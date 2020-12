A îmbrăcat uniforma de polițist și chiar a intervenit la timp într-un caz ce se putea încheia cu răpirea unei fete de 15 ani. Acțiunea tipic polițienească, non-violentă, este parte a unei inedite campanii de prevenire a criminalității adresată copiilor, realizate cu ajutorul unui desen animat în grafică 3D, în care Christian Sabbagh este personajul principal, polițistul Mike.

Eroul acestei campanii de prevenire a prins viață în urmă cu ceva vreme când fetița și soția lui Sabbagh au fost urmărite pe stradă de niște indivizi. Atunci, jurnalistul de investigații și-a zis, mai mult ca niciodată, că ar fi ideal ca toți copiii să fie informați asupra pericolelor care îi pot pândi la tot pasul de cum ies din case. Exista și un precedent dramatic care a făcut înconjurul întregii țări: cazul Caracal, în care ingredientele principale au fost răpirea și crima.

De aici și până la demararea ineditei campanii de prevenire a criminalității printr-un desen animat realizat în grafică 3D – în care s-a folosit una dintre cele mai scumpe platforme pentru animație -, nu a mai fost decât un pas.

„Unii dintre micuți nu știu să citească, atenția nu le poate fi captată cu flyere, fie ele și colorate”

„Campanii de prevenire se fac mereu, dar ca asta nu. Văd zilnic cum toate instituțiile statului, în special poliția, tipărește tot felul de mesaje pe care apoi le adresează copiilor. Unii dintre micuți nu știu să citească, atenția nu le poate fi captată cu flyere, fie ele și colorate. Eu am imaginat o altfel de campanie, de altfel întregul proiect este ceva inedit. Un desen animat, realizat în 3D în care s-a folosit o platformă identică cu cea de la jocurile GT5, în care un polițist acționează într-o situație ce poate fi reală și care seamănă teribil cu ce s-a întâmplat la Caracal. Eu sunt acel polițist, căruia i-am spus Mike, om al legii care are vocea și chipul meu”, spune Christian Sabbagh, vedeta postului de televiziune Kanal D.

„Ofițerul” Sabbagh, adică polițistul Mike, le vorbește copiilor în cuvinte simple

Polițistul întruchipat de Sabbagh este îmbrăcat într-o uniformă ce seamănă izbitor cu cele folosite de polițiștii americani și are în dotare echipamente individuale, dar și o mașină de serviciu, ca ale oamenilor legii de peste ocean. Chiar și așa, ”polițistul” american Sabbagh le vorbește copiilor în românește folosind doar cuvinte simple, propoziții scurte, clare, cu mesaj, toate pe înțelesul micuților.

Un dialog atent ales după ce, mărturisește omul de televiziune, și-a studiat chiar și proprii copii în modul lor de exprimare și de înțelegere. Așa a găsit, e convins Sabbagh, calea cea mai eficientă prin care mesajul exprimat de el să fie foarte bine perceput de toți copilașii cărora li se adresează inedita campanie de prevenire a criminalității realizată cu ajutorul animației 3D, de ultimă generație.

„Mi-am urmărit copiii să văd cum se exprimă, cum primesc informația, pentru a putea realiza acele dialoguri”

”A fost extrem e greu, precum o misiune aproape imposibilă. Noi, jurnaliștii, suntem obișnuiți să folosim limbaje tehnice, juridice, filozofice, în funcție de ramura în care activăm. Am fost nevoit să traduc mesajele de prevenire, să asociez imaginile cu cuvinte extrem de simple. Banale, e adevărat…

Dar numai așa se poate ajunge la copilași, cu asemenea mesaje simple, clare, nu cu texte tipărite. Mi-am urmărit până și copiii să văd cum se exprimă, cum primesc informația, pentru a putea realiza acele dialoguri. Clipul in care polițistul Mike salvează în mediul virtual o fată de 15 ani din mâinile unui posibil prădător sexual seamănă izbitor cu cazul Caracal, cu momentul în care fata a fost ademenită într-o mașină”, a mai spus jurnalistul de investigații.

„Pe banii mei nu am găsit suport la Poliția Română. Atunci m-am orientat pe internet”

De ce, totuși, jurnalistul-investigator nu folosește un personaj care să poarte uniforma Poliției Române? Un polițist care să aibă în dotare o mașină de poliție românească pe care copiii o pot vedea zilnic pe străzi și cu care sunt familiarizați? Pentru că reprezentanții Poliției Române nu l-au sprijinit în demersul său! Propunera unui asemenea desen animat nu li s-a păruit a fi de interes.

”Firește, am vrut să fac acest proiect cu Poliția Română, dar cei de la ”Juridic” m-au cam trimis la plimbare. Să ne gândim, să mai vedem… Chestii d-astea… Probabil că un desen animat realizat în 3D li s-a părut o joacă și or fi zis că e mai puțin intresant decât campaniile învechite de promovare cu texte tipărite. Sau poate că nu îi deranjează când diferiți comici folosesc în mod denigrator și chiar ilegal uniforma Poliției Române, transformând polițiștii români în bătaia de joc a tuturor.

Pe banii mei, nu am găsit suport la Poliția Română. Atunci, m-am orientat pe internet. Am cumpărat tot felul de licențe pentru muzică, pentru uniforme, pentru grafica 3D, pentru tot, ce mai… Și, cu ajutorul unui bun prieten grafician care a lucrat în domeniu în Japonia, am realizat filmuțelul animat.

Polițistului i-am dat chipul și vocea mea în lipsa unui personaj real pe care aș fi vrut să-l iau din rândurile polițiștilor români. Ca atare, mi-am folosit chipul și vocea mea, ”oferite” polițistului Mike. Fiind echipat ca cei americani, ofițerului i-am spus Mike. Un nume ușor de reținut, ca și mesajele pe care le adresează copiilor”, a mai dezvăluit Christian Sabbagh, știristul de weekend de la Kanal D.

Eroul lui Sabbagh, polițistul Mike, nu este la ultima misiune

Polițistul Mike – eroul pe care îl întruchipeză Sabbagh -, va mai avea asemenea misiuni virtuale, de fapt povețe extrem de importante pentru copii. Și asta pentru că jurnalistul-investigator este decis să continue proiectul – unul extrem de costisitor, o recunoaște -, pentru ca acesta să nu fie singurul mesaj de acest gen adresat copiilor.

”Orice copil trebuie să învețe să se păzească, să nu se urce în mașinile unor persoane necunoscute, să nu primiească bomboane de la străini. Fiecare asemenea mesaj realizat pe limbajul lor, este o luptă câștigată! Și cum ne-am putea apropia mai bine de micuți într-o eră în care ei sunt atrași de tehnologie dacă nu așa, prin desene animate, cu ajutorul mediului virtual?

Pentru că siguranța copiilor noștri este mai importantă decât orice știre din mediul monden unde se fabrică personaje pe bandă rulantă și se pot crea modele negative”, a conchis Christian Sabbagh