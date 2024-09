Politica Comisia de Apărare din Senat, întrunită după solicitarea președintelui PNL, Nicolae Ciucă, pe problema dronelor







Nicolae Ciucă a cerut analiză în comisiile de specialitate în legătură cu dronele rusești. Comisia de apărare din Senat, condusă de Nicoleta Pauliuc, s-a întrunit astăzi. Președinta Comisiei de Apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, a cerut explicații Ministerului Apărării în problema legislației privind doborârea dronelor care pătrund în spațiul aerian românesc.

”Din explicaţiile pe care le-am avut, o parte sunt clasificate, nu avem cum să le spunem, dar ne-au dat asigurări că evaluarea dacă o ţintă, o dronă, este ostilă sau nu, să face de un colectiv de specialişti”, a declarat Pauliuc despre incidentul recent care a alertat românii de la granița cu Ucraina.

Ce spune Nicolae Ciucă

Președintele PNL a spus, după incidentul dronei pătrunse pe teritoriul României, că cel mai important lucru este să rămânem calmi. În același timp, este de părere că acordul dintre Polonia și Ucraina din iunie trebuie să fie un model pentru toți vecinii Ucrainei de pe flancul estic al NATO, permițându-le să doboare dronele și rachetele rusești care vin în direcția lor.

"Trebuie să protejăm oamenii care locuiesc aproape de granițele noastre cu mult înainte ca amenințările să ajungă la ei. Avem nevoie de un acord similar cu Ucraina", a scris liderul PNL pe Facebook.

Președintele Senatului a cerut, de urgență, analiză în comisiile de specialitate din Parlament, unde să fie invitat inclusiv Șeful Apărării. „De asemenea este nevoie de revederea procedurilor la nivel Aliat pentru misiunile de Poliție Aeriană Întărită”, a subliniat acesta.

Nicoleta Pauliuc, despre modificările legislației

În legătură cu modificările legislației în domeniu, Nicoleta Pauliuc a precizat că ”legea este la Guvern, are toate avizele şi urmează să intre în şedinţă de guvern. Este o formulă agreată. Noi am cerut anumite lămuriri pe partea legislativă. Am spus foarte clar că e nevoie ca aceste legi să îşi înceapă procesul legislativ şi să fie adoptate.”

Senatoarea PNL a cerut public instituţiilor care au atribuţii pe avizarea proiectului de lege să grăbească procesul.

Important de menționat că ministrul Apărării, Angel Tâlvăr, PSD, nu a fost prezent în Parlament, deși a fost solicitat la Comisia de specialitate. La discuții a participat purtătorul de cuvânt al MApN, Constantin Spînu.

Ce va face Comisia de Apărare

„✅ Am discutat astăzi cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MapN) despre completarea legislaţiei privind capacitatea de reacţie la pătrunderea în spaţiul aerian al României a unor drone ostile sau neautorizate. Am căzut de acord ca MApN, prin Guvern, să inițieze proiectele legislative de care România are nevoie, urmând ca, atunci când proiectele ajung în Parlament, să le dezbatem și să le aprobăm în cel mai scurt timp”, a spus Pauliuc.

A scos în evidență mai multe aspecte

„1️⃣ Este util şi firesc ca Ministerul Apărării Naționale să fie cel care iniţiază proiectele legislative. La nivelul MApN se lucrează de mult timp la aceste proiecte legislative (noi ne-am mai întâlnit pe această temă în urmă cu câteva luni). Legile trebuie să ofere definiţii și proceduri clare, care să permită o reacție militară rapidă. Sunt lucruri tehnice care trebuie să fie transpuse în legislație de specialiștii militari.

2️⃣ Am convingerea că MApN are capacitatea de a se consulta și coordona partenerii noștri din NATO pe legislația privind acest tip de răspuns. Astfel de situaţii au apărut în mai toate ţările care au graniţe cu Ucraina. Pare să fie un modus operandi al ruşilor care să genereze nervozitate în ţările membre NATO din această zonă. De aceea, eu cred că e foarte important dialogul cu partenerii noștri din NATO și în procesul legislativ pentru ca, mai apoi, în teren, coordonarea operativă să fie funcțională.

3️⃣ Aşa cum am dovedit în atâtea alte rânduri, Comisia de Apărare are toată disponibilitatea de a urgenta procesul de adoptare a legislației referitoare la reacţia la pătrunderea în spaţiul aerian al României a unor drone ostile sau neautorizate. Vă reamintesc că, recent, de exemplu, lucrurile s-au mişcat cu celeritate în ceea ce priveşte legislaţia necesară privind donarea sistemului Patriot. Să fie clar, nu se pune problema să ţinem noi la sertar legislaţia specifică”, a scris Nicoleta Pauliuc.