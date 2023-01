Exclusiv. Cad capete după tragedia Anei Oros? Primarul Ciprian Ciucu în podcastul HAI România: Poate e și vina mea, da. Video

Într-o intervenție telefonică în podcastul lui Robert Turcescu, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a explicat multiplele cauze care au dus la tragedia din sectorul pe care îl administrează. Liberalul a invocat, în primul rând, faptul că ASPA (Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor) a distrus sistemul de ecarisaj. Instituția care teoretic se ocupă cu problema câinilor fără stăpân a redus numărul de angajați din teren de la 90 la 13, astfel că intervențiile nu rezolvă problema de fond, înmulțirea necontrolată a maidanezilor.

Ciucu: Le e imposibil să-i prindă

„Am avut sesizări fix pe această haită. Le e imposibil să-i prindă. (…) Oamenii erau insuficienți, prost echipați și nu puteau să facă față numărului mare de câini. Sunt 8.000 de câini în București. ASPA a distrus sistematic sistemul de prindere a acestor câini. Cum justifică ASPA că a redus numărul de angajați de la 90 la 13? …) ASPA a deviat furia publică spre Poliția Locală”, a afirmat Ciprian Ciucu în podcastul HAI România.

Acesta a nominalizat-o pe Diana Muscă, în calitate de administrator public al Municipiului București, ca principal vinovat al morții Anei Oros. Un alt motiv invocat de președintele PNL București este dispariția gărzilor de patrulare din teritoriu.

Hoandră: Dați-vă demisia

Explicațiile edilului sectorului 6 au fost desființate însă de jurnalistul Octavian Hoandră, într-un dialog contondent în podcastul găzduit de Robert Turcescu. Acesta i-a cerut lui Ciprian Ciucu să-și asume răspunderea politică care îi revine în urma acestei morți tragice.

Hoandră: Nu suntem urâtori de câini, dar totuși parcă viața omului e mai bună. Din tot ce a spus domnul Ciucu până acum, am văzut cum nu se poate nimic. Dați-vă demisia.

Ciucu: Domnule Hoandră, cum nu se poate dacă s-a putut? Când oamenii ăia au fost pe străzi… Evident că se poate. Îți trebuie oamenii potriviți, nu incompetenții care nu acționează.

Hoandră: Păi nu, dvs. ne-ați spus cum nu se poate.

Ciucu: Nu, eu vă zic cum se poate. Când erau suficienți oameni la ASPA, oamenii studiau terenul trei zile. Veneau cu mașini, veneau cu tranchilizante. (…)

Hoandră: (…) Din tot ce spuneți înțeleg că nu se poate. Atunci lăsați pe altcineva. Eu te-am angajat aici să-mi spui cum se poate, nu cum nu se poate. Lucrurile sunt foarte simple, dați-vă demisia, vorbiți cu prietenul dvs. Nicușor Dan să-și dea și el demisia. Așa începe o altă perspectivă asupra imaginii unei Românii în care toți oamenii ăștia pe care i-am ales nu pot să facă nimic. Lăsați că poate vin alții care pot.

Ciucu: Dle Turcescu, vă las să vă faceți emisiunea. Nu are rost să mai stau aici. (…) Să vă spun sincer, poate e și vina mea, da. Eu mă ocup doar de București, nu am timp să urmăresc temele naționale, nu am timp să mă documentez. Sunt până peste cap în proiectele mele de investiții și trebuie să mai monitorizez ce se întâmplă și la Primăria Generală. În București e o criză foarte mare de leadership.

ONG-urile, mufate la banul public, nu la protecția animalelor

Jurnalistul Mirel Curea a atras atenția că ONG-urile pentru protecția animalelor complică problema câinilor maidanezi, în loc să contribuie la rezolvarea ei așa cum susțin. „Dacă te ocupi de ONG, târguri, conferințe, poți să-ți tragi comisioane. ONG-iștii au modificat obiectul de activitate al ASPA”, a subliniat jurnalistul EVZ.

În cadrul podcastului a fost prezentată și o înregistrare explozivă cu mai multe apeluri ale unor cetățeni ai Capitalei către instituțiile statului, sesizări despre cazuri urgente care necesită intervenția. Sunt tratați de funcționarii publici pe un ton persiflant, agresiv sau prin declinarea competenței pe motiv că nu e „o intervenție în regim de ugență”. „Urgența este pericolul”, a observat Mirel Curea.