Ex-președintele CC din Republica Moldova: „Dacă nu reușim asta, cred că țara trebuie închisă”

Republica Moldova. În cadrul emisiunii „Studiu politic” de la Vocea Basarabiei, ex-președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase, a declarat că procedura de Vetting rămâne a fi una cu foarte puțină credibilitate, iar numărul celor care cred în corectitudinea acestui proces este foarte mic. „Or, factura politică nu o va plăti Herman von Hebel, dar cei care vor merge în fața populației să ceară votul pentru alegerile prezidențiale, parlamentare”, a explicat constituționalistul, Alexandru Tănase.

Ce spune fostul președinte al CC din Republica Moldova

Declarații lui Tănase sunt făcute în contextul apariției unui articol critic pe portalul Anticoruptie.md despre reformele făcute de olandezul Herman von Hebel, președintele Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor - Comisia Pre-Vetting, în 2018, în calitate de grefier al Curții Penale Internaționale de la Haga.

Evaluarea judecătorilor de către experți din Republica Moldova

Tănase a mai spus că nu a văzut cu ochi buni ideea de a aduce experți din afară pentru evaluarea criteriilor etice a judecătorilor și procurorilor.

„Integritatea este o chestie morală. Nu e nevoie de expertiză pentru a determina moralitatea. Domnul von Hebel, președintele Comisiei Pre- Vetting, a fost grefier și nu are nicio o legătură cu integritatea. Or, în prezent are de gestionat dosarele unor persoane și trebuie să decidă dacă sunt integri. E o chestiune ce ține foarte mult de subiectiv. Dacă nu suntem capabili să găsim oameni care să evalueze dacă judecătorii sunt cinstiți și morali, cred că țara trebuie închisă. Trebuie să ne autoguvernăm. Expertiza se solicită acolo unde trebuie făcută o reformă complicată și trebuie elaborată o strategie și un proiect de lege”, a explicat Alexandru Tănase.

Experții sunt plătiți de donatori, potrivit fostului judecător al Curții Constituționale, cum este și cazul lui Herman von Hebel.

„În cazul reformei justiției, când s-a observat că există un element care poate să zdruncine credibilitatea întregului proces, chiar dacă domnul respectiv nu are nicio vină și este cea mai integră persoană, Guvernul trebuie rapid să se debaraseze de el și să solicite partenerilor de dezvoltare să delege o altă persoană”, a punctat Alexandru Tănase.

Herman von Hebel spune că aceste critici sunt menite de a ataca reforma justiției

Președintele comisiei pre-vetting, Herman von Hebel, respinge acuzația că ar fi încălcat legislația moldoveană și ar fi trecut sub tăcere episoade din cariera sa, potrivit Europei Libere Moldova. Într-un interviu pentru sursa citată, Herman von Hebel spune că aceste critici, apărute într-un articol de presă și reluate de opoziția socialistă în Parlament, ar ataca reforma justiției.

Von Hebel spune că articolul ar fi „plin de lucruri incorecte” despre activitatea sa din trecut, pentru care a primit și multe laude. Dar Hebel recunoaște că a refuzat să răspundă întrebărilor primite de la autoarea articolului înainte de publicare. În cuvintele sale, a luat împreună cu întreaga comisie pre-vetting decizia de a nu răspunde, considerând că sunt readuse acum la suprafață, într-o manieră incompletă și fără motive evidente, fapte demult consumate din cariera sa.

Despre Comisia Pre-Vetting

Precizăm că Comisia Pre-Veting a fost creată la 4 aprilie 2022, privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Comisia de evaluare a integrității viitorilor lideri din justiție este alcătuită din șase membri, trei dintre care au fost numiți de către Parlament, fiind respectat principiul de proporționalitate între majoritate și opoziție, reieșind din numărul de mandate obținute, iar ceilalți trei au fost propuși de partenerii de dezvoltare.

Comisia este condusă de un președinte, ales din rândul membrilor, prin vot secret, cu votul majorității membrilor Comisiei.

În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia de evaluare este asistată de un Secretariat, care este o structură fără personalitate juridică, formată ad-hoc, independentă de orice autoritate publică. Activitatea Secretariatului este coordonată de șeful Secretariatului, iar în activitatea lor, atât șeful Secretariatului, cât și angajații acestuia nu se subordonează partenerilor de dezvoltare, fiind independenți în luarea deciziilor și se supun exclusiv Comisiei de evaluare și președintelui acesteia.

Ce este Pre-Vettingul?

Pre-Vettingul, în sensul activității Comisie de evaluare, este procesul de verificare a integrității judecătorilor și procurorilor ce aspiră la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) - pilonii puterii judecătorești, de către un organ format din experți naționali și străini, ce nu fac parte din sistemul judiciar moldovenesc, și care analizează și stabilesc dacă candidații au avut un comportament compatibil cu etica profesională pe parcursul activității, dacă au adoptat sau nu acte arbitrare, dacă au admis conflicte de interese, dacă au declarat în mod corespunzător averea și dacă aceasta corespunde veniturilor lor.