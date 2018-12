Exatlon. EMISIUNE ÎN PERICOL! Rating ameninţat de nişte DEZVĂLUIRI GRAVE. Ce va face Kanal D?

Finala de la Exatlon a adus un mare scandal, după ce Beatrice Olaru a fost desemnată câștigătoarea show-ului. Ea s-a luptat cu Alin Andronic, care, la un moment dat s-a decis să abandoneze competiția, iar Betty a ieșit învingătoare din acest duel.





Războinicul a făcut un live pe pagina lui de Facebook, unde a explicat cum au stat lucrurile în ultima ediție a emisiunii, după ce mulți dintre telespectatori sunt de părere că Alin trebuia să câștige Exatlonul. Se pare că este foarte supărat pe Kanal D, drept pentru care nu dorește să ofere niciun interviu, în care să își spună părerea.

„În cadrul live-ului făcut, fostul concurent de la Exatlon a precizat că nu va accepta invitația de a merge în platoul emisiunii “Fan Arena” de la Kanal D pentru că este convins că atunci când va dori să spună adevărul, angajații televiziunii vor da publicitate şi-l vor acoperi din nou”, scrie Cancan .

„Acum m-am întors de la medic. Leziunea încă există. Am o leziune pe fasce şi pe musculatură. Din păcate, am nevoie de 10 zile de recuperare. Aşa că am decis pe propria răspundere să joc. Nu face diferenţa dacă mai aştept. Leziunea nu se vindecă atât de repede”, a explicat Alin la Kanal D.

