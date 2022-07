Exclusiv. Anii de liceu – varianta nomenclaturistă: „Nu v-aș recomanda să-l chemați pe tata…”. Video

„Acolo toți erau nume grele. Pe urmă am înțeles că este clasa cea mai cu probleme… De exemplu, îmi aduc aminte că eram într-a 9-a, era Serghei în ultima bancă, taică-su era ministrul Învățământului și a venit în locul profesoarei de Geografie a noastră… Și el nu știu ce mânca, pâine cu cașcaval, pe urmă arunca cu cașcavalul prin clasă și profesoara a zis: «Băiatul creț din spate, ieși din clasă!», el a zis: «Nu ies, doamnă, că acum sunt la masă.»…«Să vii cu taică-tu!”, iar Serghei a zis: «Doamnă, nu v-aș recomanda să-l chemați pe tata, că vă pune să zugrăviți liceul pe aici.» Aia n-a înțeles, că ținea locul profesoarei noastre de Geografie.”, povestește Mihaela Ceaușescu.

A avut nota 6 la purtare

„Cea mai mare nebunie a noastră era să fumăm în curtea școlii, unde era sala de sport. Pentru asta am avut 6 la purtare, pentru că m-au prins fumând în curtea școlii. Dar eu am învățat în continuare, «din păcate». Deci, «din păcate», eu tot 9,66 am luat la Bacalaureat….”, își amintește nepoata dictatorului.

Deși ceilalți copii ai liderilor comuniști se bucurau de tot felul de privilegii, Mihaela Ceaușescu nu a fost răsfățată de tatăl ei, Marin Ceaușescu, fratele cel mare al conducătorului statului.

„Când am ajuns în clasa a 9-a la Petru Groza, toți veneau cu Mercedesuri, toți veneau cu mașina, numai eu veneam pe jos pentru că tata nu ne-a admis să venim cu mașina nici eu, nici mama, nici sor-mea. Toți veneau cu șofer de-acasă, numai eu veneam pe jos. Pentru că tatăl meu a zis «Mașina este de serviciu pentru mine și tu vei merge cu mașina când vei ajunge într-un serviciu în care vei avea șofer.» N-am ajuns niciodată să am șofer.”, a mai spus nepoata lui Nicolae Ceaușescu.

