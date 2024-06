Monden Motivul pentru care Woody Harrelson a renunțat la telefonul mobil. Experimentul făcut de celebrul actor







Woody Harrelson a declarat recent că refuză să aibă telefon mobil deoarece nu vrea să fie „disponibil oricărei ființe umane în orice moment”.

Woody Harrelson nu acceptă tehnologia zilelor noastre

În noul său podcast, „Where Everybody Knows Your Name” de la SiriusXM cu Ted Danson, Woody Harrelson i-a spus invitatei Kristen Bell că nu deține un telefon mobil.

„Și permiteți-mi să vă explic ceva despre Woody. El nu are telefon. Este unul dintre acei bătăuși în viață care îi obligă pe ceilalți să îi care telefonul în locul lui”, a spus Danson

Woody a explicat că, deși acest lucru „nu este chiar adevărat”, îi place să-și restricționeze accesul la el însuși.

„Păi, pur și simplu nu-mi place să am, știi, să fiu disponibil oricărei ființe umane în orice moment”, a explicat Woody Harrelson.

Woody a continuat: „Nu din acest motiv. Îmi place să mențin legătura cu oamenii într-un fel, dar nu-mi place să am un dispozitiv suplimentar la mână”.

Woody Harrelson nu acceptă tehnologia zilelor noastre. Sursa foto: Facebook

Actorul a renunțat la telefon în urmă cu trei ani

Woody Harrelson a explicat, de asemenea, de ce a luat această decizie: „Am făcut o chestie în care am zis: bine, voi stabili o limită de două ore pentru telefonul meu, pentru că asta este, am renunțat la el acum trei ani, trei ani și jumătate, dar atunci eram ca și cum aș fi zis: bine, voi stabili această limită. Două ore. Este cam 9:30. Știi, deja mi-am atins limita la 9:30, așa că m-am trezit și am stat deja două ore, pentru că știi cum poate continua să meargă și să meargă”.

Danson a întrebat dacă „limitele” pe care Harrelson le-a stabilit atunci când deținea un telefon mobil erau strict pentru apeluri telefonice sau pentru folosirea aplicațiilor și trimiterea de mesaje text celor dragi.

„SMS-uri și, ei bine, nu știu despre aplicații, dar SMS-uri și, de asemenea, știi tu, orice, așa că în cele din urmă, am vrut să pot fi în stare să fiu într-o, cum ar fi dacă aș fi ieșit la cină cu tine, nu? Și ar exista o pauză în conversație. Oh, sunt la telefon. Știi, și mă uit și mă uit din nou la dispozitiv”, a explicat actorul, potrivit foxnews.com.