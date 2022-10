Exclusiv. Arafat a semnat cu olandezii de la Damen, duși de nas în afacerea corvetelor! Turcescu: Noi, boii pământului, plătim peșcheșul Schengen Video

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) din MAI a semnat marți cu compania olandeză Damen un contract pentru cumpărarea a două nave multirol pentru pompieri. Contractul a fost semnat într-o ceremonie publică. Șeful IGSU, Raed Arafat, a declarat că navele costă 20 milioane euro, respectiv 24 milioane de euro.

Contractul e semnat cu o zi înainte de vizita în România a premierului olandez Mark Rutte, care urmează să aibă întrevederi oficiale cu președintele Iohannis și premierul Nicolae Ciucă. Arafat nu a dat niciun fel de detalii despre procedura de achiziție, licitație sau o atribuire directă. Sumele necesare pentru realizarea achiziției sunt din fonduri europene – Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). De menționat că achiziția a fost realizată cu două luni înainte de votul decisiv pentru România.

România a făcut shopping de un miliard de euro

Moderatorul Robert Turcescu a făcut un scurt istoric al tuturor achizițiilor pe care țara noastră le-a făcut pentru securizarea frontierelor, achiziții care au urcat nota de plată finală la nu mai puțin de un miliard de euro.

„Noi, boii pământului, tâmpiții Europei, ca să înțelegeți istoria acestor cumpărături. Am început contractul de securizare a frontierelor EADS care trebuia să coste inițial vreo 400 milioane de euro. A sfârșit prin a costa un miliard. Acolo în contract erau amestecați britanicii, germanii și francezi. După aceea am cumpărat elicoptere Eurocopter de la francezi, fregatele alea de rahat de zac și-acum – vă spun eu, am fost deputat de Constanța – , second hand de la britanici.

S-a pus problema la fregatele astea de tip nou, Damen și cu francezii s-au bătut să cumpărăm corvete. La licitația aia a venit Macron în România, i-a aburit pe ăștia, licitația a fost atribuită unui concern franțuzesc (…) A venit Macron, am luat corvetele, s-au supărat olandezii. Nu luați și de la noi? Nu vă băgăm nici de-ai dracu în Schengen, e de-ajuns un vot”.

Ciutacu: Au și olandezii dreptate, ai noștri i-au aburit

Jurnalistul de televiziune Victor Ciutacu a salutat ironic, în podcastul EVZ Play de marți, rolul șefului ISU în toată afacerea navelor de pompieri, dar și felul cum statul i-a cam păcălit pe olandezi. „ Arafat e bun în momente importante (…) Combinația a fost francezii cu Bosânceanu, șantierul Constanța, și Damen cu Șantierul Mangalia pe care ni l-au băgat pe gât când au plecat sud-coreenii de la Daewoo. La nivel informal, când au plecat coreenii, ai noștri – era Tudose prim-ministru – i-au abuirit pe olandezi că dacă iau ei participația coreenilor la Mangalia o să le dea contractul cu corvetele vieții. Noi, în buna tradiție, ne-am ținut de cuvânt până la jumătate. I-am convins pe-ăia să preia șantierul naval de la Mangalia și după aia am făcut blatul cu Macron”, a completat Ciutacu.

