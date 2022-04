Primarul Cristian Popescu Piedone, declaraţii incendiare. A dezvăluit cine l-a turnat la DNA. Cum a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni

UPDATE. Cristian Popescu Piedone a declarat la ieșirea de la DNA că a fost informat despre calitatea sa în dosar.

Mai exact, Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a explicat de ce a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni în această dimineaţă. „La sediul DNA mi a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect. Știm cu toții ca marți e sentința finală în dosarul Colectiv.

Au fost nenumărate amânări, eu nu sunt fugar. Dacă aș fi vrut, puteam să fug de 1.000 de ori din țară. Dar la țepele pe care le-au luat, probabil s-au gândit că fuge și Piedone din țară. Nu fug din țară, îmi aștept sentința cu capul sus. Nu sunt fugar, aștept cu demnitate decizia instanței”, informând că Daniel Florea a fost denunțătorul în acest dosar”, a spus piedone, precizând că denunțătorul în acest nou dosar este Daniel Florea, fostul primar al Sectorului 5.

Piedone a povestit și cum a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni: ”Am urcat în avion, avionul a stat 15 minute după care a golit tot avionul că este o alertă cu bombă. Am făcut un control la controlul de rutină și am așteptat să fim din nou urcați în autobuz. Înainte să mă urc în autobuz, a venit un polițist și m-a întrebat dacă vreau să-l urmez. Am ajuns la sediul Poliției de Frontieră din cadrul Aeroportului Otopeni și mi s-a adus la cunoștință că am un mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar din 2021. M-am urcat în mașină și am venit la sediul DNA”

Ştirea iniţială:

Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost ridicat vineri de pe Aeroportul Otopeni, fiind dus la audieri la DNA într-un dosar de corupție, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Pe numele acestuia a exista un mandat de aducere, astfel că Piedone a fost ridicat de pe aeroport, de unde se pregătea să plece din țară în vacanţă.

Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ridicat de pe Aeroportul Otopeni

Reamintim că la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) urmează să pronunţe sentinţa definitivă în dosarul Colectiv, în care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu, în legătură cu tragedia în urma căreia au decedat 64 de persoane. Procesul s-a terminat în luna decembrie, iar judecătorii au amânat de mai multe ori pronunţarea sentinţei.

Pentru amânare, CAB a dat vina şi pe avocaţi, care ar fi continuat să depună concluzii scrise după data stabilită de magistraţi.

Pe data de 16 decembrie 2019, Tribunalul Bucureşti a decis următoarele condamnări:

– Cristian Popescu-Piedone – 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv;

– cei trei patroni ai clubului Colectiv, Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu – câte 11 ani şi 8 luni închisoare pentru ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă;

– Daniela Niţă, patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists (decedată între timp) – 12 ani şi 8 luni de închisoare cu executare;

– pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise – 9 ani şi 8 luni de închisoare şi, respectiv, 10 ani;

-Cristian Niţă, director al firmei de artificii – 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare;

-George Matei şi Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI – câte 9 ani şi 2 luni de închisoare.

– Aurelia Iofciu, şefa Serviciului autorizări comerciale din Primărie – 8 ani de închisoare;

-Larisa Luminiţa Ganea, consilier superior – 7 ani;

-Ramona Sandra Moţoc, referent superior – 3 ani de închisoare cu suspendare şi prestarea a 90 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Persoanele condamnate au fost obligate să plătească, în solidar cu Primăria Sector 4 şi ISU Bucureşti-Ilfov, daune morale şi materiale de peste 50 de milioane de euro către victimele incendiului din octombrie 2015.

De asemenea, inculpaţii, ISU şi Primăria Sectorului 4 trebuie să plătească mai multor spitale din Bucureşti şi din ţară peste 8 milioane lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate şi rănite.

Știre în curs de actualizare