Precum un personaj care ar vrea să-și croiască drum în lumea spionilor, vedeta de televiziune s-a lăsat pe mâinile unui medic estetician care i-a remodelat chipul. De fapt, ”garanția” intervenției totale asupra feței lui Christian (47 de ani) este echivalentul, spune specialistul, unei întoarceri în timp cu vreo 20 de ani prin care ridurile și cearcănele au dispărut ca prin farmec, iar mușchii feței au fost complet reconstruiți.

Christian Sabbagh a vorbit pentru prima oară despre motivele care l-au făcut să recurgă la beneficiile operației estetice, intervenție chirurgicală extrem de complexă la care a fost supus în urmă cu aproximativ o lună de medicul Florin Juravle, esteticianul vedetelor. Răstimp în care omul de televiziune a dispărut complet din viața publică: atât de la pupitrul știrilor Kanal D, cât și de pe rețelele de socializare unde era extrem de activ, permanent în legătură cu fanii lui.

”Întâi umblu la chipul meu și mai apoi văd unde mă ”infiltrez”

”De ce am optat pentru un un nou look? Poate pentru că mă pregătesc, pas cu pas, pentru o carieră în lumea spionilor! Întâi umblu la chipul meu și mai apoi văd unde mă ”infiltrez”. Cine știe ce-mi rezervă viitorul? ”, a glumit Christian. Apoi, revenind la tonul serios, omul de televiziune a explicat de ce a fost nevoit să recurgă la medicină pentru a ”șterge” de pe chipul său urmele adânci lăsate în ultimele două decenii de munca de jurnalist-investigator.

”Operația asta este un semn de respect pentru telespectatorii noștri. Nu mai puteam să apar în fața lor cu cearcăne mari, cu riduri adânci”

”Să știi că nu e un moft. Operația asta era o necesitate. Peste mine și, implicit, peste chipul meu au trecut 20 de ani de presă extrem de agitați. Nopți pierdute în acțiuni cu poliția, diferențe mari de fus orar resimțite în urma corespondențelor de război. În general, programul draconic pe care l-am avut în aceste două decenii. Un program intens care nu numai că mi-a schimbat stilul de viață, dar a și lăsat urme adânci pe chipul meu. Viața de jurnalist de teren și mai apoi cea de prezentator m-a îmbătrânit într-un ritm accentuat. Trebuia să fac ceva. Operația asta este un semn de respect pentru telespectatorii noștri. Nu mai puteam să apar în fața lor cu cearcăne mari, cu riduri adânci,

cu un chip obosit peste care trecerea timpului a lăsat semne. E ca ș cum aș fi prezentat știrile cu o cămașă murdară”, ne-a declarat, în exclusivitate, Christian Sabbagh, prezentatorul știrilor de weekend al postului de televiziune Kanal D.

Intervenia chirurgicală la care a fost supus în urma unor analize foarte riguroase – care au inclus și testele pentru depistarea COVID-19 -, a fost considerată una extrem de complexă. Și asta pentru că omul de televiziune a vrut să facă totul într-o singură operație. Remodelarea mușchilor, redesenarea anumitor trăsături, conturul ochilor, cearcănele, ridurile. Timp de nouă ore, Sabbagh s-a aflat sub cuțitul specialistului, în anestezie totală. În plus, operația l-a băgat pe Christian într-o ”caranatină” care s-a întins pe durata a mai bine de o lună, perioadă de convalescență.

”O să fiu cu vreo 20 de ani mai tănar”

”Pielea de pe față mi-a fost scoasă, mușchii faciali remodelați, tăiați, s-a umblat la orice rid, în jurul ochilor…Peste tot. A fost o operație complexă care a durat nouă ore sub anestezie totală. De aceea, refacerea a fost grea, cumplită. Nu am putut să mânânc decât cu paiul, ca bebelușii, nu am putut să vorbesc din cauza că musculatura facială era blocată. Fața mi se umflase. Dar, încet, încet, mi-am revenit. Au trecut și durerile. Mâine (n.r. sâmbătă) revin la pupitrul știrilor Kanal D. Colegele de la machiaj o să-mi aplice un fond de ten special care să mă ajute până când efectele operației vor trece complet. Apoi, o să fiu cu vreo 20 de ani mai tănar. Cam cu cât îmi ”furase” meseria în

cele două decenii de muncă de jurnalist de investigații. Viața mea va reintra pe făgașul obișnuit, cu apariții la televizor și pe rețelele de socializare de unde dispărusem, iar lumea se întreba de ce.

Pentru că voiam să mă prezint altfel în fața oamenilor ”, a mai spus Sabbagh.