International Ce avere are Woody Harrelson. Actorul nu poate să cheltuiască atâția banii în două vieți







Woody Harrelson este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood și a întruchipat cu succes și personaje pozitive, dar și negative. Drept urmare și averea sa este una pe măsură.

Woody Harrelson poate să se pensioneze linștit

Actorul, câștigător al mai multor distincții din cinematografia americană este unul dintre cei mai apreciați din breaslă. Întruchipează cu ușurință atât personale negative cât și pozitive, pe care le face să strălucească. Chiar dacă nu este tocmai în prim plan, prin jocul său, artistul reușește să își scoată personajele din anonimat. Asta s-a întâmplat și în Fly Me to the Moon, film în care a interpertat un agent secret sub președintele Nixon.

Reprezentarea autoritară a lui Harrelson și gestionarea adaptată a schimbărilor de ton ale filmului au strâns aprecieri. În special capacitatea sa de a fundamenta elementele mai ciudate ale narațiunii. De aceea mulți critici apreciază că a ajuns să își pună personajul în prim-plan. Inițial, a câștigat recunoaștere pentru rolul său ca Woody Boyd în sitcomul NBC Cheers. A reușit atunci să ducă acasă cinci nominalizări la Emmy și un premiu.

Este și om de afaceri de succes

Harrelson și-a expus mai târziu gama dramatică în spectacole nominalizate la Oscar în The People vs. Larry Flynt, The Messenger și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Filmografia sa include, de asemenea, proiecte notabile precum White Men Can't Jump, Natural Born Killers și seria The Hunger Games.

A apărut de asemenea și în franciza de succes, Venom, mai exact în partea a doua a vestitului film. Harrelson are în palmares peste 80 de filme, care au avut încasări colective de 9,5 miliarde de dolari în întreaga lume. În afara actoriei, Harrelson este un activist de mediu și Un om de afaceri de succes. El este coproprietar The Woods WeHo, un dispensar de canabis din Los Angeles. Averea netă a lui Woody Harrelson este estimată la 70 de milioane de dolari.