Cunoscutul publicist și istoric a vrut să se călugărească, dar ispitele lumii s-au dovedit a fi mai puternice. Florian Bichir a povestit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, de unde i se trage porecla de Padre și de ce a ales totuși să trăiască în lume și să se implice în treburile cetății.

„Am 34 de cărți. Am făcut două facultăți, am un master și două doctorate. Sunt făcute pe bune, că la Teologie nu prea poți să plagiezi Sfânta Scriptură. Eu am făcut doctoratul în Istoria Bisericii și am venit cu documente arhivistice. De aici și porecla Padre, Părinte. Radu Preda mi-a dat-o, că toți m-au luat în derâdere, ca să zic mai popular, la mișto, că am și Teologia. Am și făcut-o de sufletul meu. Și toți gata, „Popa, Popa”…

Eu cred că sunt un călugăr ratat. Eu am vrut să mă călugăresc, am stat și o lună de zile la mănăstirea Stelea, la Târgoviște. Și după o lună jumate, am fugit. Treceam gardul la Valahia, la terase. Beam bere, mai vedeam și o gagică și am zis „Nu pot”. Și i-am zis și starețului, Dumnezeu să-l odihnească!, părintele Modest Zamfir, „Mie îmi place să mai beau și eu un pahar”, „Lasă, tată, nu-i nicio problemă, o să treacă!”. Dar am zis că până-mi trece, n-am avut călcătură… Dar eu sper într-un destin frumos și așa îmi închipui, cum avem noi pășunisme de-astea, un călugăr bătrân, în chilia mea, scriind istorie”, a dezvăluit Florian Bichir.