EVZ Special Candidat la prezidențiale. Ar modifica Silviu Predoiu, fost prim-adjunct al SIE, Constituția țării? Video







Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu, și jurnaliștii Dan Andronic, Mirel Curea și Robert Turcescu s-au reunit într-o nouă ediție a podcastului „Hai Live” cu Turcescu. Aceasta a fost difuzată marți, 11 septembrie, pe canalul de YouTube „Hai România”. Cei patru au abordat mai multe subiecte, printre care și candidatura lui Silviu Predoiu la cursa prezidențială și modificările pe care le-ar aduce acesta dacă ar câștiga alegerile.

Însă, fostul prim-adjunct al directorului SIE a primit câteva întrebări și în legătură cu viața de spion. Mai exact, Robert Turcescu a avut curiozitatea de a afla dacă viața unui ofițer de spionaj seamănă cu ceea ce vedem în filme.

O viață ca în filme?

Moderatorul podcastului „Hai Live”, Robert Turcescu, l-a întrebat pe Silviu Predoiu dacă viața unui ofițer de spionaj este atât de palpitantă, în ceea ce ține de acțiune, măcar pe jumătate față de cât vedem noi în filmele de acțiune. Fostul prim-adjunct al directorului SIE a explicat că momentele de acțiune și de adrenalină există.

„Dar sunt mult mai reduse decât ceea ce este în filme. Proporția este mult mai mică. Foarte mult în viața de spion înseamnă răbdare, planificare, așteptare, lansare de nadă, studiat reacții. În față este ofițerul. Însă în spate este o echipă compusă din: psiholog operativ, din analist, care îl sprijină în acțiune. Nu ești de capul tău, că ai plecat la post undeva într-un spațiu și hotărăști tu pe cine recrutezi și mergi până la capăt. Astea sunt în filme”, a explicat Silviu Predoiu.

Candidatura la prezidențiale

Jurnalistul Mirel Curea a evidențiat că nu a auzit decât cuvinte bune spuse despre fostul prim-adjunct al directorului SIE. Mai apoi, el a declarat, că în opinia sa, dacă acesta ar câștiga alegerile prezidențiale nu ar fi decât în folosul României.

„Pe simplul motiv că: știe să vorbească cu cei de afară, știe ce este în capul celor de afară și știe cum merg lucrurile prin niște zone prin care nouă ni se hotărăște soarta”, a mai spus jurnalistul.

Mai apoi, a declarat că are o singură întrebare pe care dorește să o adreseze tuturor candidaților. În acest caz, întrebarea i-a fost adresată lui Silviu Predoiu. „Dacă ați ajunge președintele României, cum v-ați adresa la o Constituție care asigură un regim semiprezidențial? Regim care permite unui președinte să fie premier când vrea el și să revină înapoi președinte tot când vrea el”, a fost întrebarea lui Mirel Curea.

Constituția, o problemă

Ca răspuns la întrebarea adresată de jurnalistul Mirel Curea, Silviu Predoiu a declarat că în opinia sa există o problemă.

„Constituția noastră a fost scrisă în anii 1990 atunci când sub influența regimului trecut am simțit nevoia să luăm niște măsuri pentru a evita reveniri în dictatură, în abuz. Și am asigurat tot felul de suprapuneri, pe care le vedeam ca pe o formă de control. Și atunci așa le-am văzut”, a explicat el.

Dan Andronic a oferit și el o denumire a acestei forme: check and ballance. Denumire cu care Silviu Predoiu a fost de acord.

„Și atunci așa le-am văzut. În momentul de față constatăm că aceste suprapuneri, care au fost gândite în sens pozitiv, sunt folosite doar pentru a-ți ascunde răspunderea. Când îți convine ești responsabil, ai dreptul, când nu îți convine nu e treaba ta, e treaba celuilalt”, explică Silviu Predoiu.

El a mai subliniat că a declarat în mai multe rânduri că are un punct: clarificarea competențelor între executiv, legislativ, inclusiv președinte. „Astfel încât să fie mult mai clar cine de ce răspunde”, a mai spus fostul prim-adjunct al directorului SIE.

„Evident că asta înseamnă o modificare a Constituției. Nu este singurul punct pe care îl am în minte care presupune o modificare. Dar consider că trebuie declanșată o dezbatere. Și când spun asta nu am în cap o dezbatere care să dureze șapte ani și care se termină cu un program care să nu ajute nimănui. Am în minte dezbateri care să se desfășoare pe câteva luni de zile și apoi să începi să faci presiuni, să discuți, astfel încât să facem modificările care ne-ar aduce în timpul nostru. Constituția trebuie să se adapteze la schimbările din societate”, a mai spus Silviu Predoiu.

A pus Constituția bețe în roate?

În contextul discuțiilor despre Constituția României, jurnalistul Dan Andronic l-a întrebat pe Silviu Predoiu dacă acesta a fost încurcat de Constituție în timp ce ocupa funcția de prim-adjunct al directorului SIE.

„M-a încurcat, dar nu pe mine. Pentru că eu știu cine sunt. Problema este că aceeași notă mergea la două persoane, pentru că apar aceste suprapuneri și în general niciunul nu făcea nimic. Ceea ce generează o problemă. În principiu eu nu aveam voie să fac observații, nu mi-am permis niciodată să fac observații beneficiarilor. Nimănui, și unui ministru, și am avut beneficiari și la nivel de secretar de stat. Nu aveam voie să fac observații. Puteam să fac recomandări. Am văzut cum se loveau sau cum se ascundeau după această suprapunere. Pentru că eu spuneam că acolo este o problemă de securitate națională. Urmează o ședință de Guvern. Dacă îmi permiteți ca sugestie... Încercam să vorbesc cât mai politicos, ca un militar disciplinat”, a mai spus Silviu Predoiu.

Ediția integrală a podcastului „Hai Live” cu Turcescu de marți, 22 septembrie, poate fi vizionată aici.