Într-o judecătorie din Republica Moldova s-a deschis un magazin de detergenți. Revolta unui fost ministru

Situație uluitoare în Republica Moldova. În sediul unei judecătorii a apărut un magazin care comercializează produse de curățenie. Se vând detergenți și alte mărfuri din această zonă. Situația a fost comentată pe contul de Facebook, de Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției din Basarabia și președinte la Curtea Constituțională din țara vecină.

Afacere nemaipomenită într-o judecătorie din Republica Moldova, la Chișinău

Magistratul a precizat în mesajul de pe rețeaua de socializare că a umblat prin multe sedii ale justiției, din multe țări, dar n-a mai pomenit un caz similar celui pe care l-a semnalat.

„Cum s-ar zice, la noi ca la nimeni! La parterul judecătorie Chișinău a fost deschis un magazin de detergenți, lichid de spălat vasele, șampon etc. În viața mea am avut ocazia sa vizitez zeci de Instanțe judecătorești, in cele mai diverse țări, dar așa ceva, n-am văzut nicăieri.

Cel mai probabil, “curățarea sistemului judecatoresc” a început și la propriu, nu doar la figurat”. Este mesajul pe care l-a postat fostul ministru al Justiției din țara vecină.

Fierbere la CSM-ul din țara vecină

Altfel, tot legat de subiectul justiției din Moldova, ieri, încă un candidat pentru funcția de membru în consiliul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost respins de Comisia Pre-Vetting.

Avocatul Alexandru Rotari nu a promovat evaluarea reluată a Comisie Pre-Vetting, a anunțat instituția, pe Facebook.

Respingerea candidaturii avocatului Rotari ridică numărul celor respinși sau retrași la 10.

„Comisia Pre-Vetting anunță că a finalizat evaluarea reluată în privința lui Alexandru Rotari, candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul candidaților non-judecători”, anunță instituția. Potrivit Comisiei, „candidatul nu a promovat evaluarea reluată întrucât nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică”.

Decizia de respingere a candidaturii avocatului Alexandru Rotari a fost transmisă candidatului și Parlamentului Republicii Moldova, instituția responsabilă de organizarea concursului, mai precizează Comisia Pre-Vetting