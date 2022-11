Exclusiv. Cine a cultivat cultul personalității, care l-a obsedat pe Ceaușescu. „Există o anumită slugărnicie în neamul românesc”

Jean Maurer, fiul lui Ion Gheorghe Maurer, fost premier al României, a vorbit despre cultul personalității pe care l-a avut Nicolae Ceaușescu. El a explicat, în podcastul realizat de jurnalistul Ionuț Cristache pentru evz.ro de unde s-a născut și cine a cultivat obsesia dictatorului pentru slăvirea propriei persoane.

„Până în 1974 când a ieșit taică-miu la pensie, eșalonul doi după părerea mea poartă vina cea mai mare, există o anumită slugărnicie în neamul românesc, o citim și în proverbele populare „Capul plecat sabia nu-l taie” .Ceaușescu s-a născut cu ieșirile in public pe care le-a organizat, taică-miu cu intenție bună, dar devenise ca un „păun”. A avut un rol eșalonul doi, toate aceste exagerări pe stadioane, acrobații, coregrafie au fost inventate de eșalonul doi, și sigur că toate lucrurile astea n-au avut decât să potenteze acest lucru. Încă, de prin 68, ulterior au degenerat, n-aveai cum să tratezi grandomania. A fost și tata cu el in China si in Coreea in 71. La doi ani după accident dar nu se refăcuse.

A fost într-o vizită în China în 1968 unde a luat parte la o masă bogată, i s-a servit un ou secular care sunt rezervate oaspetilor de rang foarte înalt, au o vechime de 2-300 de ani, băgate într-un anumit lut special, oul devine translucid. I-a servit un astfel de ou ca un gest de recunoaștere. A fost ca un fel de ciupercă cu un gust foarte special”, a explicat Jean Maurer.

De asemenea, fiul fostului înalt demnitar a vorbit și despre paranoia lui Ceaușescu. Una dintre frici era legată de o posibilă otrăvire.

„Alimentele care veneau de la gospodăria de partid, era Ceuasescu, taică-miu si ăștia care se aprovizionau de la un anumit sector. Era cu bucătar verificat, analize, care erau sigilate cu plumb și desfacute acasă. Alimentele le primeau Ceaușescu si taică-miu. Totul trebuie sa fie verificat, analizat.

Erau foarte multe lucruri aduse de acasă, câteodată aveau, câteodată nu. Avionul pleca burdușit cu de toate, foarte multe lucruri erau aduse special pentru Ceaușescu. Dacă nu încăpeau într-un avion se trimiteau cu altul. Taică-miu a fost mai relaxat pe subiectul ăsta”, a mai spus Jean Maurer.