Exclusiv. Momentul în care Nicolae Ceaușescu s-a transformat total în rău. Dezvăluirile fiului unui înalt demnitar

Jean Maurer, fiul fostului înalt demnitar comunist, Ion Gheorghe Maurer, a fost prezent în podcastul Istoria Secretă și a discutat cu jurnalistul Ionuț Cristache. Jean Maurer a vorbit despre momentul în care dictatorul Nicolae Ceaușescu s-a schimbat foarte mult în rău, fapt ce a afectat profund întreaga Românie.

Momentele decisive pentru Nicolae Ceaușescu și România

„După vizitele tatei și ale lui Ceaușescu în China și Coreea de Nord din 71, Ceaușescu o luase razna, iar taică-miu fusese tras pe linie moartă pentru că legile se întâmplau în cadrul guvernului dublu, în laboratoarele CCPCR. Legile se scriau și se făceau acolo apoi erau semnate de Ceaușescu. Tata se săturase de figurația și de această manevră a Executivului Paralel”, a povestit Jean Maurer. Omul care i-a deschis dictatorului pasiunea pentru vânătoare a fost Ion Gheorghe Maurer, fost prim-ministru al României între 1961 – 1974.

„Tata l-a introdus pe Ceaușescu, într-o oarecare măsură, în această sferă a vânătorii. Tata era foarte pasionat, avea mereu echipamentul cel mai bun și adaptat vânătorii. Era considerat de unii „una dintre cele mai bune puști ale României”. Această activitate a creat o oarecare relația între tata și Ceaușescu”, a mai afirmat Jean Maurer.

În ceea ce-l privește, Maurer junior a preferat să fie discret după Revoluție și să evite orice apariție publică. „Până acum am ales să stau de-o parte, să nu fiu vizibil, am fost plecat din țară, am stat în Germania 33 de ani. Nu am făcut presă, nu am făcut politică, am stat de-o parte. Acum am oportunitatea, la Evenimentul Zilei, să ies puțin în fața reflectoarelor.

Am plecat pentru protecție. Istoria familiei mele a fost destul de bizară. Cu anumite constrângeri, chiar, imediat după ce tata a a ieșit la pensie în 1977. Tata a intrat apoi în coliziune cu Ceaușescu. Încă din anii 67, 68, contradicțiile devenise din ce în ce mai acute. Mai ales după vizita lui Ceaușescu și a lui taică-miu, proaspăt accidentat după un incident cu caracter accentuat de atentat.”