușa în nas.