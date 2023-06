Exclusiv. Andrei Marga, planuri mari pentru alegerile prezidențiale. Ce șanse sunt să candideze. Video

Prezent în podcastul pe care Ionuț Cristache îl realizează pentru evz.ro, Andrei Marga a făcut un anunț surprinzător. El a afirmat că ar putea să candideze la președinția României, dar nu a precizat și din partea cărui partid. Decizia nu a fost luată, pentru că nu a apărut, oficial, un alt candidat, că știe ce șanse ar avea.

„Nu văd unul din cei care se anunță acum, să nu fi pus umărul la declinul României. Publicul ar trebui informat: „Acești oameni au dus aici situația democrației”. Nu văd pe cineva din lista de candidați actuală care să poată scoate România din criză.

„Nu mi-am dat un orizont pentru 2024. Se vede că încă nu apare niciun candidat care să ducă țara înainte, iar atunci… abia aștept să apară unul mai puternic, chiar și decât mine, de ce nu”.

„Teorema mea e foarte simplă: dacă în România s-ar aduna 200 de inși prestigioși și ar cădea de acord asupra unui proiect, atunci s-ar putea pune în mișcare o forță neobișnuită. Partidele de acum, indiferent cum vor fi aduse la guvernare, nu pot schimba situația din România. Trebuie să apară acum o idee nouă. Ideea poate fi dată de 200 de inși la început și apoi aderă restul. Nu trebuie să aibă neapărat diplome. Intelectualii, după ce se asociază, abia așteaptă să pice celălalt. Dacă începe un astfel de grup și își elaborează pozițiile, ei se pot multiplica.”

Întrebat dacă demisia lui Nicolae Ciucă este influențată și de așa-zisul grup de la Cluj, Marga a răspuns.

Legislația reformei universitare s-a conceput la Cluj dintr-un motiv simplu: nici eu, nici colegii nu eram în funcții „republicane”, dar eram mai lipiți de ceea ce se făcea în alte țări, în Occident”, a spus Andrei Marga.

Problemele proiectului România Educată

„Nu are legătură cu România proiectul România Educată, ci au autorul, cu inițiatorul. România Educată este un proiect mediocru, o încropeală, pentru că se ciupește dintr-o lege sau alta și dintr-o administrație . Sigur, profesorii au sesizat și discuția a fost și înainte, am intervenit mulți, am spus că încropeala nu dă rezultate și România va trebui să o scoată de pe scenă. Profesorii au fost ofensați de titulatură, de România Educată. Profesorii s-au concentrat pe salarii, ceea ce nu a fost bine, chiar dacă eu am salutat revendicările lor salariale, dar trebuie să se concentreze pe ceea ce se întâmplă în educație.

Prăbușirea educației naționale de la această oră e în mare parte datorată legii din 2011, însă legea pusă sub semnul „România Educată” va împinge și mai mulți tineri la emigrare și o segregare socială cum nu a mai fost din perioada interbelică. Această încropeală mediocră ar trebui scoasă urgent de pe scenă”, a mai precizat Marga.

Emisiunea poate fi urmărită AICI