Istoricul Florian Bichir s-a destăinuit în emisiunea „Față-n față”, moderată de jurnalistul Alecu Racoviceanu pe EVZ TV. El a subliniat că a intrat în politică „din disperare”, pentru că încearcă să schimbe ceva în societatea românească și în Parlament. Potrivit spuselor sale, în orice democrație consolidate, jurnalismul este considerat o ucenicie, pentru cineva care dorește, ulterior, să facă o carieră în politică.

„Încerc să schimb ceva, pentru că dacă stăm deoparte și privim superficial sau oricât de aplecat și vom fi doar niște critici, dacă vom poza în intelectuali care sttăm într-un turn de fildeș, nu vom putea schimba nimic. Eu am intrat în politică și candidez pentru că eu cred că sunt soluții ca să schimbăm ceva”, a explicat Florian Bichir care este candidat la Senat în județul Argeș din partea PMP.

Istoricul a precizat că a ales să candideze din partea Partidului Mișcarea Populară deoarece este singurul partid de dreapta, conservator, nationalist, care susține valorile creștine.

„Singurul partid de dreapta este Partidul Mișcarea Populară, candidez pentru acesta, sunt onorat și o să mă bat până la capăt pentru drepturile românilor. Acest partid și-a asumat că este conservator, de dreapta, creștin”, a mai spuc Florina Bichir.

Este nevoie de schimbare în Parlament

În acest context, el a subliniat că nu vrea să meargă în Parlament, ca alții, pentru salariu sau pentru titulatura de „domnul senator” ci pentru că își dorește să schimbe ceva. În opinia sa, deși democrația românească a ajuns într-un punct dramatic, lucrurile se pot schimba.

„Cred că după ce am studiat istoria acestui popor, după ce am făcut carieră în presă, la catedră, am 34 de cărți, cred că am ce spune acestui popor. Eu nu vreau să fiu un dictator, voi lua decizii după ce mă voi sfătui cu oamenii, pentru că deciziile bune vin de la oameni, care îți dau niște idei excepționale. Avem o democrație validă, deși unii au încercat să o pervertească în mod intenționat, pentru că au gust de dictatură”, a mai spus Florian Bichir.

De asemenea, el a precizat că în acest moment, Parlamentul este un loc caracterizat prin lipsa valorii, iar o reformă parlamentară trebuie să înceapă de la vot, de la scchimbarea celor care fac legi.